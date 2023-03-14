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Посол России в США прокомментировал инцидент с американским беспилотником - РИА Новости, 15.03.2023
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23:59 14.03.2023 (обновлено: 00:46 15.03.2023)
https://ria.ru/20230314/bespilotnik-1857906193.html
Посол России в США прокомментировал инцидент с американским беспилотником
Посол России в США прокомментировал инцидент с американским беспилотником - РИА Новости, 15.03.2023
Посол России в США прокомментировал инцидент с американским беспилотником
Россия рассматривает инцидент с американским беспилотником в Черном море как провокацию, заявил российский посол в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-14T23:59
2023-03-15T00:46
россия
сша
анатолий антонов
в мире
черное море
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ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Россия рассматривает инцидент с американским беспилотником в Черном море как провокацию, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.Антонов охарактеризовал контакты с американской стороной как "конструктивные". Стороны, по его словам, обменялись позициями и озабоченностями по ситуации с упавшим БПЛА.Американская сторона, добавил посол, выразила протест в связи с приписываемыми России "непрофессиональными действиями". Антонов со своей стороны отметил, что американским самолетам и кораблям нечего делать вблизи российских границ. "Вы можете себе представить, что такой самолет, беспилотник вдруг появится недалеко от Нью-Йорка или Сан-Франциско? Вы можете себе представить, какой будет реакция американских СМИ, Пентагона в отношении такого дрона?" - задался он вопросом.США и России необходимо быть "предельно осторожными" в своих действиях с учетом событий в Восточной Европе, подчеркнул посол. При этом он заверил, что Москва нацелена на выстраивание прагматичных отношений с Вашингтоном, которые отвечали бы интересам народов обеих стран, и не ищет конфликта со Штатами.Ранее во вторник Европейское командование Вооруженных сил США заявило, что российский истребитель Су-27 якобы столкнулся в небе над Черным морем с американским беспилотником MQ-9. Там уточнили, что после этого дрон упал в международные воды. Утверждалось, что незадолго до инцидента Су-27 якобы совершал "небезопасные" маневры.Как сообщили в Минобороны России, утром 14 марта беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. БПЛА двигался в сторону границы России, в воздух для идентификации нарушителя подняли истребители. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. В военном ведомстве подчеркнули, что российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.
https://ria.ru/20230314/polety-1857892420.html
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россия, сша, анатолий антонов, в мире, черное море
Россия, США, Анатолий Антонов, В мире, Черное море
Посол России в США прокомментировал инцидент с американским беспилотником

Посол России Антонов назвал инцидент с беспилотником ВС США MQ-9 провокацией

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Россия рассматривает инцидент с американским беспилотником в Черном море как провокацию, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.
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"Мы рассматриваем этот инцидент как провокацию", - сказал дипломат после визита в госдепартамент, где он обсудил данный вопрос с помощницей госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
Антонов охарактеризовал контакты с американской стороной как "конструктивные". Стороны, по его словам, обменялись позициями и озабоченностями по ситуации с упавшим БПЛА.
Американская сторона, добавил посол, выразила протест в связи с приписываемыми России "непрофессиональными действиями".
Антонов со своей стороны отметил, что американским самолетам и кораблям нечего делать вблизи российских границ. "Вы можете себе представить, что такой самолет, беспилотник вдруг появится недалеко от Нью-Йорка или Сан-Франциско? Вы можете себе представить, какой будет реакция американских СМИ, Пентагона в отношении такого дрона?" - задался он вопросом.
Американский стратегический разведывательный БПЛА - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
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США и России необходимо быть "предельно осторожными" в своих действиях с учетом событий в Восточной Европе, подчеркнул посол. При этом он заверил, что Москва нацелена на выстраивание прагматичных отношений с Вашингтоном, которые отвечали бы интересам народов обеих стран, и не ищет конфликта со Штатами.
Ранее во вторник Европейское командование Вооруженных сил США заявило, что российский истребитель Су-27 якобы столкнулся в небе над Черным морем с американским беспилотником MQ-9. Там уточнили, что после этого дрон упал в международные воды. Утверждалось, что незадолго до инцидента Су-27 якобы совершал "небезопасные" маневры.
Как сообщили в Минобороны России, утром 14 марта беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. БПЛА двигался в сторону границы России, в воздух для идентификации нарушителя подняли истребители.
Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. В военном ведомстве подчеркнули, что российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
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РоссияСШААнатолий АнтоновВ миреЧерное море
 
 
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