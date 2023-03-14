https://ria.ru/20230314/bryanka-1857903813.html
Украинские войска выпустили по Брянке в ЛНР две ракеты из РСЗО HIMARS
Украинские войска выпустили по Брянке в ЛНР две ракеты из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 14.03.2023
Украинские войска выпустили по Брянке в ЛНР две ракеты из РСЗО HIMARS
Украинские войска в 19.40 выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по городу Брянка в Луганской народной республике, сообщило представительство ЛНР в Совместном... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T23:15
2023-03-14T23:15
2023-03-14T23:15
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
брянка
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска в 19.40 выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по городу Брянка в Луганской народной республике, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: - 19.40 по населенному пункту Брянка (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20230314/spetsoperatsiya-1857857496.html
луганская народная республика
брянка
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, брянка, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Брянка, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинские войска выпустили по Брянке в ЛНР две ракеты из РСЗО HIMARS
В ЛНР сообщили, что украинские войска выпустили по городу Брянка две ракеты из РСЗО HIMARS