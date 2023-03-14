https://ria.ru/20230314/angar-1857686191.html
В Свердловской области ликвидировали открытое горение в ангаре
В Свердловской области ликвидировали открытое горение в ангаре - РИА Новости, 14.03.2023
В Свердловской области ликвидировали открытое горение в ангаре
Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре в Свердловской области, идет проливка конструкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T07:10
2023-03-14T07:10
2023-03-14T07:11
происшествия
свердловская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре в Свердловской области, идет проливка конструкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Металлический ангар загорелся в ночь на вторник в городе Тавда Свердловской области, площадь возгорания составляла 1600 квадратных метров, позднее локализация была объявлена на этой же площади."В 6.30 мск на месте пожара в Свердловской области объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230314/pozhar-1857685384.html
свердловская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Свердловской области ликвидировали открытое горение в ангаре
МЧС: в Свердловской области пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре