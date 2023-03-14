https://ria.ru/20230314/artemovsk-1857684585.html
Боец "Вагнера" рассказал, как сыпется оборона ВСУ под Артемовском
Боец "Вагнера" рассказал, как сыпется оборона ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 14.03.2023
Боец "Вагнера" рассказал, как сыпется оборона ВСУ под Артемовском
Украинская оборона в направлении Часова Яра под Артемовском скоро рухнет, сообщил РИА Новости боец "Группы Вагнера". РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T06:35
2023-03-14T06:35
2023-03-14T09:12
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
артемовск
чвк "вагнер"
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БЕРХОВКА (ДНР), 14 мар — РИА Новости. Украинская оборона в направлении Часова Яра под Артемовском скоро рухнет, сообщил РИА Новости боец "Группы Вагнера". Он отметил, что российские силы "проламывают" ряды ВСУ за несколько дней, несмотря на активное сопротивление противника."По нам у них задействована авиация, вертушки (вертолеты. — Прим. ред.) вылетают за светлый день по раз семь-восемь. Вертолеты и самолеты не работают по бронетехнике, а работают по живой силе, то есть по нам, по окопам и лесопосадкам", — рассказал боец.Также собеседник агентства сообщил об используемой противником тактике работы танков — так называемой танковой карусели — при штурме населенного пункта Берховка бойцами "Вагнера". При этом ВСУ заранее оборудовали позиции у жилых домов.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, безопасность, артемовск, чвк "вагнер"
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Артемовск, ЧВК "Вагнер"
Боец "Вагнера" рассказал, как сыпется оборона ВСУ под Артемовском
Боец "Вагнера" заявил, что Киев работает всеми видам вооружений на Артемовском направлении
БЕРХОВКА (ДНР), 14 мар — РИА Новости. Украинская оборона в направлении Часова Яра под Артемовском скоро рухнет, сообщил РИА Новости боец "Группы Вагнера".
«
"Здесь они достаточно неплохо держат оборону, но через день-два она сыпется все равно", — указал собеседник агентства.
Он отметил, что российские силы "проламывают" ряды ВСУ за несколько дней, несмотря на активное сопротивление противника.
"По нам у них задействована авиация, вертушки (вертолеты. — Прим. ред.) вылетают за светлый день по раз семь-восемь. Вертолеты и самолеты не работают по бронетехнике, а работают по живой силе, то есть по нам, по окопам и лесопосадкам", — рассказал боец.
Также собеседник агентства сообщил об используемой противником тактике работы танков — так называемой танковой карусели — при штурме населенного пункта Берховка бойцами "Вагнера".
«
"Грубо говоря, танковый батальон там становился. Каждый танк по тридцатке (30 выстрелов. — Прим. ред.) откидал, батальон уехал, другой заехал. <…> И это происходило у них весь день", — объяснил боец.
При этом ВСУ заранее оборудовали позиции у жилых домов.
Артемовск
расположен на подконтрольной Киеву
части ДНР к северу от крупного города Горловка
. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе
. За город идут ожесточенные бои.