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В театре Ленсовета ответили на новости о завершении карьеры Боярского - РИА Новости, 14.03.2023
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Культура
 
18:04 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/boyarskiy-1857851833.html
В театре Ленсовета ответили на новости о завершении карьеры Боярского
В театре Ленсовета ответили на новости о завершении карьеры Боярского - РИА Новости, 14.03.2023
В театре Ленсовета ответили на новости о завершении карьеры Боярского
В Санкт-Петербургском театре имени Ленсовета заявили, что не знают, хочет ли Михаил Боярский завершить актерскую карьеру, а спектакли с его участием расписаны... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T18:04
2023-03-14T18:04
культура
новости культуры
михаил боярский
театр
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звезды
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар — РИА Новости. В Санкт-Петербургском театре имени Ленсовета заявили, что не знают, хочет ли Михаил Боярский завершить актерскую карьеру, а спектакли с его участием расписаны на несколько недель вперед. Собеседница агентства добавила, что вероятность того, что постановки с участием Боярского отменятся, крайне мала.Ранее Пятый канал написал, что артист "давно подумывает о завершении карьеры". Ранее сообщалось о том, что Сергей Гармаш вернулся к работе после пищевого отравления.
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новости культуры, михаил боярский, театр, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Михаил Боярский, Театр, Знаменитости, звезды
В театре Ленсовета ответили на новости о завершении карьеры Боярского

В театре Ленсовета ответили на новости о завершении карьеры актера Михаила Боярского

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкМихаил Боярский
Михаил Боярский - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар — РИА Новости. В Санкт-Петербургском театре имени Ленсовета заявили, что не знают, хочет ли Михаил Боярский завершить актерскую карьеру, а спектакли с его участием расписаны на несколько недель вперед.
«
"Репертуар театра утвержден заранее, в нем есть спектакли с участием Михаила Сергеевича, они стоят в афише вплоть до мая", — заявили РИА Новости в учреждении.
Собеседница агентства добавила, что вероятность того, что постановки с участием Боярского отменятся, крайне мала.
Ранее Пятый канал написал, что артист "давно подумывает о завершении карьеры".
Ранее сообщалось о том, что Сергей Гармаш вернулся к работе после пищевого отравления.
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