Рейтинг@Mail.ru
Минобороны прокомментировало инцидент с американским БПЛА над Черным морем - РИА Новости, 15.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:41 14.03.2023 (обновлено: 01:24 15.03.2023)
https://ria.ru/20230314/bpla-1857893849.html
Минобороны прокомментировало инцидент с американским БПЛА над Черным морем
Минобороны прокомментировало инцидент с американским БПЛА над Черным морем - РИА Новости, 15.03.2023
Минобороны прокомментировало инцидент с американским БПЛА над Черным морем
Американский беспилотник MQ-9 упал в Черное море из-за собственного резкого маневрирования, российские истребители с ним в контакт не вступали, сообщило... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-14T21:41
2023-03-15T01:24
россия
в мире
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
анатолий антонов
нед прайс
черное море
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775158317_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0c897afed342e179e79be013aa80d13c.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Американский беспилотник MQ-9 упал в Черное море из-за собственного резкого маневрирования, российские истребители с ним в контакт не вступали, сообщило Минобороны.Там уточнили, что инцидент произошел сегодня утром в районе Крыма. По данным ведомства, дрон с выключенными транспондерами летел в направлении России, нарушив границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции.После обнаружения беспилотника в воздух подняли истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны.В ведомстве подчеркнули, что российские истребители не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с дроном. После вылета они благополучно вернулись на аэродром базирования.Ранее сегодня Европейское командование Вооруженных сил США заявило, что российский истребитель Су-27 якобы столкнулся в небе над Черным морем с американским беспилотником MQ-9. Там уточнили, что после этого дрон упал в международные воды. Утверждалось, что незадолго до инцидента Су-27 якобы совершал "небезопасные" маневры.Президента США Джо Байдена проинформировали о происшествии. Госдепартамент также вызвал посла России Анатолия Антонова. По словам пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса, представители Соединенных Штатов выразят дипломату "резкое неудовлетворение" из-за "непрофессионального перехвата". Кроме того, он сообщил, что посол в Москве Линн Трейси "ранее сегодня донесла до российского МИД серьезное заявление" в связи с произошедшим.
https://ria.ru/20230314/polety-1857892420.html
https://ria.ru/20230311/voyska-1857167556.html
россия
сша
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775158317_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f996d7b3d4ab453f2f3a117cc21a8721.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), анатолий антонов, нед прайс, черное море, джо байден, государственный департамент сша, су-27
Россия, В мире, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Анатолий Антонов, Нед Прайс, Черное море, Джо Байден, Государственный департамент США, Су-27
Минобороны прокомментировало инцидент с американским БПЛА над Черным морем

Минобороны России: беспилотник ВС США MQ-9 упал в Черное море из-за собственных маневров

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны России в Москве
Здание Министерства обороны России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства обороны России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Американский беспилотник MQ-9 упал в Черное море из-за собственного резкого маневрирования, российские истребители с ним в контакт не вступали, сообщило Минобороны.
Там уточнили, что инцидент произошел сегодня утром в районе Крыма. По данным ведомства, дрон с выключенными транспондерами летел в направлении России, нарушив границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции.
Американский стратегический разведывательный БПЛА - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Белый дом заявил, что США продолжат полеты над Черным морем
Вчера, 21:24
После обнаружения беспилотника в воздух подняли истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны.
«

"В результате резкого маневрирования в районе 9:30 мск беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью", — сообщили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что российские истребители не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с дроном. После вылета они благополучно вернулись на аэродром базирования.
Ранее сегодня Европейское командование Вооруженных сил США заявило, что российский истребитель Су-27 якобы столкнулся в небе над Черным морем с американским беспилотником MQ-9. Там уточнили, что после этого дрон упал в международные воды. Утверждалось, что незадолго до инцидента Су-27 якобы совершал "небезопасные" маневры.
Президента США Джо Байдена проинформировали о происшествии. Госдепартамент также вызвал посла России Анатолия Антонова. По словам пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса, представители Соединенных Штатов выразят дипломату "резкое неудовлетворение" из-за "непрофессионального перехвата". Кроме того, он сообщил, что посол в Москве Линн Трейси "ранее сегодня донесла до российского МИД серьезное заявление" в связи с произошедшим.
Американские танки - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
"Это безумие". В США рассказали, к чему приведет ввод войск НАТО на Украину
11 марта, 03:25
 
РоссияВ миреСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Анатолий АнтоновНед ПрайсЧерное мореДжо БайденГосударственный департамент СШАСу-27
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала