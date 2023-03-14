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Техника с авиазавода в Улан-Удэ востребована во всем мире, заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2023
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16:15 14.03.2023 (обновлено: 16:36 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/aviazavod-1857816989.html
Техника с авиазавода в Улан-Удэ востребована во всем мире, заявил Путин
Техника с авиазавода в Улан-Удэ востребована во всем мире, заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2023
Техника с авиазавода в Улан-Удэ востребована во всем мире, заявил Путин
Техника с авиазавода в Улан-Удэ востребована не только в России, но и на мировых рынках, линейка его продукции расширяется, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T16:15
2023-03-14T16:36
улан-удэ
россия
безопасность
владимир путин
европа
улан-удэнский авиационный завод
ульяновский автомобильный завод (уаз)
вертолеты россии
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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Техника с авиазавода в Улан-Удэ востребована не только в России, но и на мировых рынках, линейка его продукции расширяется, заявил президент РФ Владимир Путин.В ходе посещения Улан-Удэнского авиационного завода глава государства пообщался с его рабочими, которые поинтересовались его мнением о предприятии."Супер! Во-первых, оно с очень хорошими традициями - вы сами знаете, с 1939 года существует, чего здесь только ни строили из авиационной техники... Компетенции хорошие, традиции замечательные. Но и оно развивается. Оно современное. Делает такие замечательные машины, которые востребованы и на мировых рынках, вы знаете это, и у нас в стране. Причем как на гражданке, так и для министерства обороны, и линейка расширяется, что очень здорово", - сказал Путин.Он добавил, что на заводе используются новые материалы и делаются новые усовершенствованные двигатели.Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) основан в 1939 году. Сегодня он производит вертолеты серии Ми-8/17 разработки Московского вертолетного завода имени М.Л. Миля: гражданские модели серии Ми-8АМТ и Ми-171, военные Ми-8АМТШ и Ми-171Ш. Предприятие также производит новый модернизированный вертолет Ми-171А2, одну из ключевых моделей холдинга "Вертолеты России" в линейке средних вертолетов.Продукция Улан-Удэнского авиационного завода поставляется государственным и коммерческим заказчикам России и других государств мира, успешно эксплуатируется в более чем 40 странах Европы, Азии, Африки, Южной Америки, Австралии и Океании.Предприятие осуществляет полный цикл производства, в том числе изготовление комплектующих из композиционных материалов.
https://ria.ru/20200720/1574576387.html
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улан-удэ, россия, безопасность, владимир путин, европа, улан-удэнский авиационный завод, ульяновский автомобильный завод (уаз), вертолеты россии, ми-8 амтш, ми-171, ми-8амтш-ва
Улан-Удэ, Россия, Безопасность, Владимир Путин, Европа, Улан-Удэнский авиационный завод, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Вертолеты России, Ми-8 АМТШ, Ми-171, Ми-8АМТШ-ВА
Техника с авиазавода в Улан-Удэ востребована во всем мире, заявил Путин

Путин рассказал о расширяющейся линейке техники с авиазавода в Улан-Удэ

© РИА Новости / предоставлено пресс-службой Улан-Удэнского авиационного завода | Перейти в медиабанкПервый арктический вертолет Ми-8АМТШ-ВА передан морской авиации ВМФ России
Первый арктический вертолет Ми-8АМТШ-ВА передан морской авиации ВМФ России - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / предоставлено пресс-службой Улан-Удэнского авиационного завода
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Первый арктический вертолет Ми-8АМТШ-ВА передан морской авиации ВМФ России. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Техника с авиазавода в Улан-Удэ востребована не только в России, но и на мировых рынках, линейка его продукции расширяется, заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе посещения Улан-Удэнского авиационного завода глава государства пообщался с его рабочими, которые поинтересовались его мнением о предприятии.
Улан-Удэнский авиационный завод - РИА Новости, 1920, 20.07.2020
Улан-Удэнский авиазавод хочет запустить в производство новые вертолеты
20 июля 2020, 09:05
"Супер! Во-первых, оно с очень хорошими традициями - вы сами знаете, с 1939 года существует, чего здесь только ни строили из авиационной техники... Компетенции хорошие, традиции замечательные. Но и оно развивается. Оно современное. Делает такие замечательные машины, которые востребованы и на мировых рынках, вы знаете это, и у нас в стране. Причем как на гражданке, так и для министерства обороны, и линейка расширяется, что очень здорово", - сказал Путин.
Он добавил, что на заводе используются новые материалы и делаются новые усовершенствованные двигатели.
«
"Хорошая школа. Я вас поздравляю с тем, что вы работаете на таком предприятии. Это флагман отечественного вертолетостроения. Здорово", - добавил президент.
Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) основан в 1939 году. Сегодня он производит вертолеты серии Ми-8/17 разработки Московского вертолетного завода имени М.Л. Миля: гражданские модели серии Ми-8АМТ и Ми-171, военные Ми-8АМТШ и Ми-171Ш. Предприятие также производит новый модернизированный вертолет Ми-171А2, одну из ключевых моделей холдинга "Вертолеты России" в линейке средних вертолетов.
Продукция Улан-Удэнского авиационного завода поставляется государственным и коммерческим заказчикам России и других государств мира, успешно эксплуатируется в более чем 40 странах Европы, Азии, Африки, Южной Америки, Австралии и Океании.
Предприятие осуществляет полный цикл производства, в том числе изготовление комплектующих из композиционных материалов.
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Улан-УдэРоссияБезопасностьВладимир ПутинЕвропаУлан-Удэнский авиационный заводУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Вертолеты РоссииМи-8 АМТШМи-171Ми-8АМТШ-ВА
 
 
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