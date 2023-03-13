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Минпросвещения поддержало идею ношения патриотических значков в школах
Минпросвещения поддержало идею ношения патриотических значков в школах - РИА Новости, 13.03.2023
Минпросвещения поддержало идею ношения патриотических значков в школах
Министерство просвещения России поддержало предложение ввести ношение патриотических значков в школах, следует из ответа ведомства на запрос депутата Госдумы... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T12:57
2023-03-13T12:57
2023-03-13T13:53
общество
образование - общество
россия
госдума рф
яна лантратова
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Министерство просвещения России поддержало предложение ввести ношение патриотических значков в школах, следует из ответа ведомства на запрос депутата Госдумы Яны Лантратовой, его копия есть в распоряжении РИА Новости. "Минпросвещения рассмотрело предложения по вопросу введения ношения значков в общеобразовательных организациях, а также разработки и утверждения дизайна значков и сообщает, что концептуально поддерживает указанные предложения", — говорится в документе.В то же время министерство напомнило, что ранее выступало с идеей установить общие требования к школьной форме, поэтому после внесения необходимых изменений в закон, значки будет рекомендовано определять "как элемент школьной формы". "Вопросы разработки и утверждения дизайна значков Минпросвещения будут дополнительно проработаны с Российским движением детей и молодежи "Движение первых", — добавили в ведомстве.В феврале первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру просвещению Сергею Кравцову с просьбой рассмотреть возможность ввести ношение патриотических значков как элемента школьной формы. По ее словам, дизайн могут разработать дети, а сами значки должны стать предметом гордости, "атрибутом патриотизма, высоких моральных принципов, как было в Советском Союзе".
https://ria.ru/20230123/shkola-1846687492.html
https://ria.ru/20221207/geroi-1836937363.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, образование - общество, россия, госдума рф, яна лантратова, сергей кравцов
Общество, Образование - Общество, Россия, Госдума РФ, Яна Лантратова, Сергей Кравцов
Минпросвещения поддержало идею ношения патриотических значков в школах
Минпросвещения поддержало идею ввести патриотические значки как элемент школьной формы
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Министерство просвещения России поддержало предложение ввести ношение патриотических значков в школах, следует из ответа ведомства на запрос депутата Госдумы Яны Лантратовой, его копия есть в распоряжении РИА Новости.
"Минпросвещения рассмотрело предложения по вопросу введения ношения значков в общеобразовательных организациях, а также разработки и утверждения дизайна значков и сообщает, что концептуально поддерживает указанные предложения", — говорится в документе.
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В то же время министерство напомнило, что ранее выступало с идеей установить общие требования к школьной форме, поэтому после внесения необходимых изменений в закон, значки будет рекомендовано определять "как элемент школьной формы".
"Вопросы разработки и утверждения дизайна значков Минпросвещения будут дополнительно проработаны с Российским движением детей и молодежи "Движение первых", — добавили в ведомстве.
В феврале первый заместитель главы комитета Госдумы
по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру просвещению Сергею Кравцову
с просьбой рассмотреть возможность ввести ношение патриотических значков как элемента школьной формы. По ее словам, дизайн могут разработать дети, а сами значки должны стать предметом гордости, "атрибутом патриотизма, высоких моральных принципов, как было в Советском Союзе".
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