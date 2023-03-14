Минобороны прокомментировало инцидент с американским БПЛА над Черным морем
Минобороны России: беспилотник ВС США MQ-9 упал в Черное море из-за собственных маневров
Здание Министерства обороны России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Американский беспилотник MQ-9 упал в Черное море из-за собственного резкого маневрирования, российские истребители с ним в контакт не вступали, сообщило Минобороны.
Там уточнили, что инцидент произошел сегодня утром в районе Крыма. По данным ведомства, дрон с выключенными транспондерами летел в направлении России, нарушив границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции.
После обнаружения беспилотника в воздух подняли истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны.
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"В результате резкого маневрирования в районе 9:30 мск беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью", — сообщили в Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что российские истребители не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с дроном. После вылета они благополучно вернулись на аэродром базирования.
Ранее сегодня Европейское командование Вооруженных сил США заявило, что российский истребитель Су-27 якобы столкнулся в небе над Черным морем с американским беспилотником MQ-9. Там уточнили, что после этого дрон упал в международные воды. Утверждалось, что незадолго до инцидента Су-27 якобы совершал "небезопасные" маневры.
Президента США Джо Байдена проинформировали о происшествии. Госдепартамент также вызвал посла России Анатолия Антонова. По словам пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса, представители Соединенных Штатов выразят дипломату "резкое неудовлетворение" из-за "непрофессионального перехвата". Кроме того, он сообщил, что посол в Москве Линн Трейси "ранее сегодня донесла до российского МИД серьезное заявление" в связи с произошедшим.