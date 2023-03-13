https://ria.ru/20230313/zhkkh-1857479740.html
Более 700 тысяч жителей Молдавии потребовали от властей оплатить счета ЖКХ
Более 700 тысяч жителей Молдавии потребовали от властей оплатить счета ЖКХ - РИА Новости, 13.03.2023
Более 700 тысяч жителей Молдавии потребовали от властей оплатить счета ЖКХ
Молдавская оппозиция собрала более 700 тысяч подписей под требованиями к властям оплатить счета бытовых потребителей за газ, электроэнергию и отопление за три... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T11:39
2023-03-13T11:39
2023-03-13T12:11
в мире
молдавия
кишинев
жкх
майя санду
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857356520_0:312:3086:2048_1920x0_80_0_0_212923af0d8bc1519f54267e9ea00f20.jpg
КИШИНЕВ, 13 мар — РИА Новости. Молдавская оппозиция собрала более 700 тысяч подписей под требованиями к властям оплатить счета бытовых потребителей за газ, электроэнергию и отопление за три зимних месяца, сообщил РИА Новости один из лидеров протестного движения в Молдавии Дину Цуркану. "Сбор подписей продолжается. Собрано уже более 700 тысяч. Граждане требуют от правительства оплаты их счетов. Людей обманывают с внутренними тарифами. Те, кто в правительстве, боятся граждан, отсюда все препоны со стороны полиции, других правоохранительных структур. А граждане имеют право на протесты", — сказал он.Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза. На фоне подорожания электроснабжения у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате газа у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. В воскресенье в столице прошла очередная массовая акция протеста против роста цен и тарифов. Манифестанты призывали правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также требовали отставки президента Майи Санду и правительства. Акция прошла в рамках "Движения для народа", которую поддерживает оппозиционная партия "Шор". На митинге протестующие выдвинули кабмину ультиматум решить вопрос оплаты счетов населения за сутки.Протестные акции идут в республике с весны прошлого года. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20230312/moldaviya-1857402310.html
https://ria.ru/20230312/miting-1857362954.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857356520_254:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_fab495a9a61c6c3f161210f2910517bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев, жкх, майя санду
В мире, Молдавия, Кишинев, ЖКХ, Майя Санду
Более 700 тысяч жителей Молдавии потребовали от властей оплатить счета ЖКХ
Более 700 тысяч жителей Молдавии потребовали от властей оплатить их зимние счета за ЖКХ
КИШИНЕВ, 13 мар — РИА Новости. Молдавская оппозиция собрала более 700 тысяч подписей под требованиями к властям оплатить счета бытовых потребителей за газ, электроэнергию и отопление за три зимних месяца, сообщил РИА Новости один из лидеров протестного движения в Молдавии Дину Цуркану.
"Сбор подписей продолжается. Собрано уже более 700 тысяч. Граждане требуют от правительства оплаты их счетов. Людей обманывают с внутренними тарифами. Те, кто в правительстве, боятся граждан, отсюда все препоны со стороны полиции, других правоохранительных структур. А граждане имеют право на протесты", — сказал он.
Глава МВД Молдавии прокомментировала протест в Кишиневе
Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза. На фоне подорожания электроснабжения у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе
долги по оплате газа у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз.
В воскресенье в столице прошла очередная массовая акция протеста против роста цен и тарифов. Манифестанты призывали правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также требовали отставки президента Майи Санду
и правительства. Акция прошла в рамках "Движения для народа", которую поддерживает оппозиционная партия "Шор".
На митинге протестующие выдвинули кабмину ультиматум решить вопрос оплаты счетов населения за сутки.
Протестные акции идут в республике с весны прошлого года. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
Протестующие в Кишиневе выдвинули властям ультиматум