Военного из США возмутило заявление Пентагона об инциденте с БПЛА у Крыма
Ветеран ВС США Дрейвен резко раскритиковал заявление Пентагона об инциденте с БПЛА у Крыма
© Фото : Spc. Latoya WigginsАмериканский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-1C Gray Eagle
Американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-1C Gray Eagle. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Американский военный Ноктис Дрейвен раскритиковал заявление Европейского командования Вооруженных сил США о "столкновении" российского истребителя Су-27 с беспилотником MQ-9 в небе над Черным морем.
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"Почему они продолжают говорить, что российский самолет столкнулся с БПЛА? Россия просто сбила бы его, если бы захотела, зачем пилоту рисковать своей жизнью и самолетом ради беспилотного дрона? Эта риторика безумна и так легко опровергается", — написал он в Twitter.
Как ранее сообщило Министерство обороны России, американский аппарат MQ-9 упал в Черное море из-за собственного резкого маневрирования. Там уточнили, что инцидент произошел сегодня утром в районе Крыма. По данным ведомства, дрон с выключенными транспондерами летел в направлении российской границы, нарушив район временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции.
После обнаружения беспилотника в воздух подняли истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны. Российские самолеты не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с БПЛА. После вылета они благополучно вернулись на аэродром базирования, уточнили в министерстве.