https://ria.ru/20230314/biblioteka-1857682023.html

Пьяный сибиряк залез в библиотеку, перепутав ее со своей квартирой

Пьяный сибиряк залез в библиотеку, перепутав ее со своей квартирой - РИА Новости, 14.03.2023

Пьяный сибиряк залез в библиотеку, перепутав ее со своей квартирой

Житель Минусинска на юге Красноярского края был задержан вневедомственной охраной в библиотеке, которую он перепутал со своей квартирой, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T05:38

2023-03-14T05:38

2023-03-14T05:40

происшествия

минусинск

красноярский край

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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КРАСНОЯРСК, 14 мар - РИА Новости. Житель Минусинска на юге Красноярского края был задержан вневедомственной охраной в библиотеке, которую он перепутал со своей квартирой, сообщает пресс-служба регионального главка Росгвардии. "В Минусинске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 39-летнего местного жителя, незаконно проникшего на охраняемый объект... По внешним признакам он находился в состоянии алкогольного опьянения. Как пояснил подозреваемый, он перепутал здание библиотеки со своей квартирой", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что сигнал тревоги из библиотеки поступил ночью. Росгвардейцы обнаружили взломанные входные двери, а внутри помещения нашли мужчину. Оказалось, что он был ранее судим.

https://ria.ru/20230312/ranenie-1857359239.html

минусинск

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, минусинск, красноярский край, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)