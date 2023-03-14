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Стоимость биткоина превысила 26 тысяч долларов - РИА Новости, 14.03.2023
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17:25 14.03.2023 (обновлено: 17:26 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/bitkoin-1857844128.html
Стоимость биткоина превысила 26 тысяч долларов
Стоимость биткоина превысила 26 тысяч долларов - РИА Новости, 14.03.2023
Стоимость биткоина превысила 26 тысяч долларов
Стоимость биткоина растет более чем на 15%, впервые с 13 июня 2022 года превысила 26 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T17:25
2023-03-14T17:26
биткоин
экономика
сша
криптовалюта
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Стоимость биткоина растет более чем на 15%, впервые с 13 июня 2022 года превысила 26 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 16.31 мск дорожал на 15,63% за сутки - до 25 940 долларов. Минутами ранее стоимость криптовалюты превышала 26 тысяч впервые с лета прошлого года, максимально достигая 26 287 долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 15,87% - в среднем до 26 082 долларов. Динамика также приводится за сутки. Криптовалюта дорожает уже четвертый день подряд, и за это время прибавила чуть более 28%. Ранее, 10 марта, регуляторы штата Калифорния закрыли банк Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. А помимо этого, в США были закрыты Signature Bank из-за системных рисков и крипто-ориентированный банк Silvergate. Так, с кризисом в банковском секторе США на рынки криптовалюты пришла волатильность.
https://ria.ru/20230310/kriptovalyuta-1856912385.html
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биткоин, экономика, сша, криптовалюта
Биткоин, Экономика, США, Криптовалюта
Стоимость биткоина превысила 26 тысяч долларов

Стоимость биткоина превысила 26 тысяч долларов впервые с 13 июня 2022 года

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Стоимость биткоина растет более чем на 15%, впервые с 13 июня 2022 года превысила 26 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 16.31 мск дорожал на 15,63% за сутки - до 25 940 долларов. Минутами ранее стоимость криптовалюты превышала 26 тысяч впервые с лета прошлого года, максимально достигая 26 287 долларов.
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По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 15,87% - в среднем до 26 082 долларов. Динамика также приводится за сутки.
Криптовалюта дорожает уже четвертый день подряд, и за это время прибавила чуть более 28%.
Ранее, 10 марта, регуляторы штата Калифорния закрыли банк Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. А помимо этого, в США были закрыты Signature Bank из-за системных рисков и крипто-ориентированный банк Silvergate. Так, с кризисом в банковском секторе США на рынки криптовалюты пришла волатильность.
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