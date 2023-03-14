https://ria.ru/20230314/bayden-1857767383.html

Байден на военной базе задался вопросом, главнокомандующий ли он

Байден на военной базе задался вопросом, главнокомандующий ли он - РИА Новости, 14.03.2023

Байден на военной базе задался вопросом, главнокомандующий ли он

Президент США Джо Байден задал вопрос о том, является ли он главнокомандующим вооруженных сил страны, выступая накануне на военной базе Point Loma в Калифорнии. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T13:24

2023-03-14T13:24

2023-03-14T13:24

в мире

сша

джо байден

калифорния

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден задал вопрос о том, является ли он главнокомандующим вооруженных сил страны, выступая накануне на военной базе Point Loma в Калифорнии. Фрагмент его выступления опубликован в соцсетях и в расшифровке на сайте "Белого дома". Обращаясь к экипажу линкора "Миссури", Байден крикнул: "Вы нас слышите?". В ответ прозвучало "ура". "Я вижу их там всех. Они стоят смирно. Я могу им сказать "Вольно"? Я их главнокомандующий, правильно?", - спросил как бы про себя Байден. На базе Point Loma в Сан-Диего Байден выступил, стоя на трибуне вместе с премьер-министрами Великобритании и Австралии Риши Сунаком и Энтони Альбанезе. Лидеры трех стран обсудили планы реализации стратегического партнерства AUKUS, предусматривающего создание австралийского флота атомных подводных лодок.

https://ria.ru/20230313/bayden-1857615258.html

сша

калифорния

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, сша, джо байден, калифорния