https://ria.ru/20230314/bpla-1857893849.html

Минобороны прокомментировало инцидент с американским БПЛА над Черным морем

Минобороны прокомментировало инцидент с американским БПЛА над Черным морем - РИА Новости, 15.03.2023

Минобороны прокомментировало инцидент с американским БПЛА над Черным морем

Американский беспилотник MQ-9 упал в Черное море из-за собственного резкого маневрирования, российские истребители с ним в контакт не вступали, сообщило... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-14T21:41

2023-03-14T21:41

2023-03-15T01:24

россия

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сша

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черное море

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Американский беспилотник MQ-9 упал в Черное море из-за собственного резкого маневрирования, российские истребители с ним в контакт не вступали, сообщило Минобороны.Там уточнили, что инцидент произошел сегодня утром в районе Крыма. По данным ведомства, дрон с выключенными транспондерами летел в направлении России, нарушив границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции.После обнаружения беспилотника в воздух подняли истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны.В ведомстве подчеркнули, что российские истребители не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с дроном. После вылета они благополучно вернулись на аэродром базирования.Ранее сегодня Европейское командование Вооруженных сил США заявило, что российский истребитель Су-27 якобы столкнулся в небе над Черным морем с американским беспилотником MQ-9. Там уточнили, что после этого дрон упал в международные воды. Утверждалось, что незадолго до инцидента Су-27 якобы совершал "небезопасные" маневры.Президента США Джо Байдена проинформировали о происшествии. Госдепартамент также вызвал посла России Анатолия Антонова. По словам пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса, представители Соединенных Штатов выразят дипломату "резкое неудовлетворение" из-за "непрофессионального перехвата". Кроме того, он сообщил, что посол в Москве Линн Трейси "ранее сегодня донесла до российского МИД серьезное заявление" в связи с произошедшим.

https://ria.ru/20230314/polety-1857892420.html

https://ria.ru/20230311/voyska-1857167556.html

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россия, в мире, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), анатолий антонов, нед прайс, черное море, джо байден, государственный департамент сша, су-27