https://ria.ru/20230314/bpla-1857901714.html

Военного из США возмутило заявление Пентагона об инциденте с БПЛА у Крыма

Военного из США возмутило заявление Пентагона об инциденте с БПЛА у Крыма - РИА Новости, 14.03.2023

Военного из США возмутило заявление Пентагона об инциденте с БПЛА у Крыма

Американский военный Ноктис Дрейвен раскритиковал заявление Европейского командования Вооруженных сил США о "столкновении" российского истребителя Су-27 с... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T22:46

2023-03-14T22:46

2023-03-14T22:51

политика

россия

черное море

вооруженные силы сша

су-27

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Американский военный Ноктис Дрейвен раскритиковал заявление Европейского командования Вооруженных сил США о "столкновении" российского истребителя Су-27 с беспилотником MQ-9 в небе над Черным морем.Как ранее сообщило Министерство обороны России, американский аппарат MQ-9 упал в Черное море из-за собственного резкого маневрирования. Там уточнили, что инцидент произошел сегодня утром в районе Крыма. По данным ведомства, дрон с выключенными транспондерами летел в направлении российской границы, нарушив район временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции.После обнаружения беспилотника в воздух подняли истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны. Российские самолеты не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с БПЛА. После вылета они благополучно вернулись на аэродром базирования, уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20230314/bespilotnik-1857898211.html

россия

черное море

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политика, россия, черное море, вооруженные силы сша, су-27