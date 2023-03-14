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Глава Rheinmetall назвал причину нехватки боеприпасов для Киева - РИА Новости, 14.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:33 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/boepripasy-1857770306.html
Глава Rheinmetall назвал причину нехватки боеприпасов для Киева
Глава Rheinmetall назвал причину нехватки боеприпасов для Киева - РИА Новости, 14.03.2023
Глава Rheinmetall назвал причину нехватки боеприпасов для Киева
Промышленность Европы не сможет удовлетворить потребности Украины в артиллерийских боеприпасах, пока европейские правительства не увеличат расходы настолько,... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T13:33
2023-03-14T13:33
специальная военная операция на украине
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алексей резников
нато
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Промышленность Европы не сможет удовлетворить потребности Украины в артиллерийских боеприпасах, пока европейские правительства не увеличат расходы настолько, чтобы можно было удвоить производственные мощности, передает агентство Блумберг со ссылкой на главу немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. "Мне нужны заказы. Без них я ничего не буду производить. В любой нехватке боеприпасов виновата не оборонная промышленность. Промышленность может предоставить то, что необходимо", - заявил в интервью агентству Паппергер. По словам Паппергера, медленное согласование заказов означает, что концерн в 2023 году будет работать на две трети своей реальной мощности в плане производства снарядов. Ранее газета Financial Times со ссылкой на письмо главы украинского минобороны Алексея Резникова, адресованное коллегам в странах блока, сообщало, что Украина призвала ЕС отправлять ей 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц. При этом, по словам Паппергера, "такой объем будет сложно произвести". "(Производственные) мощности в Европе следует удвоить, чтобы достичь такой скорости", - заявил он. Паппергер также заявил о необходимости поддержки со стороны государства. "Это проект национальной безопасности. Мы не можем финансировать его самостоятельно. Нам нужна государственная поддержка", - заявил он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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украина, россия, европа, сергей лавров, алексей резников, нато, евросоюз, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Европа, Сергей Лавров, Алексей Резников, НАТО, Евросоюз, В мире
Глава Rheinmetall назвал причину нехватки боеприпасов для Киева

Глава Rheinmetall Паппергер: в нехватке боеприпасов для Киева виновато отсутствие заказов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Промышленность Европы не сможет удовлетворить потребности Украины в артиллерийских боеприпасах, пока европейские правительства не увеличат расходы настолько, чтобы можно было удвоить производственные мощности, передает агентство Блумберг со ссылкой на главу немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера.
"Мне нужны заказы. Без них я ничего не буду производить. В любой нехватке боеприпасов виновата не оборонная промышленность. Промышленность может предоставить то, что необходимо", - заявил в интервью агентству Паппергер.
По словам Паппергера, медленное согласование заказов означает, что концерн в 2023 году будет работать на две трети своей реальной мощности в плане производства снарядов.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на письмо главы украинского минобороны Алексея Резникова, адресованное коллегам в странах блока, сообщало, что Украина призвала ЕС отправлять ей 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц. При этом, по словам Паппергера, "такой объем будет сложно произвести".
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"(Производственные) мощности в Европе следует удвоить, чтобы достичь такой скорости", - заявил он.
Паппергер также заявил о необходимости поддержки со стороны государства.
"Это проект национальной безопасности. Мы не можем финансировать его самостоятельно. Нам нужна государственная поддержка", - заявил он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияЕвропаСергей ЛавровАлексей РезниковНАТОЕвросоюзВ мире
 
 
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