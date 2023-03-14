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В Свердловской области загорелся ангар на площади 1600 квадратных метров - РИА Новости, 14.03.2023
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02:10 14.03.2023 (обновлено: 03:15 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/angar-1857676528.html
В Свердловской области загорелся ангар на площади 1600 квадратных метров
В Свердловской области загорелся ангар на площади 1600 квадратных метров - РИА Новости, 14.03.2023
В Свердловской области загорелся ангар на площади 1600 квадратных метров
Металлический ангар горит на площади 1600 квадратных метров в Свердловской области, предварительно, пострадавших нет, сообщается в телеграм-канале МЧС России. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T02:10
2023-03-14T03:15
происшествия
свердловская область
россия
тавда
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Металлический ангар горит на площади 1600 квадратных метров в Свердловской области, предварительно, пострадавших нет, сообщается в телеграм-канале МЧС России. "В городе Тавда горит металлический ангар на площади 1600 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Как уточняется, в ликвидации пожара задействовано около 25 человек и шести единиц техники.
свердловская область
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происшествия, свердловская область, россия, тавда, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, Россия, Тавда, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Свердловской области загорелся ангар на площади 1600 квадратных метров

МЧС: в Свердловской области загорелся ангар на площади 1600 квадратных метров

© Фото : ГУ МЧС России по Республике БашкортостанНа месте пожара в двухэтажном жилом доме в Уфе
На месте пожара в двухэтажном жилом доме в Уфе - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
На месте пожара в двухэтажном жилом доме в Уфе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Металлический ангар горит на площади 1600 квадратных метров в Свердловской области, предварительно, пострадавших нет, сообщается в телеграм-канале МЧС России.
"В городе Тавда горит металлический ангар на площади 1600 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Как уточняется, в ликвидации пожара задействовано около 25 человек и шести единиц техники.
 
ПроисшествияСвердловская областьРоссияТавдаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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