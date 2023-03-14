https://ria.ru/20230314/attestatsiya-1857816285.html

ГД одобрила проект о порядке аттестации в школах в приграничных регионах

ГД одобрила проект о порядке аттестации в школах в приграничных регионах - РИА Новости, 14.03.2023

ГД одобрила проект о порядке аттестации в школах в приграничных регионах

Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект об особом порядке итоговой аттестации в школах приграничных регионов. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T16:14

2023-03-14T16:14

2023-03-14T16:14

общество

госдума рф

андрей турчак

единая россия

россия

дети

школа

экзамены

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект об особом порядке итоговой аттестации в школах приграничных регионов. Как ранее отмечал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, авторы предлагают установить в приграничных регионах, подвергающихся обстрелам ВСУ, в этом году особый порядок государственной итоговой аттестации в школах, а также поступления выпускников из этих регионов в вузы – аналогично тому, как это будет организовано в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской Народных Республиках. Он отмечал, что в условиях, когда линия фронта находится "совсем не далеко", нужно в первую очередь думать о безопасности детей. При этом список учебных заведений и регионов, где будут действовать такие нормы, будет определен правительством.

https://ria.ru/20230313/gia-1857647517.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, госдума рф, андрей турчак, единая россия, россия, дети, школа, экзамены