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ГД одобрила проект о порядке аттестации в школах в приграничных регионах - РИА Новости, 14.03.2023
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16:14 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/attestatsiya-1857816285.html
ГД одобрила проект о порядке аттестации в школах в приграничных регионах
ГД одобрила проект о порядке аттестации в школах в приграничных регионах - РИА Новости, 14.03.2023
ГД одобрила проект о порядке аттестации в школах в приграничных регионах
Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект об особом порядке итоговой аттестации в школах приграничных регионов. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T16:14
2023-03-14T16:14
общество
госдума рф
андрей турчак
единая россия
россия
дети
школа
экзамены
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект об особом порядке итоговой аттестации в школах приграничных регионов. Как ранее отмечал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, авторы предлагают установить в приграничных регионах, подвергающихся обстрелам ВСУ, в этом году особый порядок государственной итоговой аттестации в школах, а также поступления выпускников из этих регионов в вузы – аналогично тому, как это будет организовано в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской Народных Республиках. Он отмечал, что в условиях, когда линия фронта находится "совсем не далеко", нужно в первую очередь думать о безопасности детей. При этом список учебных заведений и регионов, где будут действовать такие нормы, будет определен правительством.
https://ria.ru/20230313/gia-1857647517.html
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общество, госдума рф, андрей турчак, единая россия, россия, дети, школа, экзамены
Общество, Госдума РФ, Андрей Турчак, Единая Россия, Россия, Дети, Школа, Экзамены
ГД одобрила проект о порядке аттестации в школах в приграничных регионах

ГД одобрила проект об особом порядке итоговой аттестации в школах в приграничных регионах

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкУченик перед началом сдачи единого государственного экзамен
Ученик перед началом сдачи единого государственного экзамен - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Ученик перед началом сдачи единого государственного экзамен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект об особом порядке итоговой аттестации в школах приграничных регионов.
Как ранее отмечал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, авторы предлагают установить в приграничных регионах, подвергающихся обстрелам ВСУ, в этом году особый порядок государственной итоговой аттестации в школах, а также поступления выпускников из этих регионов в вузы – аналогично тому, как это будет организовано в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской Народных Республиках.
Он отмечал, что в условиях, когда линия фронта находится "совсем не далеко", нужно в первую очередь думать о безопасности детей.
При этом список учебных заведений и регионов, где будут действовать такие нормы, будет определен правительством.
Расписание предметов - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Выпускники школ из новых регионов смогут сдать ГИА экстерном и бесплатно
13 марта, 20:48
 
ОбществоГосдума РФАндрей ТурчакЕдиная РоссияРоссияДетиШколаЭкзамены
 
 
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