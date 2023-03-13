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Более 700 тысяч жителей Молдавии потребовали от властей оплатить счета ЖКХ - РИА Новости, 13.03.2023
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11:39 13.03.2023 (обновлено: 12:11 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/zhkkh-1857479740.html
Более 700 тысяч жителей Молдавии потребовали от властей оплатить счета ЖКХ
Более 700 тысяч жителей Молдавии потребовали от властей оплатить счета ЖКХ - РИА Новости, 13.03.2023
Более 700 тысяч жителей Молдавии потребовали от властей оплатить счета ЖКХ
Молдавская оппозиция собрала более 700 тысяч подписей под требованиями к властям оплатить счета бытовых потребителей за газ, электроэнергию и отопление за три... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T11:39
2023-03-13T12:11
в мире
молдавия
кишинев
жкх
майя санду
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КИШИНЕВ, 13 мар — РИА Новости. Молдавская оппозиция собрала более 700 тысяч подписей под требованиями к властям оплатить счета бытовых потребителей за газ, электроэнергию и отопление за три зимних месяца, сообщил РИА Новости один из лидеров протестного движения в Молдавии Дину Цуркану. "Сбор подписей продолжается. Собрано уже более 700 тысяч. Граждане требуют от правительства оплаты их счетов. Людей обманывают с внутренними тарифами. Те, кто в правительстве, боятся граждан, отсюда все препоны со стороны полиции, других правоохранительных структур. А граждане имеют право на протесты", — сказал он.Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза. На фоне подорожания электроснабжения у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате газа у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. В воскресенье в столице прошла очередная массовая акция протеста против роста цен и тарифов. Манифестанты призывали правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также требовали отставки президента Майи Санду и правительства. Акция прошла в рамках "Движения для народа", которую поддерживает оппозиционная партия "Шор". На митинге протестующие выдвинули кабмину ультиматум решить вопрос оплаты счетов населения за сутки.Протестные акции идут в республике с весны прошлого года. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20230312/moldaviya-1857402310.html
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в мире, молдавия, кишинев, жкх, майя санду
В мире, Молдавия, Кишинев, ЖКХ, Майя Санду
Более 700 тысяч жителей Молдавии потребовали от властей оплатить счета ЖКХ

Более 700 тысяч жителей Молдавии потребовали от властей оплатить их зимние счета за ЖКХ

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста оппозиции в центре Кишинева
Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 13 мар — РИА Новости. Молдавская оппозиция собрала более 700 тысяч подписей под требованиями к властям оплатить счета бытовых потребителей за газ, электроэнергию и отопление за три зимних месяца, сообщил РИА Новости один из лидеров протестного движения в Молдавии Дину Цуркану.
"Сбор подписей продолжается. Собрано уже более 700 тысяч. Граждане требуют от правительства оплаты их счетов. Людей обманывают с внутренними тарифами. Те, кто в правительстве, боятся граждан, отсюда все препоны со стороны полиции, других правоохранительных структур. А граждане имеют право на протесты", — сказал он.
Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
Глава МВД Молдавии прокомментировала протест в Кишиневе
Вчера, 21:21
Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза. На фоне подорожания электроснабжения у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате газа у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз.
В воскресенье в столице прошла очередная массовая акция протеста против роста цен и тарифов. Манифестанты призывали правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также требовали отставки президента Майи Санду и правительства. Акция прошла в рамках "Движения для народа", которую поддерживает оппозиционная партия "Шор".
На митинге протестующие выдвинули кабмину ультиматум решить вопрос оплаты счетов населения за сутки.
Протестные акции идут в республике с весны прошлого года. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
Участники протестной акции оппозиции в центре Кишинева - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
Протестующие в Кишиневе выдвинули властям ультиматум
Вчера, 16:42
 
В миреМолдавияКишиневЖКХМайя Санду
 
 
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