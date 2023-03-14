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Путин высказал предположение по теракту на "Северных потоках" - РИА Новости, 14.03.2023
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20:58 14.03.2023 (обновлено: 21:53 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/bomby-1857889345.html
Путин высказал предположение по теракту на "Северных потоках"
Путин высказал предположение по теракту на "Северных потоках" - РИА Новости, 14.03.2023
Путин высказал предположение по теракту на "Северных потоках"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что для совершения теракта на "Северных потоках" могли заложить несколько взрывных устройств - какие-то взорвались, какие-то РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T20:58
2023-03-14T21:53
россия
владимир путин
авария на "северных потоках"
павел зарубин
в мире
северный поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что для совершения теракта на "Северных потоках" могли заложить несколько взрывных устройств - какие-то взорвались, какие-то нет."Судя по всему, несколько было взрывных устройств заложено - что-то взорвалось, а что-то нет. По каким причинам, не понятно", - заявил Путин журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия 24".В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша , решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
https://ria.ru/20230308/nato-1856583117.html
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россия, владимир путин, авария на "северных потоках", павел зарубин, в мире, северный поток, северный поток — 2
Россия, Владимир Путин, Авария на "Северных потоках", Павел Зарубин, В мире, Северный поток, Северный поток — 2
Путин высказал предположение по теракту на "Северных потоках"

Путин: для теракта на "Северных потоках" могли заложить несколько взрывных устройств

© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охранаМесто утечки на газопроводе "Северный поток — 1"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 1 - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охрана
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 1". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что для совершения теракта на "Северных потоках" могли заложить несколько взрывных устройств - какие-то взорвались, какие-то нет.
"Судя по всему, несколько было взрывных устройств заложено - что-то взорвалось, а что-то нет. По каким причинам, не понятно", - заявил Путин журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия 24".
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
В НАТО пока не знают, кто стоит за диверсиями на "Северных потоках"
8 марта, 14:56
В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша , решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
Место утечки на газопроводе Северный поток
СМИ нашли противоречия в словах властей ФРГ о взрывах на "Северных потоках"
10 марта, 20:17
 
РоссияВладимир ПутинАвария на "Северных потоках"Павел ЗарубинВ миреСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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