СМИ: Moody's проверит шесть банков США после краха SVB
Reuters: Moody's проверяет еще шесть американских банков на вероятность краха
© AP Photo / Mary AltafferЗнак улицы Уолл-стрит возле Нью-Йоркской фондовой биржи
© AP Photo / Mary Altaffer
Знак улицы Уолл-стрит возле Нью-Йоркской фондовой биржи. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Рейтинговое агентство Moody's накануне начало проверять еще шесть американских банков, сообщило агентство Reuters.
Это решение было принято после понижения рейтинга обанкротившегося Signature Bank до "мусорного".
"В число банков, в отношении которых рассматривается возможность понижения рейтинга, входят First Republic Bank (FRC.N), Zions Bancorporation (ZION.O), Western Alliance Bancorp (WAL.N), Comerica Inc (CMA.N), UMB Financial Corp и Intrust Financial Corporation", — пояснили журналисты.
Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank.
В субботу газета New York Times сообщала, что банкротство SVB вызвало опасения, что и другие американские банки также могут столкнуться с проблемами. На этом фоне на рынке произошел "сброс" акций аналогичных SVB банков, таких как First Republic, Signature Bank и Western Alliance. Многие из этих финансово-кредитных организаций обслуживают начинающих клиентов и имеют схожие с SVB инвестиционные портфели.
Signature Bank закрыли власти штата Нью-Йорк днем ранее, министр финансов США Дженнет Йеллен заявила о схожем исключении системного риска в отношении организации. По ее словам, всем вкладчикам нью-йоркской компании предоставят доступ к их вкладам, как и в случае с Silicon Valley Bank.