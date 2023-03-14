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На российский рынок планируют завезти новые автомобили - РИА Новости, 14.03.2023
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07:13 14.03.2023 (обновлено: 13:10 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/avto-1857686368.html
На российский рынок планируют завезти новые автомобили
На российский рынок планируют завезти новые автомобили - РИА Новости, 14.03.2023
На российский рынок планируют завезти новые автомобили
Дилеры этой весной планируют ввезти по параллельному импорту несколько новых для российского рынка автомобилей: в частности, электрокары Dongfeng E70 и HiPhi Z, РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T07:13
2023-03-14T13:10
экономика
авто
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Дилеры этой весной планируют ввезти по параллельному импорту несколько новых для российского рынка автомобилей: в частности, электрокары Dongfeng E70 и HiPhi Z, также в продаже появятся ранее официально не ввозившиеся большими партиями модели Mazda Atenza, Mazda CX-4, Toyota Avalon и электрический Avatr 11, сообщили РИА Новости опрошенные представители отрасли. "Мы планируем продолжать ввоз значительных партий автомобилей брендов Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Audi, BMW, Mercedes, в том числе таких новых для нашего рынка моделей, как Mazda Atenza, Mazda CX-4, Toyota Avalon", — рассказала директор по развитию автохолдинга "Ключавто" Юлия Овчинникова.Она также напомнила, что пока ключевой вектор поставок по параллельному импорту для "Ключавто" — марки среднего и премиального сегмента. "Благодаря параллельному импорту сегодня действительно существует возможность привозить принципиально новые для российского рынка модели, которые ранее никогда не были представлены в продаже. Так, например, в ближайшее время мы планируем поставки таких моделей, как Avatr 11, Dongfeng E70, HiPhi Z", — отметил директор "Авилон Электро" Сергей Мелюх. Топ-менеджер уточнил, что у электромобилей сейчас есть потенциал для роста, их, как правило, приобретают в качестве второго автомобиля. Накануне источник РИА Новости сообщил, что Минпромторг включил в список параллельного импорта автомобили 12 иностранных марок: Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Opel, Peugeot, Isuzu и Hino, документ направлен на утверждение в Минюст.
https://ria.ru/20230313/osago-1857620398.html
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экономика, авто, россия, volkswagen group, skoda, bmw ag, toyota corolla, volkswagen touareg, skoda octavia
Экономика, Авто, Россия, Volkswagen Group, Skoda, BMW AG, Toyota Corolla, Volkswagen Touareg, Skoda Octavia
На российский рынок планируют завезти новые автомобили

Российские дилеры планируют весной привезти новые для российского рынка автомобили

© Dongfeng Motor CompanyАвтомобиль Dongfeng E70
Автомобиль Dongfeng E70
© Dongfeng Motor Company
Автомобиль Dongfeng E70
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Дилеры этой весной планируют ввезти по параллельному импорту несколько новых для российского рынка автомобилей: в частности, электрокары Dongfeng E70 и HiPhi Z, также в продаже появятся ранее официально не ввозившиеся большими партиями модели Mazda Atenza, Mazda CX-4, Toyota Avalon и электрический Avatr 11, сообщили РИА Новости опрошенные представители отрасли.
"Мы планируем продолжать ввоз значительных партий автомобилей брендов Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Audi, BMW, Mercedes, в том числе таких новых для нашего рынка моделей, как Mazda Atenza, Mazda CX-4, Toyota Avalon", — рассказала директор по развитию автохолдинга "Ключавто" Юлия Овчинникова.
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Она также напомнила, что пока ключевой вектор поставок по параллельному импорту для "Ключавто" — марки среднего и премиального сегмента.
"Благодаря параллельному импорту сегодня действительно существует возможность привозить принципиально новые для российского рынка модели, которые ранее никогда не были представлены в продаже. Так, например, в ближайшее время мы планируем поставки таких моделей, как Avatr 11, Dongfeng E70, HiPhi Z", — отметил директор "Авилон Электро" Сергей Мелюх.
Топ-менеджер уточнил, что у электромобилей сейчас есть потенциал для роста, их, как правило, приобретают в качестве второго автомобиля.
«

"В ближайшее время на рынок поступит несколько новинок. Но не стоит рассчитывать на большой объем параллельного импорта в целом", — подчеркнули в ассоциации "Российские автомобильные дилеры".

Накануне источник РИА Новости сообщил, что Минпромторг включил в список параллельного импорта автомобили 12 иностранных марок: Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Opel, Peugeot, Isuzu и Hino, документ направлен на утверждение в Минюст.
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