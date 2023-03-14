https://ria.ru/20230314/aviazavod-1857816989.html

Техника с авиазавода в Улан-Удэ востребована во всем мире, заявил Путин

Техника с авиазавода в Улан-Удэ востребована во всем мире, заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2023

Техника с авиазавода в Улан-Удэ востребована во всем мире, заявил Путин

Техника с авиазавода в Улан-Удэ востребована не только в России, но и на мировых рынках, линейка его продукции расширяется, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T16:15

2023-03-14T16:15

2023-03-14T16:36

улан-удэ

россия

безопасность

владимир путин

европа

улан-удэнский авиационный завод

ульяновский автомобильный завод (уаз)

вертолеты россии

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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Техника с авиазавода в Улан-Удэ востребована не только в России, но и на мировых рынках, линейка его продукции расширяется, заявил президент РФ Владимир Путин.В ходе посещения Улан-Удэнского авиационного завода глава государства пообщался с его рабочими, которые поинтересовались его мнением о предприятии."Супер! Во-первых, оно с очень хорошими традициями - вы сами знаете, с 1939 года существует, чего здесь только ни строили из авиационной техники... Компетенции хорошие, традиции замечательные. Но и оно развивается. Оно современное. Делает такие замечательные машины, которые востребованы и на мировых рынках, вы знаете это, и у нас в стране. Причем как на гражданке, так и для министерства обороны, и линейка расширяется, что очень здорово", - сказал Путин.Он добавил, что на заводе используются новые материалы и делаются новые усовершенствованные двигатели.Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) основан в 1939 году. Сегодня он производит вертолеты серии Ми-8/17 разработки Московского вертолетного завода имени М.Л. Миля: гражданские модели серии Ми-8АМТ и Ми-171, военные Ми-8АМТШ и Ми-171Ш. Предприятие также производит новый модернизированный вертолет Ми-171А2, одну из ключевых моделей холдинга "Вертолеты России" в линейке средних вертолетов.Продукция Улан-Удэнского авиационного завода поставляется государственным и коммерческим заказчикам России и других государств мира, успешно эксплуатируется в более чем 40 странах Европы, Азии, Африки, Южной Америки, Австралии и Океании.Предприятие осуществляет полный цикл производства, в том числе изготовление комплектующих из композиционных материалов.

https://ria.ru/20200720/1574576387.html

https://ria.ru/20200120/1563612525.html

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россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

улан-удэ, россия, безопасность, владимир путин, европа, улан-удэнский авиационный завод, ульяновский автомобильный завод (уаз), вертолеты россии, ми-8 амтш, ми-171, ми-8амтш-ва