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СМИ: Moody's проверит шесть банков США после краха SVB - РИА Новости, 14.03.2023
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11:17 14.03.2023 (обновлено: 11:40 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/banki-1857718586.html
СМИ: Moody's проверит шесть банков США после краха SVB
СМИ: Moody's проверит шесть банков США после краха SVB - РИА Новости, 14.03.2023
СМИ: Moody's проверит шесть банков США после краха SVB
Рейтинговое агентство Moody's накануне начало проверять еще шесть американских банков, сообщило агентство Reuters. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T11:17
2023-03-14T11:40
в мире
экономика
сша
калифорния
нью-йорк (город)
федеральная резервная система сша
банкротство silicon valley bank
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Рейтинговое агентство Moody's накануне начало проверять еще шесть американских банков, сообщило агентство Reuters.Это решение было принято после понижения рейтинга обанкротившегося Signature Bank до "мусорного"."В число банков, в отношении которых рассматривается возможность понижения рейтинга, входят First Republic Bank (FRC.N), Zions Bancorporation (ZION.O), Western Alliance Bancorp (WAL.N), Comerica Inc (CMA.N), UMB Financial Corp и Intrust Financial Corporation", — пояснили журналисты.Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank.В субботу газета New York Times сообщала, что банкротство SVB вызвало опасения, что и другие американские банки также могут столкнуться с проблемами. На этом фоне на рынке произошел "сброс" акций аналогичных SVB банков, таких как First Republic, Signature Bank и Western Alliance. Многие из этих финансово-кредитных организаций обслуживают начинающих клиентов и имеют схожие с SVB инвестиционные портфели.Signature Bank закрыли власти штата Нью-Йорк днем ранее, министр финансов США Дженнет Йеллен заявила о схожем исключении системного риска в отношении организации. По ее словам, всем вкладчикам нью-йоркской компании предоставят доступ к их вкладам, как и в случае с Silicon Valley Bank.
https://ria.ru/20230314/bankrotstvo-1857712159.html
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сша
калифорния
нью-йорк (город)
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в мире, экономика, сша, калифорния, нью-йорк (город), федеральная резервная система сша, банкротство silicon valley bank
В мире, Экономика, США, Калифорния, Нью-Йорк (город), Федеральная резервная система США, Банкротство Silicon Valley Bank
СМИ: Moody's проверит шесть банков США после краха SVB

Reuters: Moody's проверяет еще шесть американских банков на вероятность краха

© AP Photo / Mary AltafferЗнак улицы Уолл-стрит возле Нью-Йоркской фондовой биржи
Знак улицы Уолл-стрит возле Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Знак улицы Уолл-стрит возле Нью-Йоркской фондовой биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Рейтинговое агентство Moody's накануне начало проверять еще шесть американских банков, сообщило агентство Reuters.
Это решение было принято после понижения рейтинга обанкротившегося Signature Bank до "мусорного".
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"В число банков, в отношении которых рассматривается возможность понижения рейтинга, входят First Republic Bank (FRC.N), Zions Bancorporation (ZION.O), Western Alliance Bancorp (WAL.N), Comerica Inc (CMA.N), UMB Financial Corp и Intrust Financial Corporation", — пояснили журналисты.
Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank.
В субботу газета New York Times сообщала, что банкротство SVB вызвало опасения, что и другие американские банки также могут столкнуться с проблемами. На этом фоне на рынке произошел "сброс" акций аналогичных SVB банков, таких как First Republic, Signature Bank и Western Alliance. Многие из этих финансово-кредитных организаций обслуживают начинающих клиентов и имеют схожие с SVB инвестиционные портфели.
Signature Bank закрыли власти штата Нью-Йорк днем ранее, министр финансов США Дженнет Йеллен заявила о схожем исключении системного риска в отношении организации. По ее словам, всем вкладчикам нью-йоркской компании предоставят доступ к их вкладам, как и в случае с Silicon Valley Bank.
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В миреЭкономикаСШАКалифорнияНью-Йорк (город)Федеральная резервная система СШАБанкротство Silicon Valley Bank
 
 
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