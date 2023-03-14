https://ria.ru/20230314/avto-1857686368.html

На российский рынок планируют завезти новые автомобили

На российский рынок планируют завезти новые автомобили - РИА Новости, 14.03.2023

На российский рынок планируют завезти новые автомобили

Дилеры этой весной планируют ввезти по параллельному импорту несколько новых для российского рынка автомобилей: в частности, электрокары Dongfeng E70 и HiPhi Z, РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T07:13

2023-03-14T07:13

2023-03-14T13:10

экономика

авто

россия

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Дилеры этой весной планируют ввезти по параллельному импорту несколько новых для российского рынка автомобилей: в частности, электрокары Dongfeng E70 и HiPhi Z, также в продаже появятся ранее официально не ввозившиеся большими партиями модели Mazda Atenza, Mazda CX-4, Toyota Avalon и электрический Avatr 11, сообщили РИА Новости опрошенные представители отрасли. "Мы планируем продолжать ввоз значительных партий автомобилей брендов Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Audi, BMW, Mercedes, в том числе таких новых для нашего рынка моделей, как Mazda Atenza, Mazda CX-4, Toyota Avalon", — рассказала директор по развитию автохолдинга "Ключавто" Юлия Овчинникова.Она также напомнила, что пока ключевой вектор поставок по параллельному импорту для "Ключавто" — марки среднего и премиального сегмента. "Благодаря параллельному импорту сегодня действительно существует возможность привозить принципиально новые для российского рынка модели, которые ранее никогда не были представлены в продаже. Так, например, в ближайшее время мы планируем поставки таких моделей, как Avatr 11, Dongfeng E70, HiPhi Z", — отметил директор "Авилон Электро" Сергей Мелюх. Топ-менеджер уточнил, что у электромобилей сейчас есть потенциал для роста, их, как правило, приобретают в качестве второго автомобиля. Накануне источник РИА Новости сообщил, что Минпромторг включил в список параллельного импорта автомобили 12 иностранных марок: Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Opel, Peugeot, Isuzu и Hino, документ направлен на утверждение в Минюст.

https://ria.ru/20230313/osago-1857620398.html

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экономика, авто, россия, volkswagen group, skoda, bmw ag, toyota corolla, volkswagen touareg, skoda octavia