https://ria.ru/20230314/boyarskiy-1857851833.html

В театре Ленсовета ответили на новости о завершении карьеры Боярского

В театре Ленсовета ответили на новости о завершении карьеры Боярского - РИА Новости, 14.03.2023

В театре Ленсовета ответили на новости о завершении карьеры Боярского

В Санкт-Петербургском театре имени Ленсовета заявили, что не знают, хочет ли Михаил Боярский завершить актерскую карьеру, а спектакли с его участием расписаны... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T18:04

2023-03-14T18:04

2023-03-14T18:04

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар — РИА Новости. В Санкт-Петербургском театре имени Ленсовета заявили, что не знают, хочет ли Михаил Боярский завершить актерскую карьеру, а спектакли с его участием расписаны на несколько недель вперед. Собеседница агентства добавила, что вероятность того, что постановки с участием Боярского отменятся, крайне мала.Ранее Пятый канал написал, что артист "давно подумывает о завершении карьеры". Ранее сообщалось о том, что Сергей Гармаш вернулся к работе после пищевого отравления.

https://ria.ru/20230314/tomkruz-1857780364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, михаил боярский, театр, знаменитости, звезды