https://ria.ru/20230314/apple-1857903272.html

Компания Apple задержала выплату бонусов сотрудникам, сообщили СМИ

Компания Apple задержала выплату бонусов сотрудникам, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.03.2023

Компания Apple задержала выплату бонусов сотрудникам, сообщили СМИ

Компания Apple задерживает выплату бонусов сотрудникам некоторых отделов и ограничивает прием на работу в рамках усилий по сокращению расходов, сообщает... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T23:04

2023-03-14T23:04

2023-03-14T23:04

технологии

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Компания Apple задерживает выплату бонусов сотрудникам некоторых отделов и ограничивает прием на работу в рамках усилий по сокращению расходов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Apple задерживает выплату премий для некоторых корпоративных подразделений и расширяет усилия по сокращению расходов... Кроме того, компания ограничит набор на большее количество рабочих мест и оставит дополнительные рабочие места свободными после ухода сотрудников", - пишет агентство. По словам его источников, нововведение не распространяется на старших сотрудников уровня директора и выше. Самые высокопоставленные сотрудники Apple обычно получают свои бонусы ежеквартально. Блумберг уточняет, что в прошлом компания обычно выплачивала бонусы и поощрения сотрудникам один или два раза в год в зависимости от подразделения. Для отделов, получающих бонусы два раза в год, выплаты обычно происходили в апреле и октябре. Согласно новому плану по сокращению расходов, апрельские поощрения будут отменены, а все подразделения перейдут на график с выплатами лишь один раз в году - в октябре, сообщает издание. Агентство пишет, что под задержку выплат попадут работники операционного отдела, корпоративной розничной сети и некоторых других подразделений. Уточняется, что размер бонуса останется прежним, но для многих сотрудников изменения все равно могут стать ударом, так как в некоторых случаях Apple не предоставила им заблаговременного уведомления. Отмечается, что это решение также потенциально может помочь удержать сотрудников, которые, возможно, планировали покинуть компанию после получения апрельской выплаты. О том, что Apple в 2023 году планирует снизить темпы найма сотрудников и сократить расходы на зарплаты, агентство писало в июле прошлого года. Тогда сообщалось, что изменение затронет не все подразделения. А в ноябре исполнительный директор Apple Тим Кук говорил в интервью CBS, что компания замедлила темпы найма сотрудников и не исключает сокращений. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.

https://ria.ru/20230303/apple-1855770745.html

https://ria.ru/20230130/apple-1848440482.html

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технологии, экономика, тим кук, apple, в мире