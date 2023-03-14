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Пьяный сибиряк залез в библиотеку, перепутав ее со своей квартирой - РИА Новости, 14.03.2023
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05:38 14.03.2023 (обновлено: 05:40 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/biblioteka-1857682023.html
Пьяный сибиряк залез в библиотеку, перепутав ее со своей квартирой
Пьяный сибиряк залез в библиотеку, перепутав ее со своей квартирой - РИА Новости, 14.03.2023
Пьяный сибиряк залез в библиотеку, перепутав ее со своей квартирой
Житель Минусинска на юге Красноярского края был задержан вневедомственной охраной в библиотеке, которую он перепутал со своей квартирой, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T05:38
2023-03-14T05:40
происшествия
минусинск
красноярский край
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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КРАСНОЯРСК, 14 мар - РИА Новости. Житель Минусинска на юге Красноярского края был задержан вневедомственной охраной в библиотеке, которую он перепутал со своей квартирой, сообщает пресс-служба регионального главка Росгвардии. "В Минусинске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 39-летнего местного жителя, незаконно проникшего на охраняемый объект... По внешним признакам он находился в состоянии алкогольного опьянения. Как пояснил подозреваемый, он перепутал здание библиотеки со своей квартирой", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что сигнал тревоги из библиотеки поступил ночью. Росгвардейцы обнаружили взломанные входные двери, а внутри помещения нашли мужчину. Оказалось, что он был ранее судим.
https://ria.ru/20230312/ranenie-1857359239.html
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происшествия, минусинск, красноярский край, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Минусинск, Красноярский край, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Пьяный сибиряк залез в библиотеку, перепутав ее со своей квартирой

Житель Минусинска залез в библиотеку, перепутав ее со своей квартирой

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КРАСНОЯРСК, 14 мар - РИА Новости. Житель Минусинска на юге Красноярского края был задержан вневедомственной охраной в библиотеке, которую он перепутал со своей квартирой, сообщает пресс-служба регионального главка Росгвардии.
"В Минусинске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 39-летнего местного жителя, незаконно проникшего на охраняемый объект... По внешним признакам он находился в состоянии алкогольного опьянения. Как пояснил подозреваемый, он перепутал здание библиотеки со своей квартирой", - говорится в сообщении.
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В ведомстве пояснили, что сигнал тревоги из библиотеки поступил ночью. Росгвардейцы обнаружили взломанные входные двери, а внутри помещения нашли мужчину. Оказалось, что он был ранее судим.
 
ПроисшествияМинусинскКрасноярский крайФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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