https://ria.ru/20230314/aviadeboshir-1857704501.html
В Хабаровске завели дело на авиадебошира
В Хабаровске завели дело на авиадебошира - РИА Новости, 14.03.2023
В Хабаровске завели дело на авиадебошира
В Хабаровске завели дело в отношении авиадебошира из Приморья, летевшего в Магадан, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T12:04
2023-03-14T12:04
2023-03-14T12:04
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ХАБАРОВСК, 14 мар - РИА Новости. В Хабаровске завели дело в отношении авиадебошира из Приморья, летевшего в Магадан, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Отмечается, что инцидент произошел еще 1 марта. Пьяный мужчина на борту воздушного судна Хабаровск – Магадан грубо выражался в адрес экипажа и пассажиров, при этом на замечания бортпроводников не реагировал. Уточняется, что транспортные полицейские занялись авиадебоширом после приземления в аэропорту Магадана. "Хабаровским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Приморского края, грубо нарушившего общественный порядок на борту воздушного судна (пункт "в" часть 1 ст. 213 УК РФ)", – говорится в сообщении следственного управления.
https://ria.ru/20230219/deboshir-1852995621.html
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РИА Новости
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В Хабаровске завели дело на авиадебошира
В Хабаровске завели дело на авиадебошира из Приморья, буянившего на рейсе в Магадан
ХАБАРОВСК, 14 мар - РИА Новости. В Хабаровске завели дело в отношении авиадебошира из Приморья, летевшего в Магадан, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Отмечается, что инцидент произошел еще 1 марта. Пьяный мужчина на борту воздушного судна Хабаровск – Магадан грубо выражался в адрес экипажа и пассажиров, при этом на замечания бортпроводников не реагировал. Уточняется, что транспортные полицейские занялись авиадебоширом после приземления в аэропорту Магадана.
"Хабаровским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Приморского края, грубо нарушившего общественный порядок на борту воздушного судна (пункт "в" часть 1 ст. 213 УК РФ)", – говорится в сообщении следственного управления.
Авиадебошир, ожидая полицию, вышел из самолета на перрон и разделся