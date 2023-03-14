https://ria.ru/20230314/boepripasy-1857769391.html

Боеприпасная отрасль фактически перешла на военные рельсы, заявил "Ростех"

Боеприпасная отрасль фактически перешла на военные рельсы, заявил "Ростех" - РИА Новости, 14.03.2023

Боеприпасная отрасль фактически перешла на военные рельсы, заявил "Ростех"

Российская боеприпасная отрасль начала работать фактически в режиме военного времени, по некоторым позициям выпуск продукции увеличен кратно, сообщили РИА... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T13:31

2023-03-14T13:31

2023-03-14T13:51

сергей чемезов

ростех

россия

безопасность

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Российская боеприпасная отрасль начала работать фактически в режиме военного времени, по некоторым позициям выпуск продукции увеличен кратно, сообщили РИА Новости в госкорпорации "Ростех". "Промышленность форсированными темпами отгружает боеприпасы всех типов – от патронов до высокоточных ракет, чтобы обеспечить потребности войск. Боеприпасная отрасль фактически встала на военные рельсы: производство выросло в разы, а по некоторым видам продукции – в десятки раз", - сказали в корпорации, отвечая на вопрос о темпах выпуска боеприпасов для нужд специальной военной операции. В феврале глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщал, что российский военно-промышленный комплекс наращивает объем выпускаемых вооружений, в том числе гиперзвуковых комплексов "Кинжал". Также ранее Чемезов заявлял, что "Ростех" инвестирует десятки миллиардов рублей в модернизацию и перевооружение заводов по производству спецхимии и комплектующих элементов боеприпасов, чтобы создать новый облик боеприпасной отрасли.

https://ria.ru/20230222/rostekh-1853592033.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей чемезов, ростех, россия, безопасность