https://ria.ru/20230314/bespilotnik-1857906193.html

Посол России в США прокомментировал инцидент с американским беспилотником

Посол России в США прокомментировал инцидент с американским беспилотником - РИА Новости, 15.03.2023

Посол России в США прокомментировал инцидент с американским беспилотником

Россия рассматривает инцидент с американским беспилотником в Черном море как провокацию, заявил российский посол в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-14T23:59

2023-03-14T23:59

2023-03-15T00:46

россия

сша

анатолий антонов

в мире

черное море

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ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Россия рассматривает инцидент с американским беспилотником в Черном море как провокацию, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.Антонов охарактеризовал контакты с американской стороной как "конструктивные". Стороны, по его словам, обменялись позициями и озабоченностями по ситуации с упавшим БПЛА.Американская сторона, добавил посол, выразила протест в связи с приписываемыми России "непрофессиональными действиями". Антонов со своей стороны отметил, что американским самолетам и кораблям нечего делать вблизи российских границ. "Вы можете себе представить, что такой самолет, беспилотник вдруг появится недалеко от Нью-Йорка или Сан-Франциско? Вы можете себе представить, какой будет реакция американских СМИ, Пентагона в отношении такого дрона?" - задался он вопросом.США и России необходимо быть "предельно осторожными" в своих действиях с учетом событий в Восточной Европе, подчеркнул посол. При этом он заверил, что Москва нацелена на выстраивание прагматичных отношений с Вашингтоном, которые отвечали бы интересам народов обеих стран, и не ищет конфликта со Штатами.Ранее во вторник Европейское командование Вооруженных сил США заявило, что российский истребитель Су-27 якобы столкнулся в небе над Черным морем с американским беспилотником MQ-9. Там уточнили, что после этого дрон упал в международные воды. Утверждалось, что незадолго до инцидента Су-27 якобы совершал "небезопасные" маневры.Как сообщили в Минобороны России, утром 14 марта беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. БПЛА двигался в сторону границы России, в воздух для идентификации нарушителя подняли истребители. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. В военном ведомстве подчеркнули, что российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.

https://ria.ru/20230314/polety-1857892420.html

https://ria.ru/20230314/bespilotnik-1857898211.html

россия

сша

черное море

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россия, сша, анатолий антонов, в мире, черное море