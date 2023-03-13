https://ria.ru/20230313/znachki-1857504919.html

Минпросвещения поддержало идею ношения патриотических значков в школах

Минпросвещения поддержало идею ношения патриотических значков в школах - РИА Новости, 13.03.2023

Минпросвещения поддержало идею ношения патриотических значков в школах

Министерство просвещения России поддержало предложение ввести ношение патриотических значков в школах, следует из ответа ведомства на запрос депутата Госдумы... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T12:57

2023-03-13T12:57

2023-03-13T13:53

общество

образование - общество

россия

госдума рф

яна лантратова

сергей кравцов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845448356_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b28f2ee32987c349a9f6b682db20dfa8.jpg

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Министерство просвещения России поддержало предложение ввести ношение патриотических значков в школах, следует из ответа ведомства на запрос депутата Госдумы Яны Лантратовой, его копия есть в распоряжении РИА Новости. "Минпросвещения рассмотрело предложения по вопросу введения ношения значков в общеобразовательных организациях, а также разработки и утверждения дизайна значков и сообщает, что концептуально поддерживает указанные предложения", — говорится в документе.В то же время министерство напомнило, что ранее выступало с идеей установить общие требования к школьной форме, поэтому после внесения необходимых изменений в закон, значки будет рекомендовано определять "как элемент школьной формы". "Вопросы разработки и утверждения дизайна значков Минпросвещения будут дополнительно проработаны с Российским движением детей и молодежи "Движение первых", — добавили в ведомстве.В феврале первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру просвещению Сергею Кравцову с просьбой рассмотреть возможность ввести ношение патриотических значков как элемента школьной формы. По ее словам, дизайн могут разработать дети, а сами значки должны стать предметом гордости, "атрибутом патриотизма, высоких моральных принципов, как было в Советском Союзе".

https://ria.ru/20230123/shkola-1846687492.html

https://ria.ru/20221207/geroi-1836937363.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, образование - общество, россия, госдума рф, яна лантратова, сергей кравцов