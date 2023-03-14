https://ria.ru/20230314/asad-1857721542.html

В Кремле не ответили на вопрос о дате визита Асада в Россию

В Кремле не ответили на вопрос о дате визита Асада в Россию - РИА Новости, 14.03.2023

В Кремле не ответили на вопрос о дате визита Асада в Россию

Кремль своевременно сообщит о визите президента Сирии Башара Асада в Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T11:23

2023-03-14T11:23

2023-03-14T11:23

россия

сирия

башар асад

дмитрий песков

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749945945_0:0:3081:1734_1920x0_80_0_0_c994001e73b06e2d52e42c504bfa4403.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит о визите президента Сирии Башара Асада в Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы сообщим своевременно. Заблаговременно анонсирование подобных визитов затруднено, поэтому мы своевременно все сообщим", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230112/spetsoperatsiya-1844482219.html

россия

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сирия, башар асад, дмитрий песков, политика