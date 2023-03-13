https://ria.ru/20230313/zasedanie-1857669273.html

Пентагон назначил дату нового заседания по военной помощи Украине

Пентагон назначил дату нового заседания по военной помощи Украине - РИА Новости, 13.03.2023

Пентагон назначил дату нового заседания по военной помощи Украине

Новое заседание членов контактной группы по помощи Украине намечено на 15 марта, сообщил в понедельник Пентагон по итогам телефонного разговора между министром... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T23:32

2023-03-13T23:32

2023-03-13T23:32

в мире

сша

украина

алексей резников

пентагон

ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Новое заседание членов контактной группы по помощи Украине намечено на 15 марта, сообщил в понедельник Пентагон по итогам телефонного разговора между министром обороны США Ллойдом Остином и его украинским коллегой Алексеем Резниковым. "Министр обороны США Остин провел разговор с министром обороны Украины Резниковым, в ходе которого обсудил с ним приоритеты в рамках заседания контактной группы по оказанию помощи Украине, намеченного на 15 марта. Министр Остин проинформировал своего коллегу об усилиях по оказанию помощи в сфере безопасности, а Резников, в свою очередь, сообщил своему коллеге о последних событиях на фронте", - проинформировали в Пентагоне. По итогам состоявшейся беседы главы оборонных ведомств двух стран условились поддерживать тесные контакты.

https://ria.ru/20230313/ssha-1857669124.html

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в мире, сша, украина, алексей резников, пентагон, ллойд остин