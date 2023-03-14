https://ria.ru/20230314/avstraliya-1857766549.html
Песков: оснащение Австралии АПЛ вызывает много вопросов
Песков: оснащение Австралии АПЛ вызывает много вопросов - РИА Новости, 14.03.2023
Песков: оснащение Австралии АПЛ вызывает много вопросов
Оснащение Австралии атомными подводными лодками в рамках партнерства США, Великобритании и Австралии вызывает очень много вопросов, нужна определенная... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T13:21
2023-03-14T13:21
2023-03-14T14:04
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Оснащение Австралии атомными подводными лодками в рамках партнерства США, Великобритании и Австралии вызывает очень много вопросов, нужна определенная транспарентность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Здесь в любом случае возникает очень много вопросов, связанных с проблематикой нераспространения и, конечно, здесь нужна особая транспарентность и нужно отвечать на те вопросы, которые возникают", - сказал Песков журналистам. Начало партнерству Австралии с США и Великобританией в формате AUKUS было положено в сентябре 2021 года. Оно предусматривает строительство для Австралии субмарин с ядерными силовыми установками по технологиям США и Великобритании. В понедельник члены AUKUS объявили о начале реализации трехэтапного плана по предоставлению Австралии атомных подводных лодок с неядерным вооружением и технологий их производства. В частности, США планируют в 2030-х годах поставить Австралии три подводные лодки класса Virginia с возможностью увеличения партии до пяти единиц. До продажи в Австралии будут на ротационной основе базироваться подводные лодки США и Великобритании.
https://ria.ru/20230314/avstraliya-1857683164.html
https://ria.ru/20230314/konfrontatsiya-1857735200.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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австралия, сша, великобритания, дмитрий песков, aukus, в мире
Австралия, США, Великобритания, Дмитрий Песков, AUKUS, В мире
Песков: оснащение Австралии АПЛ вызывает много вопросов
Песков: оснащение Австралии АПЛ вызывает вопросы с нераспространением ядерного оружия
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Оснащение Австралии атомными подводными лодками в рамках партнерства США, Великобритании и Австралии вызывает очень много вопросов, нужна определенная транспарентность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Здесь в любом случае возникает очень много вопросов, связанных с проблематикой нераспространения и, конечно, здесь нужна особая транспарентность и нужно отвечать на те вопросы, которые возникают", - сказал Песков журналистам.
Минобороны Австралии заявило о начале обучения на атомных подлодках США
Начало партнерству Австралии с США и Великобританией в формате AUKUS было положено в сентябре 2021 года. Оно предусматривает строительство для Австралии субмарин с ядерными силовыми установками по технологиям США и Великобритании.
В понедельник члены AUKUS
объявили о начале реализации трехэтапного плана по предоставлению Австралии атомных подводных лодок с неядерным вооружением и технологий их производства. В частности, США планируют в 2030-х годах поставить Австралии три подводные лодки класса Virginia с возможностью увеличения партии до пяти единиц. До продажи в Австралии будут на ротационной основе базироваться подводные лодки США и Великобритании.
Лавров прокомментировал продвижение инфраструктуры НАТО в Азии