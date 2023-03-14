https://ria.ru/20230314/bundesver-1857676188.html
СМИ: в Германии решили кардинально реорганизовать руководство бундесвера
СМИ: в Германии решили кардинально реорганизовать руководство бундесвера - РИА Новости, 14.03.2023
СМИ: в Германии решили кардинально реорганизовать руководство бундесвера
Министр обороны Германии Борис Писториус кардинально реорганизовывает руководство бундесвера, решив отправить в отставку генерального инспектора Эберхарда... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T02:03
2023-03-14T02:03
2023-03-14T02:03
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БЕРЛИН, 14 мар - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус кардинально реорганизовывает руководство бундесвера, решив отправить в отставку генерального инспектора Эберхарда Цорна, сообщил немецкий журнал Spiegel. "По информации Spiegel, министр от СДПГ решил, что бундесвер получит нового генерального инспектора в лице Карстена Бройера. Нынешний генеральный инспектор Эберхард Цорн будет отправлен в отставку", - сообщил журнал. Бройер ранее возглавлял кризисный штаб по COVID-19 в ведомстве канцлера. Отмечается, что своим решением Писториус кардинально реорганизует руководство бундесвера. Отмечается, что в понедельник Писториус уже довел свое решение до Цорна, однако официально министерство о кадровых перестановках не сообщило. Как отмечает немецкая газета Bild, ранее Цорн, будучи генеральным инспектором, привлек к себе внимание сентябрьским интервью в журнале Focus, где выразил опасения, что российская сторона может атаковать несколько соседних стран.
https://ria.ru/20230301/germaniya-1855123891.html
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в мире, германия, борис писториус, bild, focus
В мире, Германия, Борис Писториус, Bild, Focus
СМИ: в Германии решили кардинально реорганизовать руководство бундесвера
Spiegel: министр обороны ФРГ решил кардинально реорганизовать руководство бундесвера