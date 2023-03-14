https://ria.ru/20230314/boyarskiy-1857851833.html
В театре Ленсовета ответили на новости о завершении карьеры Боярского
В театре Ленсовета ответили на новости о завершении карьеры Боярского - РИА Новости, 14.03.2023
В театре Ленсовета ответили на новости о завершении карьеры Боярского
В Санкт-Петербургском театре имени Ленсовета заявили, что не знают, хочет ли Михаил Боярский завершить актерскую карьеру, а спектакли с его участием расписаны... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T18:04
2023-03-14T18:04
2023-03-14T18:04
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар — РИА Новости. В Санкт-Петербургском театре имени Ленсовета заявили, что не знают, хочет ли Михаил Боярский завершить актерскую карьеру, а спектакли с его участием расписаны на несколько недель вперед. Собеседница агентства добавила, что вероятность того, что постановки с участием Боярского отменятся, крайне мала.Ранее Пятый канал написал, что артист "давно подумывает о завершении карьеры". Ранее сообщалось о том, что Сергей Гармаш вернулся к работе после пищевого отравления.
https://ria.ru/20230314/tomkruz-1857780364.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, михаил боярский, театр, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Михаил Боярский, Театр, Знаменитости, звезды
В театре Ленсовета ответили на новости о завершении карьеры Боярского
В театре Ленсовета ответили на новости о завершении карьеры актера Михаила Боярского