https://ria.ru/20230314/bundesver-1857676188.html

СМИ: в Германии решили кардинально реорганизовать руководство бундесвера

СМИ: в Германии решили кардинально реорганизовать руководство бундесвера - РИА Новости, 14.03.2023

СМИ: в Германии решили кардинально реорганизовать руководство бундесвера

Министр обороны Германии Борис Писториус кардинально реорганизовывает руководство бундесвера, решив отправить в отставку генерального инспектора Эберхарда... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T02:03

2023-03-14T02:03

2023-03-14T02:03

в мире

германия

борис писториус

bild

focus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854916677_0:110:3017:1808_1920x0_80_0_0_ccd67f633fae102b4f37b12ac2c318d8.jpg

БЕРЛИН, 14 мар - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус кардинально реорганизовывает руководство бундесвера, решив отправить в отставку генерального инспектора Эберхарда Цорна, сообщил немецкий журнал Spiegel. "По информации Spiegel, министр от СДПГ решил, что бундесвер получит нового генерального инспектора в лице Карстена Бройера. Нынешний генеральный инспектор Эберхард Цорн будет отправлен в отставку", - сообщил журнал. Бройер ранее возглавлял кризисный штаб по COVID-19 в ведомстве канцлера. Отмечается, что своим решением Писториус кардинально реорганизует руководство бундесвера. Отмечается, что в понедельник Писториус уже довел свое решение до Цорна, однако официально министерство о кадровых перестановках не сообщило. Как отмечает немецкая газета Bild, ранее Цорн, будучи генеральным инспектором, привлек к себе внимание сентябрьским интервью в журнале Focus, где выразил опасения, что российская сторона может атаковать несколько соседних стран.

https://ria.ru/20230301/germaniya-1855123891.html

https://ria.ru/20230308/potoki-1856586009.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, борис писториус, bild, focus