https://ria.ru/20230313/zhkkh-1857479740.html

Более 700 тысяч жителей Молдавии потребовали от властей оплатить счета ЖКХ

Более 700 тысяч жителей Молдавии потребовали от властей оплатить счета ЖКХ - РИА Новости, 13.03.2023

Более 700 тысяч жителей Молдавии потребовали от властей оплатить счета ЖКХ

Молдавская оппозиция собрала более 700 тысяч подписей под требованиями к властям оплатить счета бытовых потребителей за газ, электроэнергию и отопление за три... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T11:39

2023-03-13T11:39

2023-03-13T12:11

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КИШИНЕВ, 13 мар — РИА Новости. Молдавская оппозиция собрала более 700 тысяч подписей под требованиями к властям оплатить счета бытовых потребителей за газ, электроэнергию и отопление за три зимних месяца, сообщил РИА Новости один из лидеров протестного движения в Молдавии Дину Цуркану. "Сбор подписей продолжается. Собрано уже более 700 тысяч. Граждане требуют от правительства оплаты их счетов. Людей обманывают с внутренними тарифами. Те, кто в правительстве, боятся граждан, отсюда все препоны со стороны полиции, других правоохранительных структур. А граждане имеют право на протесты", — сказал он.Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза. На фоне подорожания электроснабжения у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате газа у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. В воскресенье в столице прошла очередная массовая акция протеста против роста цен и тарифов. Манифестанты призывали правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также требовали отставки президента Майи Санду и правительства. Акция прошла в рамках "Движения для народа", которую поддерживает оппозиционная партия "Шор". На митинге протестующие выдвинули кабмину ультиматум решить вопрос оплаты счетов населения за сутки.Протестные акции идут в республике с весны прошлого года. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20230312/moldaviya-1857402310.html

https://ria.ru/20230312/miting-1857362954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, молдавия, кишинев, жкх, майя санду