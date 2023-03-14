https://ria.ru/20230314/ataka-1857783969.html

Число раненных при атаке дрона на Донецк выросло до трех

Число раненных при атаке дрона на Донецк выросло до трех - РИА Новости, 14.03.2023

Число раненных при атаке дрона на Донецк выросло до трех

Число пострадавших при сбросе боеприпаса с беспилотника на Кировский район Донецка увеличилось до трех, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T14:27

2023-03-14T14:27

2023-03-14T14:27

специальная военная операция на украине

в мире

кировский район

донецкая народная республика

донецк

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778088962_0:176:3257:2008_1920x0_80_0_0_2f395c7083cf986f77acb502ece42901.jpg

ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Число пострадавших при сбросе боеприпаса с беспилотника на Кировский район Донецка увеличилось до трех, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "Сегодня в лечебное учреждение обратился еще один пострадавший вследствие детонации боеприпаса, сброшенного нацистами с БПЛА в поселке Абакумова Кировского района (Донецка) – мужчина 1982 года рождения", - написал мэр Донецка в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что инцидент произошел в понедельник в три часа дня.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кировский район

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кировский район, донецкая народная республика, донецк, алексей кулемзин (донецк), сцкк