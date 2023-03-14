https://ria.ru/20230314/aviareysy-1857685055.html
Губернатор Приамурья поручил разработать новые авиарейсы в страны Азии
Губернатор Приамурья поручил разработать новые авиарейсы в страны Азии - РИА Новости, 14.03.2023
Губернатор Приамурья поручил разработать новые авиарейсы в страны Азии
Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил проработать варианты открытия авиарейсов в страны азиатского региона, сообщает правительство Амурской области. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T06:57
2023-03-14T06:57
2023-03-14T08:44
благовещенск
амурская область
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василий орлов (губернатор)
экономика
туризм
новости - туризм
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 мар – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил проработать варианты открытия авиарейсов в страны азиатского региона, сообщает правительство Амурской области. В правительстве региона обсудили развитие международных пассажирских авиаперевозок. Губернатор Приамурья отметил, что эпидемиологическая ситуация стабилизируется, в связи с чем активизируются и путешественники. К примеру, за прошлый год в Благовещенском аэропорту на 15% увеличилось количество пассажиров, на 20% — бортов, также вырос грузопоток на 18%. Сейчас власти прорабатывают варианты создания маршрутов, соединяющих Благовещенск с аэропортами КНР, Вьетнама, Таиланда и Узбекистана. Предложения об организации регулярных рейсов по ряду маршрутов уже направили иностранным и российским авиакомпаниям. И некоторые из них выразили заинтересованность в запуске авиарейсов, сообщили в правительстве. На совещании также обсудили модернизацию аэропортового комплекса Благовещенска. Она идет в рамках концессионного соглашения на реконструкцию и управление международным аэропортом Благовещенска, подписанного в 2021 году между правительством области и "АБС Благовещенск". Сейчас идёт отбор подрядчика для строительства нового аэровокзального комплекса. Площадь нового терминала внутренних и международных линий составит не менее 25 тысяч квадратных метров, его пропускная способность - 1,3 миллиона пассажиров в год. Терминал оснастят двумя галереями, к каждой из которых будут примыкать по два телетрапа. Итоги конкурсных процедур планируется подвести в апреле, строительство должно стартовать в июне. Проект предусматривает и возведение грузового комплекса мощностью не менее 6 000 тонн грузов в год. Проектная документация сейчас находится на проверке в Главгосэкспертизе.
https://ria.ru/20230313/investitsii-1857477117.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
благовещенск, амурская область, китай, василий орлов (губернатор), экономика, новости - туризм
Благовещенск, Амурская область, Китай, Василий Орлов (губернатор), Экономика, Туризм, Новости - Туризм
Губернатор Приамурья поручил разработать новые авиарейсы в страны Азии
Губернатор Приамурья Орлов поручил разработать новые авиарейсы в страны Азии
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 мар – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил проработать варианты открытия авиарейсов в страны азиатского региона, сообщает правительство Амурской области.
В правительстве региона обсудили развитие международных пассажирских авиаперевозок. Губернатор Приамурья отметил, что эпидемиологическая ситуация стабилизируется, в связи с чем активизируются и путешественники. К примеру, за прошлый год в Благовещенском аэропорту на 15% увеличилось количество пассажиров, на 20% — бортов, также вырос грузопоток на 18%.
«
"Чтобы в 2023 году эти цифры увеличить, нужно прорабатывать варианты новых маршрутов как на внутренних, так и международных линиях. Самым перспективным направлением сейчас являются страны Азии", - сказал Орлов.
Сейчас власти прорабатывают варианты создания маршрутов, соединяющих Благовещенск
с аэропортами КНР
, Вьетнама
, Таиланда
и Узбекистана
. Предложения об организации регулярных рейсов по ряду маршрутов уже направили иностранным и российским авиакомпаниям. И некоторые из них выразили заинтересованность в запуске авиарейсов, сообщили в правительстве.
На совещании также обсудили модернизацию аэропортового комплекса Благовещенска. Она идет в рамках концессионного соглашения на реконструкцию и управление международным аэропортом Благовещенска, подписанного в 2021 году между правительством области и "АБС Благовещенск".
Сейчас идёт отбор подрядчика для строительства нового аэровокзального комплекса. Площадь нового терминала внутренних и международных линий составит не менее 25 тысяч квадратных метров, его пропускная способность - 1,3 миллиона пассажиров в год. Терминал оснастят двумя галереями, к каждой из которых будут примыкать по два телетрапа. Итоги конкурсных процедур планируется подвести в апреле, строительство должно стартовать в июне.
Проект предусматривает и возведение грузового комплекса мощностью не менее 6 000 тонн грузов в год. Проектная документация сейчас находится на проверке в Главгосэкспертизе
.
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