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Боеприпасная отрасль фактически перешла на военные рельсы, заявил "Ростех"
Боеприпасная отрасль фактически перешла на военные рельсы, заявил "Ростех" - РИА Новости, 14.03.2023
Боеприпасная отрасль фактически перешла на военные рельсы, заявил "Ростех"
Российская боеприпасная отрасль начала работать фактически в режиме военного времени, по некоторым позициям выпуск продукции увеличен кратно, сообщили РИА... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T13:31
2023-03-14T13:31
2023-03-14T13:51
сергей чемезов
ростех
россия
безопасность
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Российская боеприпасная отрасль начала работать фактически в режиме военного времени, по некоторым позициям выпуск продукции увеличен кратно, сообщили РИА Новости в госкорпорации "Ростех". "Промышленность форсированными темпами отгружает боеприпасы всех типов – от патронов до высокоточных ракет, чтобы обеспечить потребности войск. Боеприпасная отрасль фактически встала на военные рельсы: производство выросло в разы, а по некоторым видам продукции – в десятки раз", - сказали в корпорации, отвечая на вопрос о темпах выпуска боеприпасов для нужд специальной военной операции. В феврале глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщал, что российский военно-промышленный комплекс наращивает объем выпускаемых вооружений, в том числе гиперзвуковых комплексов "Кинжал". Также ранее Чемезов заявлял, что "Ростех" инвестирует десятки миллиардов рублей в модернизацию и перевооружение заводов по производству спецхимии и комплектующих элементов боеприпасов, чтобы создать новый облик боеприпасной отрасли.
https://ria.ru/20230222/rostekh-1853592033.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей чемезов, ростех, россия, безопасность
Сергей Чемезов, Ростех, Россия, Безопасность
Боеприпасная отрасль фактически перешла на военные рельсы, заявил "Ростех"
"Ростех": производство боеприпасов идет фактически в режиме военного времени
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Российская боеприпасная отрасль начала работать фактически в режиме военного времени, по некоторым позициям выпуск продукции увеличен кратно, сообщили РИА Новости в госкорпорации "Ростех".
"Промышленность форсированными темпами отгружает боеприпасы всех типов – от патронов до высокоточных ракет, чтобы обеспечить потребности войск. Боеприпасная отрасль фактически встала на военные рельсы: производство выросло в разы, а по некоторым видам продукции – в десятки раз", - сказали в корпорации, отвечая на вопрос о темпах выпуска боеприпасов для нужд специальной военной операции.
В феврале глава "Ростеха" Сергей Чемезов
сообщал, что российский военно-промышленный комплекс наращивает объем выпускаемых вооружений, в том числе гиперзвуковых комплексов "Кинжал".
Также ранее Чемезов заявлял, что "Ростех" инвестирует десятки миллиардов рублей в модернизацию и перевооружение заводов по производству спецхимии и комплектующих элементов боеприпасов, чтобы создать новый облик боеприпасной отрасли.
"Ростех" нарастил производство ряда передовых вооружений для армии