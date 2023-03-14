https://ria.ru/20230314/azom-1857742842.html

Российские силы взяли под контроль часть завода АЗОМ в Артемовске

Российские силы взяли под контроль часть завода АЗОМ в Артемовске - РИА Новости, 14.03.2023

Российские силы взяли под контроль часть завода АЗОМ в Артемовске

Российские подразделения взяли под контроль одно из помещений предприятия "Востокмаш" на Артемовском заводе по обработке цветных металлов (АЗОМ) в Артемовске,... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T12:26

2023-03-14T12:26

2023-03-14T14:13

специальная военная операция на украине

артемовск

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 14 мар — РИА Новости. Российские подразделения взяли под контроль одно из помещений предприятия "Востокмаш" на Артемовском заводе по обработке цветных металлов (АЗОМ) в Артемовске, сообщил РИА Новости источник с места событий.Накануне командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский назвал ситуацию в Артемовске сложной для ВСУ. Он отметил, что российские военные наступают по нескольким направлениям, угрожая украинской обороне и продвигаясь к центральным районам города.В воскресенье командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский не исключил, что Артемовск может оказаться для украинской армии очередным котлом. Он напомнил о боях в Дебальцево в 2015 году, когда донецкие ополченцы окружили силы киевского режима и котел стал ареной ожесточенных боев.Артемовский завод по обработке цветных металлов (АЗОМ) — бывший завод цветной металлургии имени Э. И. Квиринга, построенный в 1954 году. Занимает большую территорию в центре города. Предприятие проектировалось с учетом возможного ядерного конфликта и имеет сеть подземных коммуникаций.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230314/donbass-1857556175.html

артемовск

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

артемовск, донецкая народная республика, вооруженные силы рф