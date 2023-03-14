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В Свердловской области ликвидировали открытое горение в ангаре

В Свердловской области ликвидировали открытое горение в ангаре - РИА Новости, 14.03.2023

В Свердловской области ликвидировали открытое горение в ангаре

Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре в Свердловской области, идет проливка конструкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T07:10

2023-03-14T07:10

2023-03-14T07:11

происшествия

свердловская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре в Свердловской области, идет проливка конструкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Металлический ангар загорелся в ночь на вторник в городе Тавда Свердловской области, площадь возгорания составляла 1600 квадратных метров, позднее локализация была объявлена на этой же площади."В 6.30 мск на месте пожара в Свердловской области объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230314/pozhar-1857685384.html

свердловская область

россия

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происшествия, свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)