https://ria.ru/20230314/banki-1857718586.html

СМИ: Moody's проверит шесть банков США после краха SVB

СМИ: Moody's проверит шесть банков США после краха SVB - РИА Новости, 14.03.2023

СМИ: Moody's проверит шесть банков США после краха SVB

Рейтинговое агентство Moody's накануне начало проверять еще шесть американских банков, сообщило агентство Reuters. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T11:17

2023-03-14T11:17

2023-03-14T11:40

в мире

экономика

сша

калифорния

нью-йорк (город)

федеральная резервная система сша

банкротство silicon valley bank

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Рейтинговое агентство Moody's накануне начало проверять еще шесть американских банков, сообщило агентство Reuters.Это решение было принято после понижения рейтинга обанкротившегося Signature Bank до "мусорного"."В число банков, в отношении которых рассматривается возможность понижения рейтинга, входят First Republic Bank (FRC.N), Zions Bancorporation (ZION.O), Western Alliance Bancorp (WAL.N), Comerica Inc (CMA.N), UMB Financial Corp и Intrust Financial Corporation", — пояснили журналисты.Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank.В субботу газета New York Times сообщала, что банкротство SVB вызвало опасения, что и другие американские банки также могут столкнуться с проблемами. На этом фоне на рынке произошел "сброс" акций аналогичных SVB банков, таких как First Republic, Signature Bank и Western Alliance. Многие из этих финансово-кредитных организаций обслуживают начинающих клиентов и имеют схожие с SVB инвестиционные портфели.Signature Bank закрыли власти штата Нью-Йорк днем ранее, министр финансов США Дженнет Йеллен заявила о схожем исключении системного риска в отношении организации. По ее словам, всем вкладчикам нью-йоркской компании предоставят доступ к их вкладам, как и в случае с Silicon Valley Bank.

https://ria.ru/20230314/bankrotstvo-1857712159.html

https://ria.ru/20230313/aktivy-1857636704.html

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калифорния

нью-йорк (город)

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, экономика, сша, калифорния, нью-йорк (город), федеральная резервная система сша, банкротство silicon valley bank