https://ria.ru/20230314/asad-1857886975.html
Асад прибыл с официальным визитом в Москву
Асад прибыл с официальным визитом в Москву - РИА Новости, 14.03.2023
Асад прибыл с официальным визитом в Москву
Президент Сирии Башар Асад прибыл во вторник вечером с официальным визитом в Москву, проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T20:41
2023-03-14T20:41
2023-03-14T22:25
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башар асад
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КАИР, 14 мар - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад прибыл во вторник вечером с официальным визитом в Москву, проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает канцелярия сирийского лидера."Президент Башар Асад прибыл в Москву сегодня вечером с официальным визитом в Российскую Федерацию. Во время него он проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным", - говорится в заявлении.Сообщается, что самолет с Асадом приземлился в международном аэропорту "Внуково", сирийского президента встречали заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, посол России в Сирии Александр Ефимов и посол Сирии в Москве Башар Джаафари.
https://ria.ru/20230228/vostok-1854831972.html
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москва, в мире, сирия, башар асад, владимир путин, михаил богданов, россия
Москва, В мире, Сирия, Башар Асад, Владимир Путин, Михаил Богданов, Россия
Асад прибыл с официальным визитом в Москву
Глава Сирии Асад прибыл с официальным визитом в Москву, где планирует переговоры с Путиным