https://ria.ru/20230314/bitkoin-1857844128.html

Стоимость биткоина превысила 26 тысяч долларов

Стоимость биткоина превысила 26 тысяч долларов - РИА Новости, 14.03.2023

Стоимость биткоина превысила 26 тысяч долларов

Стоимость биткоина растет более чем на 15%, впервые с 13 июня 2022 года превысила 26 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T17:25

2023-03-14T17:25

2023-03-14T17:26

биткоин

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сша

криптовалюта

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Стоимость биткоина растет более чем на 15%, впервые с 13 июня 2022 года превысила 26 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 16.31 мск дорожал на 15,63% за сутки - до 25 940 долларов. Минутами ранее стоимость криптовалюты превышала 26 тысяч впервые с лета прошлого года, максимально достигая 26 287 долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 15,87% - в среднем до 26 082 долларов. Динамика также приводится за сутки. Криптовалюта дорожает уже четвертый день подряд, и за это время прибавила чуть более 28%. Ранее, 10 марта, регуляторы штата Калифорния закрыли банк Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. А помимо этого, в США были закрыты Signature Bank из-за системных рисков и крипто-ориентированный банк Silvergate. Так, с кризисом в банковском секторе США на рынки криптовалюты пришла волатильность.

https://ria.ru/20230310/kriptovalyuta-1856912385.html

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

биткоин, экономика, сша, криптовалюта