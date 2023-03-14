Путин высказал предположение по теракту на "Северных потоках"
Путин: для теракта на "Северных потоках" могли заложить несколько взрывных устройств
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 1". Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что для совершения теракта на "Северных потоках" могли заложить несколько взрывных устройств - какие-то взорвались, какие-то нет.
"Судя по всему, несколько было взрывных устройств заложено - что-то взорвалось, а что-то нет. По каким причинам, не понятно", - заявил Путин журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия 24".
В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша , решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.