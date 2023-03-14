https://ria.ru/20230314/bespilotnik-1857678404.html
Раскрыт облик транспортного беспилотника ТрАМП
Раскрыт облик транспортного беспилотника ТрАМП - РИА Новости, 14.03.2023
Раскрыт облик транспортного беспилотника ТрАМП
Транспортный беспилотник ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа), который готовится к первому полету в апреле, проходит завершающий этап... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T03:33
2023-03-14T03:33
2023-03-14T03:45
безопасность
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Транспортный беспилотник ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа), который готовится к первому полету в апреле, проходит завершающий этап наземных испытаний, видео испытаний первого опытного образца имеются в распоряжении РИА Новости. На кадрах – руление беспилотника, проверка и отладка систем и механизмов управления дроном, выполнение серии пробежек без отрыва от полосы для уточнения расчетных параметров. Внешне аппарат представляет собой беспилотник классической самолетной схемы с высокорасположенным прямым крылом и двухкилевым V-образным хвостовым оперением. Двигатель расположен в передней части фюзеляжа. Фюзеляж в центральной части имеет значительное, но плавное расширение в месте расположения грузового отсека объемом 2650 литров. С двух сторон грузового отсека – раскрывающиеся створки, образующие при раскрытии большой проем для облегчения погрузки-выгрузки габаритных грузов. За дверцами грузового отсека предусмотрены ниши для убирающихся задних стоек шасси. Он подтвердил, что поднять беспилотник в воздух планируется в апреле. По его словам, разработчики рассчитывали провести первый полет несколько ранее, но столкнулись с нехваткой ряда специалистов. Ранее источник РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе сообщал, что в России разработан транспортный беспилотник самолетного типа ТрАМП, способный перебросить до 250 килограммов груза на дистанцию свыше 600 километров. Особенностью ТрАМП является большой грузовой отсек объемом 2650 литров, который позволяет перебрасывать и сбрасывать с парашютом в заданную точку габаритный груз. Крейсерская скорость аппарата составляет 195 километров в час, крейсерский потолок - 3 тысячи метров. В гражданских целях дрон может использоваться для мониторинга обширных площадей и в сельском хозяйстве. В отсек можно установить радиолокационное, оптическое, картографическое и иное спецоборудование. За счет раскрывающихся вниз створок отсека возможна подвеска ударной полезной нагрузки. Среди других конструктивных особенностей ТрАМП - усиленное шасси с пневматиками большого диаметра для взлета и посадки на короткие, плохо подготовленные площадки, встроенная система спасения груза и самого аппарата, а также модульная конструкция основных узлов. В частности, на беспилотнике можно в полевых условиях заменять крыло, двигатель и шасси.
https://ria.ru/20230306/dron-1856041957.html
https://ria.ru/20230310/bespilotnik-1856911403.html
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безопасность, технологии, россия
Безопасность, Технологии, Россия
Раскрыт облик транспортного беспилотника ТрАМП
Разработчики раскрыли облик беспилотника ТрАМП, который готовится к первому полету
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Транспортный беспилотник ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа), который готовится к первому полету в апреле, проходит завершающий этап наземных испытаний, видео испытаний первого опытного образца имеются в распоряжении РИА Новости.
На кадрах – руление беспилотника, проверка и отладка систем и механизмов управления дроном, выполнение серии пробежек без отрыва от полосы для уточнения расчетных параметров. Внешне аппарат представляет собой беспилотник классической самолетной схемы с высокорасположенным прямым крылом и двухкилевым V-образным хвостовым оперением.
Двигатель расположен в передней части фюзеляжа. Фюзеляж в центральной части имеет значительное, но плавное расширение в месте расположения грузового отсека объемом 2650 литров. С двух сторон грузового отсека – раскрывающиеся створки, образующие при раскрытии большой проем для облегчения погрузки-выгрузки габаритных грузов. За дверцами грузового отсека предусмотрены ниши для убирающихся задних стоек шасси.
«
"ТрАМП выходит на финальный этап подготовки к испытательным полетам - на машину в ближайшее время будет установлен штатный двигатель с большим трехлопастным винтом, штатные стойки шасси взамен технологических используемых для наземных рулежек. Беспилотник завершает программу наземных испытаний - уже совершены десятки рулений, отработана система управления бортом", - рассказал РИА Новости информированный источник.
Он подтвердил, что поднять беспилотник в воздух планируется в апреле. По его словам, разработчики рассчитывали провести первый полет несколько ранее, но столкнулись с нехваткой ряда специалистов.
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Ранее источник РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе сообщал, что в России
разработан транспортный беспилотник самолетного типа ТрАМП, способный перебросить до 250 килограммов груза на дистанцию свыше 600 километров.
Особенностью ТрАМП является большой грузовой отсек объемом 2650 литров, который позволяет перебрасывать и сбрасывать с парашютом в заданную точку габаритный груз. Крейсерская скорость аппарата составляет 195 километров в час, крейсерский потолок - 3 тысячи метров.
В гражданских целях дрон может использоваться для мониторинга обширных площадей и в сельском хозяйстве. В отсек можно установить радиолокационное, оптическое, картографическое и иное спецоборудование. За счет раскрывающихся вниз створок отсека возможна подвеска ударной полезной нагрузки.
Среди других конструктивных особенностей ТрАМП - усиленное шасси с пневматиками большого диаметра для взлета и посадки на короткие, плохо подготовленные площадки, встроенная система спасения груза и самого аппарата, а также модульная конструкция основных узлов. В частности, на беспилотнике можно в полевых условиях заменять крыло, двигатель и шасси.
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