Пентагон не раскрыл, нес ли упавший в Черное море беспилотник оружие
Пентагон отказался раскрыть, нес ли упавший в Черное море американский беспилотник оружие
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Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер отказался раскрыть, нес ли какое-либо вооружение упавший в Черное море американский беспилотник.
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"Я не намерен вдаваться в детали характеристик данного воздушного судна", - сообщил Райдер в ходе регулярного брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.
Он также сообщил, что представители Пентагона, включая главу ведомства Ллойда Остина, не выходили на связь со своими российскими коллегами в связи с инцидентом с беспилотником.
"Что касается министра (обороны) Остина и других представителей министерства обороны США, то на данный момент, насколько мне известно, таких контактов не состоялось", - добавил высокопоставленный военный.
В заключение он проинформировал, что российская сторона не предпринимала попыток поднять упавший в воду беспилотник. На вопрос о том, пытаются ли сделать то же самое со своей стороны США, Райдер отвечать отказался.
Минобороны России сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. БПЛА двигался в сторону границы России, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.