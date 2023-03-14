Рейтинг@Mail.ru
Раскрыт облик транспортного беспилотника ТрАМП - РИА Новости, 14.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:33 14.03.2023 (обновлено: 03:45 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/bespilotnik-1857678404.html
Раскрыт облик транспортного беспилотника ТрАМП
Раскрыт облик транспортного беспилотника ТрАМП - РИА Новости, 14.03.2023
Раскрыт облик транспортного беспилотника ТрАМП
Транспортный беспилотник ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа), который готовится к первому полету в апреле, проходит завершающий этап... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T03:33
2023-03-14T03:45
безопасность
технологии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155792/29/1557922964_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ca61d7bffd223acd2164d66c1a2974c4.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Транспортный беспилотник ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа), который готовится к первому полету в апреле, проходит завершающий этап наземных испытаний, видео испытаний первого опытного образца имеются в распоряжении РИА Новости. На кадрах – руление беспилотника, проверка и отладка систем и механизмов управления дроном, выполнение серии пробежек без отрыва от полосы для уточнения расчетных параметров. Внешне аппарат представляет собой беспилотник классической самолетной схемы с высокорасположенным прямым крылом и двухкилевым V-образным хвостовым оперением. Двигатель расположен в передней части фюзеляжа. Фюзеляж в центральной части имеет значительное, но плавное расширение в месте расположения грузового отсека объемом 2650 литров. С двух сторон грузового отсека – раскрывающиеся створки, образующие при раскрытии большой проем для облегчения погрузки-выгрузки габаритных грузов. За дверцами грузового отсека предусмотрены ниши для убирающихся задних стоек шасси. Он подтвердил, что поднять беспилотник в воздух планируется в апреле. По его словам, разработчики рассчитывали провести первый полет несколько ранее, но столкнулись с нехваткой ряда специалистов. Ранее источник РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе сообщал, что в России разработан транспортный беспилотник самолетного типа ТрАМП, способный перебросить до 250 килограммов груза на дистанцию свыше 600 километров. Особенностью ТрАМП является большой грузовой отсек объемом 2650 литров, который позволяет перебрасывать и сбрасывать с парашютом в заданную точку габаритный груз. Крейсерская скорость аппарата составляет 195 километров в час, крейсерский потолок - 3 тысячи метров. В гражданских целях дрон может использоваться для мониторинга обширных площадей и в сельском хозяйстве. В отсек можно установить радиолокационное, оптическое, картографическое и иное спецоборудование. За счет раскрывающихся вниз створок отсека возможна подвеска ударной полезной нагрузки. Среди других конструктивных особенностей ТрАМП - усиленное шасси с пневматиками большого диаметра для взлета и посадки на короткие, плохо подготовленные площадки, встроенная система спасения груза и самого аппарата, а также модульная конструкция основных узлов. В частности, на беспилотнике можно в полевых условиях заменять крыло, двигатель и шасси.
https://ria.ru/20230306/dron-1856041957.html
https://ria.ru/20230310/bespilotnik-1856911403.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155792/29/1557922964_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1cbbd48131e5bf48270e9aa605eab8e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, технологии, россия
Безопасность, Технологии, Россия
Раскрыт облик транспортного беспилотника ТрАМП

Разработчики раскрыли облик беспилотника ТрАМП, который готовится к первому полету

© Depositphotos.com / Marek UliaszПропеллер беспилотного летательного аппарата
Пропеллер беспилотного летательного аппарата - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© Depositphotos.com / Marek Uliasz
Пропеллер беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Транспортный беспилотник ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа), который готовится к первому полету в апреле, проходит завершающий этап наземных испытаний, видео испытаний первого опытного образца имеются в распоряжении РИА Новости.
На кадрах – руление беспилотника, проверка и отладка систем и механизмов управления дроном, выполнение серии пробежек без отрыва от полосы для уточнения расчетных параметров. Внешне аппарат представляет собой беспилотник классической самолетной схемы с высокорасположенным прямым крылом и двухкилевым V-образным хвостовым оперением.
Двигатель расположен в передней части фюзеляжа. Фюзеляж в центральной части имеет значительное, но плавное расширение в месте расположения грузового отсека объемом 2650 литров. С двух сторон грузового отсека – раскрывающиеся створки, образующие при раскрытии большой проем для облегчения погрузки-выгрузки габаритных грузов. За дверцами грузового отсека предусмотрены ниши для убирающихся задних стоек шасси.
«
"ТрАМП выходит на финальный этап подготовки к испытательным полетам - на машину в ближайшее время будет установлен штатный двигатель с большим трехлопастным винтом, штатные стойки шасси взамен технологических используемых для наземных рулежек. Беспилотник завершает программу наземных испытаний - уже совершены десятки рулений, отработана система управления бортом", - рассказал РИА Новости информированный источник.
Он подтвердил, что поднять беспилотник в воздух планируется в апреле. По его словам, разработчики рассчитывали провести первый полет несколько ранее, но столкнулись с нехваткой ряда специалистов.
Подготовка пилотов дронов-камикадзе и разведывательных беспилотников - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
Центр БПЛА в Донецке готовит пилотов дронов-камикадзе
6 марта, 05:07
Ранее источник РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе сообщал, что в России разработан транспортный беспилотник самолетного типа ТрАМП, способный перебросить до 250 килограммов груза на дистанцию свыше 600 километров.
Особенностью ТрАМП является большой грузовой отсек объемом 2650 литров, который позволяет перебрасывать и сбрасывать с парашютом в заданную точку габаритный груз. Крейсерская скорость аппарата составляет 195 километров в час, крейсерский потолок - 3 тысячи метров.
В гражданских целях дрон может использоваться для мониторинга обширных площадей и в сельском хозяйстве. В отсек можно установить радиолокационное, оптическое, картографическое и иное спецоборудование. За счет раскрывающихся вниз створок отсека возможна подвеска ударной полезной нагрузки.
Среди других конструктивных особенностей ТрАМП - усиленное шасси с пневматиками большого диаметра для взлета и посадки на короткие, плохо подготовленные площадки, встроенная система спасения груза и самого аппарата, а также модульная конструкция основных узлов. В частности, на беспилотнике можно в полевых условиях заменять крыло, двигатель и шасси.
Военнослужащие вооруженных сил РФ в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Власти Камчатки передадут образец гибридного беспилотника в зону СВО
10 марта, 08:21
 
БезопасностьТехнологииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала