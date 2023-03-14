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Военного из США возмутило заявление Пентагона об инциденте с БПЛА у Крыма - РИА Новости, 14.03.2023
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22:46 14.03.2023 (обновлено: 22:51 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/bpla-1857901714.html
Военного из США возмутило заявление Пентагона об инциденте с БПЛА у Крыма
Военного из США возмутило заявление Пентагона об инциденте с БПЛА у Крыма - РИА Новости, 14.03.2023
Военного из США возмутило заявление Пентагона об инциденте с БПЛА у Крыма
Американский военный Ноктис Дрейвен раскритиковал заявление Европейского командования Вооруженных сил США о "столкновении" российского истребителя Су-27 с... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T22:46
2023-03-14T22:51
политика
россия
черное море
вооруженные силы сша
су-27
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Американский военный Ноктис Дрейвен раскритиковал заявление Европейского командования Вооруженных сил США о "столкновении" российского истребителя Су-27 с беспилотником MQ-9 в небе над Черным морем.Как ранее сообщило Министерство обороны России, американский аппарат MQ-9 упал в Черное море из-за собственного резкого маневрирования. Там уточнили, что инцидент произошел сегодня утром в районе Крыма. По данным ведомства, дрон с выключенными транспондерами летел в направлении российской границы, нарушив район временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции.После обнаружения беспилотника в воздух подняли истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны. Российские самолеты не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с БПЛА. После вылета они благополучно вернулись на аэродром базирования, уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20230314/bespilotnik-1857898211.html
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политика, россия, черное море, вооруженные силы сша, су-27
Политика, Россия, Черное море, Вооруженные силы США, Су-27
Военного из США возмутило заявление Пентагона об инциденте с БПЛА у Крыма

Ветеран ВС США Дрейвен резко раскритиковал заявление Пентагона об инциденте с БПЛА у Крыма

© Фото : Spc. Latoya WigginsАмериканский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-1C Gray Eagle
Американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-1C Gray Eagle - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© Фото : Spc. Latoya Wiggins
Американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-1C Gray Eagle. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Американский военный Ноктис Дрейвен раскритиковал заявление Европейского командования Вооруженных сил США о "столкновении" российского истребителя Су-27 с беспилотником MQ-9 в небе над Черным морем.
«
"Почему они продолжают говорить, что российский самолет столкнулся с БПЛА? Россия просто сбила бы его, если бы захотела, зачем пилоту рисковать своей жизнью и самолетом ради беспилотного дрона? Эта риторика безумна и так легко опровергается", — написал он в Twitter.
Как ранее сообщило Министерство обороны России, американский аппарат MQ-9 упал в Черное море из-за собственного резкого маневрирования. Там уточнили, что инцидент произошел сегодня утром в районе Крыма. По данным ведомства, дрон с выключенными транспондерами летел в направлении российской границы, нарушив район временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции.
После обнаружения беспилотника в воздух подняли истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны. Российские самолеты не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с БПЛА. После вылета они благополучно вернулись на аэродром базирования, уточнили в министерстве.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
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Вчера, 22:10
 
ПолитикаРоссияЧерное мореВооруженные силы СШАСу-27
 
 
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