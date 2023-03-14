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Украинские войска выпустили по Брянке в ЛНР две ракеты из РСЗО HIMARS

Украинские войска выпустили по Брянке в ЛНР две ракеты из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 14.03.2023

Украинские войска выпустили по Брянке в ЛНР две ракеты из РСЗО HIMARS

Украинские войска в 19.40 выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по городу Брянка в Луганской народной республике, сообщило представительство ЛНР в Совместном... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T23:15

2023-03-14T23:15

2023-03-14T23:15

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

брянка

вооруженные силы украины

украина

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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска в 19.40 выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по городу Брянка в Луганской народной республике, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: - 19.40 по населенному пункту Брянка (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20230314/spetsoperatsiya-1857857496.html

луганская народная республика

брянка

украина

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в мире, луганская народная республика, брянка, вооруженные силы украины, украина