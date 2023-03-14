https://ria.ru/20230314/bespilotnik-1857898211.html

Пентагон не раскрыл, нес ли упавший в Черное море беспилотник оружие

Пентагон не раскрыл, нес ли упавший в Черное море беспилотник оружие - РИА Новости, 14.03.2023

Пентагон не раскрыл, нес ли упавший в Черное море беспилотник оружие

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер отказался раскрыть, нес ли какое-либо вооружение упавший в Черное море американский беспилотник. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T22:10

2023-03-14T22:10

2023-03-14T22:23

черное море

министерство обороны сша

сша

в мире

патрик райдер

россия

ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер отказался раскрыть, нес ли какое-либо вооружение упавший в Черное море американский беспилотник.Он также сообщил, что представители Пентагона, включая главу ведомства Ллойда Остина, не выходили на связь со своими российскими коллегами в связи с инцидентом с беспилотником."Что касается министра (обороны) Остина и других представителей министерства обороны США, то на данный момент, насколько мне известно, таких контактов не состоялось", - добавил высокопоставленный военный.В заключение он проинформировал, что российская сторона не предпринимала попыток поднять упавший в воду беспилотник. На вопрос о том, пытаются ли сделать то же самое со своей стороны США, Райдер отвечать отказался.Минобороны России сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. БПЛА двигался в сторону границы России, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.

https://ria.ru/20230314/bpla-1857893849.html

https://ria.ru/20230314/polety-1857892420.html

черное море

сша

россия

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Наталья Макарова

черное море, министерство обороны сша, сша, в мире, патрик райдер, россия, ллойд остин