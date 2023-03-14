https://ria.ru/20230314/aviadeboshir-1857704501.html

В Хабаровске завели дело на авиадебошира

В Хабаровске завели дело на авиадебошира - РИА Новости, 14.03.2023

В Хабаровске завели дело на авиадебошира

В Хабаровске завели дело в отношении авиадебошира из Приморья, летевшего в Магадан, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T12:04

2023-03-14T12:04

2023-03-14T12:04

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

хабаровск

магадан

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735420793_123:0:900:437_1920x0_80_0_0_3f086eb3e328c4097b1d564a77811fc2.jpg

ХАБАРОВСК, 14 мар - РИА Новости. В Хабаровске завели дело в отношении авиадебошира из Приморья, летевшего в Магадан, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Отмечается, что инцидент произошел еще 1 марта. Пьяный мужчина на борту воздушного судна Хабаровск – Магадан грубо выражался в адрес экипажа и пассажиров, при этом на замечания бортпроводников не реагировал. Уточняется, что транспортные полицейские занялись авиадебоширом после приземления в аэропорту Магадана. "Хабаровским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Приморского края, грубо нарушившего общественный порядок на борту воздушного судна (пункт "в" часть 1 ст. 213 УК РФ)", – говорится в сообщении следственного управления.

https://ria.ru/20230219/deboshir-1852995621.html

хабаровск

магадан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, хабаровск, магадан, следственный комитет россии (ск рф)