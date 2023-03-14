https://ria.ru/20230314/bpla-1857777117.html
Власти Брянской области опровергли сообщения о сбитом БПЛА
Власти Брянской области опровергли сообщения о сбитом БПЛА - РИА Новости, 14.03.2023
Власти Брянской области опровергли сообщения о сбитом БПЛА
В правительстве Брянской области опровергли РИА Новости информацию о сбитом беспилотнике, который якобы летел по направлению к химическому заводу. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T14:02
2023-03-14T14:02
2023-03-14T14:06
брянская область
происшествия
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БРЯНСК, 14 мар - РИА Новости. В правительстве Брянской области опровергли РИА Новости информацию о сбитом беспилотнике, который якобы летел по направлению к химическому заводу.В СМИ появилась информация о том, что в нескольких километрах от Брянского химического завода в городе Сельцо российской системой "Панцирь" был сбит беспилотник, запущенный с территории Украины."Фейк. Снова "МиГ" летел", - сообщила РИА Новости представитель регионального правительства.Она пояснила, что оперативные службы не подтвердили эту информацию, звук был из-за истребителя, проходившего звуковой барьер.
https://ria.ru/20230314/bespilotnik-1857678404.html
брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, происшествия
Брянская область, Происшествия
Власти Брянской области опровергли сообщения о сбитом БПЛА
Власти Брянской области опровергли сообщения о БПЛА, сбитом рядом с химзаводом
БРЯНСК, 14 мар - РИА Новости. В правительстве Брянской области опровергли РИА Новости информацию о сбитом беспилотнике, который якобы летел по направлению к химическому заводу.
В СМИ появилась информация о том, что в нескольких километрах от Брянского химического завода в городе Сельцо
российской системой "Панцирь" был сбит беспилотник, запущенный с территории Украины
.
"Фейк. Снова "МиГ" летел", - сообщила РИА Новости представитель регионального правительства.
Она пояснила, что оперативные службы не подтвердили эту информацию, звук был из-за истребителя, проходившего звуковой барьер.
Раскрыт облик транспортного беспилотника ТрАМП