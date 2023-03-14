https://ria.ru/20230314/bpla-1857777117.html

Власти Брянской области опровергли сообщения о сбитом БПЛА

Власти Брянской области опровергли сообщения о сбитом БПЛА - РИА Новости, 14.03.2023

Власти Брянской области опровергли сообщения о сбитом БПЛА

В правительстве Брянской области опровергли РИА Новости информацию о сбитом беспилотнике, который якобы летел по направлению к химическому заводу. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T14:02

2023-03-14T14:02

2023-03-14T14:06

брянская область

происшествия

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БРЯНСК, 14 мар - РИА Новости. В правительстве Брянской области опровергли РИА Новости информацию о сбитом беспилотнике, который якобы летел по направлению к химическому заводу.В СМИ появилась информация о том, что в нескольких километрах от Брянского химического завода в городе Сельцо российской системой "Панцирь" был сбит беспилотник, запущенный с территории Украины."Фейк. Снова "МиГ" летел", - сообщила РИА Новости представитель регионального правительства.Она пояснила, что оперативные службы не подтвердили эту информацию, звук был из-за истребителя, проходившего звуковой барьер.

https://ria.ru/20230314/bespilotnik-1857678404.html

брянская область

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

брянская область, происшествия