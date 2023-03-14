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В Свердловской области ликвидировали открытое горение в ангаре - РИА Новости, 14.03.2023
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07:10 14.03.2023 (обновлено: 07:11 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/angar-1857686191.html
В Свердловской области ликвидировали открытое горение в ангаре
В Свердловской области ликвидировали открытое горение в ангаре - РИА Новости, 14.03.2023
В Свердловской области ликвидировали открытое горение в ангаре
Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре в Свердловской области, идет проливка конструкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T07:10
2023-03-14T07:11
происшествия
свердловская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре в Свердловской области, идет проливка конструкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Металлический ангар загорелся в ночь на вторник в городе Тавда Свердловской области, площадь возгорания составляла 1600 квадратных метров, позднее локализация была объявлена на этой же площади."В 6.30 мск на месте пожара в Свердловской области объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.
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свердловская область
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происшествия, свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Свердловской области ликвидировали открытое горение в ангаре

МЧС: в Свердловской области пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре в Свердловской области, идет проливка конструкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Металлический ангар загорелся в ночь на вторник в городе Тавда Свердловской области, площадь возгорания составляла 1600 квадратных метров, позднее локализация была объявлена на этой же площади.
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
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"В 6.30 мск на месте пожара в Свердловской области объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияСвердловская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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