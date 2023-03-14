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В Свердловской области локализовали пожар в ангаре
В Свердловской области локализовали пожар в ангаре - РИА Новости, 14.03.2023
В Свердловской области локализовали пожар в ангаре
Пожар в ангаре в Свердловской области локализован на площади 1600 квадратных метров, никто не пострадал, сообщает МЧС России. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T04:11
2023-03-14T04:11
2023-03-14T04:11
происшествия
свердловская область
россия
тавда
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пожар в ангаре в Свердловской области локализован на площади 1600 квадратных метров, никто не пострадал, сообщает МЧС России. Металлический ангар загорелся в ночь на вторник в городе Тавда Свердловской области, площадь возгорания составляла 1600 квадратных метров. "Пожар локализован на площади 1600 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
свердловская область
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, свердловская область, россия, тавда, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, Россия, Тавда, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Свердловской области локализовали пожар в ангаре
МЧС: пожар в ангаре в Свердловской области локализовали на площади 1600 квадратных метров