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Пентагон назначил дату нового заседания по военной помощи Украине - РИА Новости, 13.03.2023
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23:32 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/zasedanie-1857669273.html
Пентагон назначил дату нового заседания по военной помощи Украине
Пентагон назначил дату нового заседания по военной помощи Украине - РИА Новости, 13.03.2023
Пентагон назначил дату нового заседания по военной помощи Украине
Новое заседание членов контактной группы по помощи Украине намечено на 15 марта, сообщил в понедельник Пентагон по итогам телефонного разговора между министром... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T23:32
2023-03-13T23:32
в мире
сша
украина
алексей резников
пентагон
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Новое заседание членов контактной группы по помощи Украине намечено на 15 марта, сообщил в понедельник Пентагон по итогам телефонного разговора между министром обороны США Ллойдом Остином и его украинским коллегой Алексеем Резниковым. "Министр обороны США Остин провел разговор с министром обороны Украины Резниковым, в ходе которого обсудил с ним приоритеты в рамках заседания контактной группы по оказанию помощи Украине, намеченного на 15 марта. Министр Остин проинформировал своего коллегу об усилиях по оказанию помощи в сфере безопасности, а Резников, в свою очередь, сообщил своему коллеге о последних событиях на фронте", - проинформировали в Пентагоне. По итогам состоявшейся беседы главы оборонных ведомств двух стран условились поддерживать тесные контакты.
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в мире, сша, украина, алексей резников, пентагон, ллойд остин
В мире, США, Украина, Алексей Резников, Пентагон, Ллойд Остин
Пентагон назначил дату нового заседания по военной помощи Украине

Пентагон: заседание контактной группы по военной помощи Украине назначили на 15 марта

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг США
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Новое заседание членов контактной группы по помощи Украине намечено на 15 марта, сообщил в понедельник Пентагон по итогам телефонного разговора между министром обороны США Ллойдом Остином и его украинским коллегой Алексеем Резниковым.
"Министр обороны США Остин провел разговор с министром обороны Украины Резниковым, в ходе которого обсудил с ним приоритеты в рамках заседания контактной группы по оказанию помощи Украине, намеченного на 15 марта. Министр Остин проинформировал своего коллегу об усилиях по оказанию помощи в сфере безопасности, а Резников, в свою очередь, сообщил своему коллеге о последних событиях на фронте", - проинформировали в Пентагоне.
По итогам состоявшейся беседы главы оборонных ведомств двух стран условились поддерживать тесные контакты.
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