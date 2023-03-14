https://ria.ru/20230314/attestatsiya-1857816285.html
ГД одобрила проект о порядке аттестации в школах в приграничных регионах
ГД одобрила проект о порядке аттестации в школах в приграничных регионах - РИА Новости, 14.03.2023
ГД одобрила проект о порядке аттестации в школах в приграничных регионах
Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект об особом порядке итоговой аттестации в школах приграничных регионов. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T16:14
2023-03-14T16:14
2023-03-14T16:14
общество
госдума рф
андрей турчак
единая россия
россия
дети
школа
экзамены
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект об особом порядке итоговой аттестации в школах приграничных регионов. Как ранее отмечал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, авторы предлагают установить в приграничных регионах, подвергающихся обстрелам ВСУ, в этом году особый порядок государственной итоговой аттестации в школах, а также поступления выпускников из этих регионов в вузы – аналогично тому, как это будет организовано в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской Народных Республиках. Он отмечал, что в условиях, когда линия фронта находится "совсем не далеко", нужно в первую очередь думать о безопасности детей. При этом список учебных заведений и регионов, где будут действовать такие нормы, будет определен правительством.
https://ria.ru/20230313/gia-1857647517.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, госдума рф, андрей турчак, единая россия, россия, дети, школа, экзамены
Общество, Госдума РФ, Андрей Турчак, Единая Россия, Россия, Дети, Школа, Экзамены
ГД одобрила проект о порядке аттестации в школах в приграничных регионах
ГД одобрила проект об особом порядке итоговой аттестации в школах в приграничных регионах