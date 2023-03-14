https://ria.ru/20230314/avstraliya-1857683164.html

Минобороны Австралии заявило о начале обучения на атомных подлодках США

Минобороны Австралии заявило о начале обучения на атомных подлодках США - РИА Новости, 14.03.2023

Минобороны Австралии заявило о начале обучения на атомных подлодках США

Австралийцы уже начали обучаться и работать на атомных подводных лодках и объектах Британии и США, сообщается на сайте министерства обороны Австралии. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T06:04

2023-03-14T06:04

2023-03-14T06:11

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Австралийцы уже начали обучаться и работать на атомных подводных лодках и объектах Британии и США, сообщается на сайте министерства обороны Австралии. В понедельник члены AUKUS (США, Австралия и Великобритания) объявили о начале реализации трехэтапного плана по предоставлению Австралии атомных подводных лодок с неядерным вооружением и технологий их производства. "Австралийцы уже приступили к обучению и работе на атомных подводных лодках и на базах Соединенного Королевства и США", - говорится в заявлении ведомства. В рамках стратегии министерства в последующие 30 лет в сферах промышленности, министерства обороны и госслужбы страны появятся около 20 тысяч рабочих мест. Начало партнерству Австралии с США и Великобританией в формате AUKUS было положено в сентябре 2021 года. Оно предусматривает строительство для Австралии субмарин с ядерными силовыми установками по технологиям США и Великобритании.

https://ria.ru/20230314/aukus-1857674455.html

https://ria.ru/20230313/podlodki-1857671012.html

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