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В Свердловской области загорелся ангар на площади 1600 квадратных метров
В Свердловской области загорелся ангар на площади 1600 квадратных метров - РИА Новости, 14.03.2023
В Свердловской области загорелся ангар на площади 1600 квадратных метров
Металлический ангар горит на площади 1600 квадратных метров в Свердловской области, предварительно, пострадавших нет, сообщается в телеграм-канале МЧС России. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T02:10
2023-03-14T02:10
2023-03-14T03:15
происшествия
свердловская область
россия
тавда
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Металлический ангар горит на площади 1600 квадратных метров в Свердловской области, предварительно, пострадавших нет, сообщается в телеграм-канале МЧС России. "В городе Тавда горит металлический ангар на площади 1600 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Как уточняется, в ликвидации пожара задействовано около 25 человек и шести единиц техники.
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происшествия, свердловская область, россия, тавда, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, Россия, Тавда, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Свердловской области загорелся ангар на площади 1600 квадратных метров
МЧС: в Свердловской области загорелся ангар на площади 1600 квадратных метров