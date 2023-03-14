Рейтинг@Mail.ru
В Кремле не ответили на вопрос о дате визита Асада в Россию - РИА Новости, 14.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:23 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/asad-1857721542.html
В Кремле не ответили на вопрос о дате визита Асада в Россию
В Кремле не ответили на вопрос о дате визита Асада в Россию - РИА Новости, 14.03.2023
В Кремле не ответили на вопрос о дате визита Асада в Россию
Кремль своевременно сообщит о визите президента Сирии Башара Асада в Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T11:23
2023-03-14T11:23
россия
сирия
башар асад
дмитрий песков
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749945945_0:0:3081:1734_1920x0_80_0_0_c994001e73b06e2d52e42c504bfa4403.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит о визите президента Сирии Башара Асада в Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы сообщим своевременно. Заблаговременно анонсирование подобных визитов затруднено, поэтому мы своевременно все сообщим", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230112/spetsoperatsiya-1844482219.html
россия
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749945945_136:0:2865:2047_1920x0_80_0_0_d619475b564b20fc9df2f34efa340c0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сирия, башар асад, дмитрий песков, политика
Россия, Сирия, Башар Асад, Дмитрий Песков, Политика
В Кремле не ответили на вопрос о дате визита Асада в Россию

Песков пообещал своевременно сообщить о дате визита Асада в Россию

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит о визите президента Сирии Башара Асада в Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы сообщим своевременно. Заблаговременно анонсирование подобных визитов затруднено, поэтому мы своевременно все сообщим", - сказал Песков журналистам.
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
Асад подтвердил, что Сирия поддерживает спецоперацию России на Украине
12 января, 18:54
 
РоссияСирияБашар АсадДмитрий ПесковПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала