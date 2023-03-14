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В Свердловской области локализовали пожар в ангаре

В Свердловской области локализовали пожар в ангаре - РИА Новости, 14.03.2023

В Свердловской области локализовали пожар в ангаре

Пожар в ангаре в Свердловской области локализован на площади 1600 квадратных метров, никто не пострадал, сообщает МЧС России. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T04:11

2023-03-14T04:11

2023-03-14T04:11

происшествия

свердловская область

россия

тавда

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пожар в ангаре в Свердловской области локализован на площади 1600 квадратных метров, никто не пострадал, сообщает МЧС России. Металлический ангар загорелся в ночь на вторник в городе Тавда Свердловской области, площадь возгорания составляла 1600 квадратных метров. "Пожар локализован на площади 1600 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

свердловская область

россия

тавда

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2023

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происшествия, свердловская область, россия, тавда, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)