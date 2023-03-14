https://ria.ru/20230314/asad-1857886975.html

Асад прибыл с официальным визитом в Москву

Асад прибыл с официальным визитом в Москву - РИА Новости, 14.03.2023

Асад прибыл с официальным визитом в Москву

Президент Сирии Башар Асад прибыл во вторник вечером с официальным визитом в Москву, проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T20:41

2023-03-14T20:41

2023-03-14T22:25

москва

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владимир путин

михаил богданов

россия

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КАИР, 14 мар - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад прибыл во вторник вечером с официальным визитом в Москву, проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает канцелярия сирийского лидера."Президент Башар Асад прибыл в Москву сегодня вечером с официальным визитом в Российскую Федерацию. Во время него он проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным", - говорится в заявлении.Сообщается, что самолет с Асадом приземлился в международном аэропорту "Внуково", сирийского президента встречали заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, посол России в Сирии Александр Ефимов и посол Сирии в Москве Башар Джаафари.

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москва, в мире, сирия, башар асад, владимир путин, михаил богданов, россия