https://ria.ru/20230314/apple-1857903272.html
Компания Apple задержала выплату бонусов сотрудникам, сообщили СМИ
Компания Apple задержала выплату бонусов сотрудникам, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.03.2023
Компания Apple задержала выплату бонусов сотрудникам, сообщили СМИ
Компания Apple задерживает выплату бонусов сотрудникам некоторых отделов и ограничивает прием на работу в рамках усилий по сокращению расходов, сообщает... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T23:04
2023-03-14T23:04
2023-03-14T23:04
технологии
экономика
тим кук
apple
в мире
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Компания Apple задерживает выплату бонусов сотрудникам некоторых отделов и ограничивает прием на работу в рамках усилий по сокращению расходов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Apple задерживает выплату премий для некоторых корпоративных подразделений и расширяет усилия по сокращению расходов... Кроме того, компания ограничит набор на большее количество рабочих мест и оставит дополнительные рабочие места свободными после ухода сотрудников", - пишет агентство. По словам его источников, нововведение не распространяется на старших сотрудников уровня директора и выше. Самые высокопоставленные сотрудники Apple обычно получают свои бонусы ежеквартально. Блумберг уточняет, что в прошлом компания обычно выплачивала бонусы и поощрения сотрудникам один или два раза в год в зависимости от подразделения. Для отделов, получающих бонусы два раза в год, выплаты обычно происходили в апреле и октябре. Согласно новому плану по сокращению расходов, апрельские поощрения будут отменены, а все подразделения перейдут на график с выплатами лишь один раз в году - в октябре, сообщает издание. Агентство пишет, что под задержку выплат попадут работники операционного отдела, корпоративной розничной сети и некоторых других подразделений. Уточняется, что размер бонуса останется прежним, но для многих сотрудников изменения все равно могут стать ударом, так как в некоторых случаях Apple не предоставила им заблаговременного уведомления. Отмечается, что это решение также потенциально может помочь удержать сотрудников, которые, возможно, планировали покинуть компанию после получения апрельской выплаты. О том, что Apple в 2023 году планирует снизить темпы найма сотрудников и сократить расходы на зарплаты, агентство писало в июле прошлого года. Тогда сообщалось, что изменение затронет не все подразделения. А в ноябре исполнительный директор Apple Тим Кук говорил в интервью CBS, что компания замедлила темпы найма сотрудников и не исключает сокращений. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
https://ria.ru/20230303/apple-1855770745.html
https://ria.ru/20230130/apple-1848440482.html
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технологии, экономика, тим кук, apple, в мире
Технологии, Экономика, Тим Кук, Apple, В мире
Компания Apple задержала выплату бонусов сотрудникам, сообщили СМИ
Bloomberg: Apple задержала выплату бонусов сотрудникам и ограничила прием на работу
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости.
Компания Apple задерживает выплату бонусов сотрудникам некоторых отделов и ограничивает прием на работу в рамках усилий по сокращению расходов, сообщает агентство Блумберг
со ссылкой на источники.
"Apple задерживает выплату премий для некоторых корпоративных подразделений и расширяет усилия по сокращению расходов... Кроме того, компания ограничит набор на большее количество рабочих мест и оставит дополнительные рабочие места свободными после ухода сотрудников", - пишет агентство. По словам его источников, нововведение не распространяется на старших сотрудников уровня директора и выше. Самые высокопоставленные сотрудники Apple обычно получают свои бонусы ежеквартально.
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Блумберг уточняет, что в прошлом компания обычно выплачивала бонусы и поощрения сотрудникам один или два раза в год в зависимости от подразделения. Для отделов, получающих бонусы два раза в год, выплаты обычно происходили в апреле и октябре. Согласно новому плану по сокращению расходов, апрельские поощрения будут отменены, а все подразделения перейдут на график с выплатами лишь один раз в году - в октябре, сообщает издание.
Агентство пишет, что под задержку выплат попадут работники операционного отдела, корпоративной розничной сети и некоторых других подразделений. Уточняется, что размер бонуса останется прежним, но для многих сотрудников изменения все равно могут стать ударом, так как в некоторых случаях Apple не предоставила им заблаговременного уведомления. Отмечается, что это решение также потенциально может помочь удержать сотрудников, которые, возможно, планировали покинуть компанию после получения апрельской выплаты.
О том, что Apple в 2023 году планирует снизить темпы найма сотрудников и сократить расходы на зарплаты, агентство писало в июле прошлого года. Тогда сообщалось, что изменение затронет не все подразделения. А в ноябре исполнительный директор Apple Тим Кук
говорил в интервью CBS, что компания замедлила темпы найма сотрудников и не исключает сокращений.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
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