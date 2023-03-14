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Число раненных при атаке дрона на Донецк выросло до трех - РИА Новости, 14.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:27 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/ataka-1857783969.html
Число раненных при атаке дрона на Донецк выросло до трех
Число раненных при атаке дрона на Донецк выросло до трех - РИА Новости, 14.03.2023
Число раненных при атаке дрона на Донецк выросло до трех
Число пострадавших при сбросе боеприпаса с беспилотника на Кировский район Донецка увеличилось до трех, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T14:27
2023-03-14T14:27
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
донецкая народная республика
донецк
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Число пострадавших при сбросе боеприпаса с беспилотника на Кировский район Донецка увеличилось до трех, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "Сегодня в лечебное учреждение обратился еще один пострадавший вследствие детонации боеприпаса, сброшенного нацистами с БПЛА в поселке Абакумова Кировского района (Донецка) – мужчина 1982 года рождения", - написал мэр Донецка в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что инцидент произошел в понедельник в три часа дня.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кировский район
донецкая народная республика
донецк
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в мире, кировский район, донецкая народная республика, донецк, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
Число раненных при атаке дрона на Донецк выросло до трех

Мэр Кулемзин сообщил, что число раненных при атаке дрона на Донецк увеличилось до трех

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Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Число пострадавших при сбросе боеприпаса с беспилотника на Кировский район Донецка увеличилось до трех, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
"Сегодня в лечебное учреждение обратился еще один пострадавший вследствие детонации боеприпаса, сброшенного нацистами с БПЛА в поселке Абакумова Кировского района (Донецка) – мужчина 1982 года рождения", - написал мэр Донецка в своем телеграм-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что инцидент произошел в понедельник в три часа дня.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКировский районДонецкая Народная РеспубликаДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)СЦКК
 
 
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