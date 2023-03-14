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Асад прибыл с официальным визитом в Москву - РИА Новости, 14.03.2023
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20:41 14.03.2023 (обновлено: 22:25 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/asad-1857886975.html
Асад прибыл с официальным визитом в Москву
Асад прибыл с официальным визитом в Москву - РИА Новости, 14.03.2023
Асад прибыл с официальным визитом в Москву
Президент Сирии Башар Асад прибыл во вторник вечером с официальным визитом в Москву, проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T20:41
2023-03-14T22:25
москва
в мире
сирия
башар асад
владимир путин
михаил богданов
россия
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КАИР, 14 мар - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад прибыл во вторник вечером с официальным визитом в Москву, проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает канцелярия сирийского лидера."Президент Башар Асад прибыл в Москву сегодня вечером с официальным визитом в Российскую Федерацию. Во время него он проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным", - говорится в заявлении.Сообщается, что самолет с Асадом приземлился в международном аэропорту "Внуково", сирийского президента встречали заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, посол России в Сирии Александр Ефимов и посол Сирии в Москве Башар Джаафари.
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москва, в мире, сирия, башар асад, владимир путин, михаил богданов, россия
Москва, В мире, Сирия, Башар Асад, Владимир Путин, Михаил Богданов, Россия
Асад прибыл с официальным визитом в Москву

Глава Сирии Асад прибыл с официальным визитом в Москву, где планирует переговоры с Путиным

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБашар Асад
Башар Асад - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
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Башар Асад. Архивное фото
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КАИР, 14 мар - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад прибыл во вторник вечером с официальным визитом в Москву, проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает канцелярия сирийского лидера.
"Президент Башар Асад прибыл в Москву сегодня вечером с официальным визитом в Российскую Федерацию. Во время него он проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным", - говорится в заявлении.
Сообщается, что самолет с Асадом приземлился в международном аэропорту "Внуково", сирийского президента встречали заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, посол России в Сирии Александр Ефимов и посол Сирии в Москве Башар Джаафари.
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