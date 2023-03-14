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Путин высказал предположение по теракту на "Северных потоках"

Путин высказал предположение по теракту на "Северных потоках" - РИА Новости, 14.03.2023

Путин высказал предположение по теракту на "Северных потоках"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что для совершения теракта на "Северных потоках" могли заложить несколько взрывных устройств - какие-то взорвались, какие-то РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T20:58

2023-03-14T20:58

2023-03-14T21:53

россия

владимир путин

авария на "северных потоках"

павел зарубин

в мире

северный поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что для совершения теракта на "Северных потоках" могли заложить несколько взрывных устройств - какие-то взорвались, какие-то нет."Судя по всему, несколько было взрывных устройств заложено - что-то взорвалось, а что-то нет. По каким причинам, не понятно", - заявил Путин журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия 24".В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша , решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.

https://ria.ru/20230308/nato-1856583117.html

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россия, владимир путин, авария на "северных потоках", павел зарубин, в мире, северный поток, северный поток — 2