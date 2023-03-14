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Аэропорт Челябинска возобновил работу - РИА Новости, 14.03.2023
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Туризм
 
11:27 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/aeroport-1857723304.html
Аэропорт Челябинска возобновил работу
Аэропорт Челябинска возобновил работу - РИА Новости, 14.03.2023
Аэропорт Челябинска возобновил работу
Международный аэропорт Челябинска возобновил работу после временного закрытия во вторник из-за снегопада и гололеда, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T11:27
2023-03-14T11:27
туризм
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челябинск
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 мар – РИА Новости. Международный аэропорт Челябинска возобновил работу после временного закрытия во вторник из-за снегопада и гололеда, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона. Ранее в связи с продолжительными осадками в виде мокрого снега и образованием гололедицы аэропорт Челябинска был закрыт до 11.00 (09.00 мск). В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту не смогли вылететь по расписанию семь рейсов, в том числе в Москву и Сочи. "Аэропорт открыли", - сказали в пресс-службе. По данным онлайн-табло аэропорта, вылет в Москву с 06.05 (04.05 мск) перенесен на 17.30 (15.30 мск), утренние вылеты в Санкт-Петербург теперь ожидаются в 18.35 (16.35 мск), а самолет в Сочи вместо 06.30 (04.30 мск) вылетел в 12.43 (10.43 мск).
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новости - туризм, челябинск, происшествия
Туризм, Новости - Туризм, Челябинск, Происшествия
Аэропорт Челябинска возобновил работу

Аэропорт Челябинска возобновил работу после закрытия из-за снегопада и гололеда

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИнформационное табло в аэропорту
Информационное табло в аэропорту - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Информационное табло в аэропорту. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 мар – РИА Новости. Международный аэропорт Челябинска возобновил работу после временного закрытия во вторник из-за снегопада и гололеда, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.
Ранее в связи с продолжительными осадками в виде мокрого снега и образованием гололедицы аэропорт Челябинска был закрыт до 11.00 (09.00 мск). В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту не смогли вылететь по расписанию семь рейсов, в том числе в Москву и Сочи.
"Аэропорт открыли", - сказали в пресс-службе.
По данным онлайн-табло аэропорта, вылет в Москву с 06.05 (04.05 мск) перенесен на 17.30 (15.30 мск), утренние вылеты в Санкт-Петербург теперь ожидаются в 18.35 (16.35 мск), а самолет в Сочи вместо 06.30 (04.30 мск) вылетел в 12.43 (10.43 мск).
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