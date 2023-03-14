https://ria.ru/20230314/bayden-1857767383.html
Байден на военной базе задался вопросом, главнокомандующий ли он
Байден на военной базе задался вопросом, главнокомандующий ли он - РИА Новости, 14.03.2023
Байден на военной базе задался вопросом, главнокомандующий ли он
Президент США Джо Байден задал вопрос о том, является ли он главнокомандующим вооруженных сил страны, выступая накануне на военной базе Point Loma в Калифорнии. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T13:24
2023-03-14T13:24
2023-03-14T13:24
в мире
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден задал вопрос о том, является ли он главнокомандующим вооруженных сил страны, выступая накануне на военной базе Point Loma в Калифорнии. Фрагмент его выступления опубликован в соцсетях и в расшифровке на сайте "Белого дома". Обращаясь к экипажу линкора "Миссури", Байден крикнул: "Вы нас слышите?". В ответ прозвучало "ура". "Я вижу их там всех. Они стоят смирно. Я могу им сказать "Вольно"? Я их главнокомандующий, правильно?", - спросил как бы про себя Байден. На базе Point Loma в Сан-Диего Байден выступил, стоя на трибуне вместе с премьер-министрами Великобритании и Австралии Риши Сунаком и Энтони Альбанезе. Лидеры трех стран обсудили планы реализации стратегического партнерства AUKUS, предусматривающего создание австралийского флота атомных подводных лодок.
https://ria.ru/20230313/bayden-1857615258.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, калифорния
В мире, США, Джо Байден, Калифорния
Байден на военной базе задался вопросом, главнокомандующий ли он
Байден при выступлении на военной базе переспросил, главнокомандующий ли он