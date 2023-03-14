https://ria.ru/20230314/boepripasy-1857770306.html

Глава Rheinmetall назвал причину нехватки боеприпасов для Киева

Глава Rheinmetall назвал причину нехватки боеприпасов для Киева - РИА Новости, 14.03.2023

Глава Rheinmetall назвал причину нехватки боеприпасов для Киева

Промышленность Европы не сможет удовлетворить потребности Украины в артиллерийских боеприпасах, пока европейские правительства не увеличат расходы настолько,... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T13:33

2023-03-14T13:33

2023-03-14T13:33

специальная военная операция на украине

украина

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алексей резников

нато

евросоюз

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Промышленность Европы не сможет удовлетворить потребности Украины в артиллерийских боеприпасах, пока европейские правительства не увеличат расходы настолько, чтобы можно было удвоить производственные мощности, передает агентство Блумберг со ссылкой на главу немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. "Мне нужны заказы. Без них я ничего не буду производить. В любой нехватке боеприпасов виновата не оборонная промышленность. Промышленность может предоставить то, что необходимо", - заявил в интервью агентству Паппергер. По словам Паппергера, медленное согласование заказов означает, что концерн в 2023 году будет работать на две трети своей реальной мощности в плане производства снарядов. Ранее газета Financial Times со ссылкой на письмо главы украинского минобороны Алексея Резникова, адресованное коллегам в странах блока, сообщало, что Украина призвала ЕС отправлять ей 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц. При этом, по словам Паппергера, "такой объем будет сложно произвести". "(Производственные) мощности в Европе следует удвоить, чтобы достичь такой скорости", - заявил он. Паппергер также заявил о необходимости поддержки со стороны государства. "Это проект национальной безопасности. Мы не можем финансировать его самостоятельно. Нам нужна государственная поддержка", - заявил он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230314/ssha-1857701216.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, европа, сергей лавров, алексей резников, нато, евросоюз, в мире