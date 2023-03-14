https://ria.ru/20230314/avstraliya-1857766549.html

Песков: оснащение Австралии АПЛ вызывает много вопросов

Песков: оснащение Австралии АПЛ вызывает много вопросов - РИА Новости, 14.03.2023

Песков: оснащение Австралии АПЛ вызывает много вопросов

Оснащение Австралии атомными подводными лодками в рамках партнерства США, Великобритании и Австралии вызывает очень много вопросов, нужна определенная... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T13:21

2023-03-14T13:21

2023-03-14T14:04

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Оснащение Австралии атомными подводными лодками в рамках партнерства США, Великобритании и Австралии вызывает очень много вопросов, нужна определенная транспарентность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Здесь в любом случае возникает очень много вопросов, связанных с проблематикой нераспространения и, конечно, здесь нужна особая транспарентность и нужно отвечать на те вопросы, которые возникают", - сказал Песков журналистам. Начало партнерству Австралии с США и Великобританией в формате AUKUS было положено в сентябре 2021 года. Оно предусматривает строительство для Австралии субмарин с ядерными силовыми установками по технологиям США и Великобритании. В понедельник члены AUKUS объявили о начале реализации трехэтапного плана по предоставлению Австралии атомных подводных лодок с неядерным вооружением и технологий их производства. В частности, США планируют в 2030-х годах поставить Австралии три подводные лодки класса Virginia с возможностью увеличения партии до пяти единиц. До продажи в Австралии будут на ротационной основе базироваться подводные лодки США и Великобритании.

https://ria.ru/20230314/avstraliya-1857683164.html

https://ria.ru/20230314/konfrontatsiya-1857735200.html

австралия

сша

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

австралия, сша, великобритания, дмитрий песков, aukus, в мире