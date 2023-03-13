https://ria.ru/20230313/zasedanie-1857669273.html
Пентагон назначил дату нового заседания по военной помощи Украине
Пентагон назначил дату нового заседания по военной помощи Украине - РИА Новости, 13.03.2023
Пентагон назначил дату нового заседания по военной помощи Украине
Новое заседание членов контактной группы по помощи Украине намечено на 15 марта, сообщил в понедельник Пентагон по итогам телефонного разговора между министром... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T23:32
2023-03-13T23:32
2023-03-13T23:32
в мире
сша
украина
алексей резников
пентагон
ллойд остин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850334325_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_262b3042c0981a35a851c32a22d65738.jpg
ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Новое заседание членов контактной группы по помощи Украине намечено на 15 марта, сообщил в понедельник Пентагон по итогам телефонного разговора между министром обороны США Ллойдом Остином и его украинским коллегой Алексеем Резниковым. "Министр обороны США Остин провел разговор с министром обороны Украины Резниковым, в ходе которого обсудил с ним приоритеты в рамках заседания контактной группы по оказанию помощи Украине, намеченного на 15 марта. Министр Остин проинформировал своего коллегу об усилиях по оказанию помощи в сфере безопасности, а Резников, в свою очередь, сообщил своему коллеге о последних событиях на фронте", - проинформировали в Пентагоне. По итогам состоявшейся беседы главы оборонных ведомств двух стран условились поддерживать тесные контакты.
https://ria.ru/20230313/ssha-1857669124.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850334325_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_0120d23270867085303d45c98bfe671d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, алексей резников, пентагон, ллойд остин
В мире, США, Украина, Алексей Резников, Пентагон, Ллойд Остин
Пентагон назначил дату нового заседания по военной помощи Украине
Пентагон: заседание контактной группы по военной помощи Украине назначили на 15 марта
ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Новое заседание членов контактной группы по помощи Украине намечено на 15 марта, сообщил в понедельник Пентагон по итогам телефонного разговора между министром обороны США Ллойдом Остином и его украинским коллегой Алексеем Резниковым.
"Министр обороны США Остин провел разговор с министром обороны Украины Резниковым, в ходе которого обсудил с ним приоритеты в рамках заседания контактной группы по оказанию помощи Украине, намеченного на 15 марта. Министр Остин проинформировал своего коллегу об усилиях по оказанию помощи в сфере безопасности, а Резников, в свою очередь, сообщил своему коллеге о последних событиях на фронте", - проинформировали в Пентагоне.
По итогам состоявшейся беседы главы оборонных ведомств двух стран условились поддерживать тесные контакты.
"На краю пропасти". В США забили тревогу из-за риска войны с Россией