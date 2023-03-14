https://ria.ru/20230314/artemovsk-1857684585.html

Боец "Вагнера" рассказал, как сыпется оборона ВСУ под Артемовском

Боец "Вагнера" рассказал, как сыпется оборона ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 14.03.2023

Боец "Вагнера" рассказал, как сыпется оборона ВСУ под Артемовском

Украинская оборона в направлении Часова Яра под Артемовском скоро рухнет, сообщил РИА Новости боец "Группы Вагнера". РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T06:35

2023-03-14T06:35

2023-03-14T09:12

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

безопасность

артемовск

чвк "вагнер"

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БЕРХОВКА (ДНР), 14 мар — РИА Новости. Украинская оборона в направлении Часова Яра под Артемовском скоро рухнет, сообщил РИА Новости боец "Группы Вагнера". Он отметил, что российские силы "проламывают" ряды ВСУ за несколько дней, несмотря на активное сопротивление противника."По нам у них задействована авиация, вертушки (вертолеты. — Прим. ред.) вылетают за светлый день по раз семь-восемь. Вертолеты и самолеты не работают по бронетехнике, а работают по живой силе, то есть по нам, по окопам и лесопосадкам", — рассказал боец.Также собеседник агентства сообщил об используемой противником тактике работы танков — так называемой танковой карусели — при штурме населенного пункта Берховка бойцами "Вагнера". При этом ВСУ заранее оборудовали позиции у жилых домов.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.

донецкая народная республика

артемовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

донецкая народная республика, безопасность, артемовск, чвк "вагнер"