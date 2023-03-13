https://ria.ru/20230313/zhuravl-1857447796.html

Питомник в Приамурье рассказал о спасенной самке даурского журавля

Питомник в Приамурье рассказал о спасенной самке даурского журавля - РИА Новости, 13.03.2023

Питомник в Приамурье рассказал о спасенной самке даурского журавля

В Муравьевском парке в Приамурье выходили даурскую журавлиху и, возможно, включат ее в программу реинтродукции, рассказывается на странице парка в соцсети... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T09:36

2023-03-13T09:36

2023-03-13T10:46

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 мар — РИА Новости. В Муравьевском парке в Приамурье выходили даурскую журавлиху и, возможно, включат ее в программу реинтродукции, рассказывается на странице парка в соцсети "ВКонтакте". Птенца доставил в парк Станислав Каюков из Амурского казачьего колледжа. Птицу, запутавшуюся в веревках, он нашел в окрестностях села Константиновка. Родители не сумели помочь журавленку и оставили его, рассказали специалисты парка. Поначалу боязливый и осторожный, птенец быстро освоился, стал брать сперва рыбу, а потом и другой корм, и вскоре уже начал требовать у сотрудников лакомство. Журавленка назвали Беллой, привыкнуть к новому дому ей помог сосед Снеговик — птиц разместили в смежных вольерах. "Сделано это было неспроста: журавли очень социальные птицы, и для птенцов крайне важно, чтобы рядом были взрослые особи, которые передают им свои навыки и образ поведения. Забавно было наблюдать, как малышка Белла повторяла за Снеговиком буквально каждое движение", — рассказывают в парке. Сейчас российские журавлиные питомники испытывают нехватку самцов даурских журавлей — это малочисленный вид, занесенный в Красную книгу. Если бы птенец оказался самцом, его бы оставили для программы реинтродукции. Но генетический анализ показал, что журавленок — самка, поэтому предполагалось, что она подрастет в парке, а затем ее выпустят в природу. Однако Белла оказалась запоздалым и слабым птенцом. К осени она была еще слишком мала, чтобы совершить миграцию на место зимовки, так что ее оставили в Муравьевском парке. "Возможно, в будущем Белла будет включена в программу реинтродукции. Но размножение журавлей в неволе — сложный процесс, требующий подготовки и всестороннего планирования", — отмечают ученые. Беллой журавлиху назвала любительница птиц и друг парка Валентина Руденко. Она рассказала, что выросла на речке Белая, которая протекает через село Знаменка Ромненского района, отсюда и появилось имя.

https://ria.ru/20230111/zhuravli-1844063905.html

https://ria.ru/20230312/aist-1857366383.html

https://ria.ru/20220713/zoopark-1802129050.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, амурская область