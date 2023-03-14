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В Кремле не ответили на вопрос о дате визита Асада в Россию
В Кремле не ответили на вопрос о дате визита Асада в Россию - РИА Новости, 14.03.2023
В Кремле не ответили на вопрос о дате визита Асада в Россию
Кремль своевременно сообщит о визите президента Сирии Башара Асада в Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T11:23
2023-03-14T11:23
2023-03-14T11:23
россия
сирия
башар асад
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит о визите президента Сирии Башара Асада в Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы сообщим своевременно. Заблаговременно анонсирование подобных визитов затруднено, поэтому мы своевременно все сообщим", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230112/spetsoperatsiya-1844482219.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сирия, башар асад, дмитрий песков, политика
Россия, Сирия, Башар Асад, Дмитрий Песков, Политика
В Кремле не ответили на вопрос о дате визита Асада в Россию
Песков пообещал своевременно сообщить о дате визита Асада в Россию