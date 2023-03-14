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Минобороны Австралии заявило о начале обучения на атомных подлодках США - РИА Новости, 14.03.2023
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06:04 14.03.2023 (обновлено: 06:11 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/avstraliya-1857683164.html
Минобороны Австралии заявило о начале обучения на атомных подлодках США
Минобороны Австралии заявило о начале обучения на атомных подлодках США - РИА Новости, 14.03.2023
Минобороны Австралии заявило о начале обучения на атомных подлодках США
Австралийцы уже начали обучаться и работать на атомных подводных лодках и объектах Британии и США, сообщается на сайте министерства обороны Австралии. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T06:04
2023-03-14T06:11
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Австралийцы уже начали обучаться и работать на атомных подводных лодках и объектах Британии и США, сообщается на сайте министерства обороны Австралии. В понедельник члены AUKUS (США, Австралия и Великобритания) объявили о начале реализации трехэтапного плана по предоставлению Австралии атомных подводных лодок с неядерным вооружением и технологий их производства. "Австралийцы уже приступили к обучению и работе на атомных подводных лодках и на базах Соединенного Королевства и США", - говорится в заявлении ведомства. В рамках стратегии министерства в последующие 30 лет в сферах промышленности, министерства обороны и госслужбы страны появятся около 20 тысяч рабочих мест. Начало партнерству Австралии с США и Великобританией в формате AUKUS было положено в сентябре 2021 года. Оно предусматривает строительство для Австралии субмарин с ядерными силовыми установками по технологиям США и Великобритании.
https://ria.ru/20230314/aukus-1857674455.html
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в мире, австралия, сша, великобритания, aukus
В мире, Австралия, США, Великобритания, AUKUS
Минобороны Австралии заявило о начале обучения на атомных подлодках США

Минобороны Австралии заявило о начале обучения на атомных подлодках и объектах США

© Public domain/U.S. Navy photo by General Dynamics Electric BoatАмериканская подводная лодка
Американская подводная лодка
© Public domain/U.S. Navy photo by General Dynamics Electric Boat
Американская подводная лодка. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Австралийцы уже начали обучаться и работать на атомных подводных лодках и объектах Британии и США, сообщается на сайте министерства обороны Австралии.
В понедельник члены AUKUS (США, Австралия и Великобритания) объявили о начале реализации трехэтапного плана по предоставлению Австралии атомных подводных лодок с неядерным вооружением и технологий их производства.
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"Австралийцы уже приступили к обучению и работе на атомных подводных лодках и на базах Соединенного Королевства и США", - говорится в заявлении ведомства.
В рамках стратегии министерства в последующие 30 лет в сферах промышленности, министерства обороны и госслужбы страны появятся около 20 тысяч рабочих мест.
Начало партнерству Австралии с США и Великобританией в формате AUKUS было положено в сентябре 2021 года. Оно предусматривает строительство для Австралии субмарин с ядерными силовыми установками по технологиям США и Великобритании.
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