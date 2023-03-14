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В Свердловской области загорелся ангар на площади 1600 квадратных метров

В Свердловской области загорелся ангар на площади 1600 квадратных метров - РИА Новости, 14.03.2023

В Свердловской области загорелся ангар на площади 1600 квадратных метров

Металлический ангар горит на площади 1600 квадратных метров в Свердловской области, предварительно, пострадавших нет, сообщается в телеграм-канале МЧС России. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T02:10

2023-03-14T02:10

2023-03-14T03:15

происшествия

свердловская область

россия

тавда

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Металлический ангар горит на площади 1600 квадратных метров в Свердловской области, предварительно, пострадавших нет, сообщается в телеграм-канале МЧС России. "В городе Тавда горит металлический ангар на площади 1600 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Как уточняется, в ликвидации пожара задействовано около 25 человек и шести единиц техники.

свердловская область

россия

тавда

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, свердловская область, россия, тавда, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)