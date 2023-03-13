https://ria.ru/20230313/zaderzhanie-1857482355.html
В Крыму задержали участника террористического нацбата
В Крыму задержали участника террористического нацбата - РИА Новости, 13.03.2023
В Крыму задержали участника террористического нацбата
Силовики задержали в Крыму гражданина Украины, подозреваемого в участии в вооруженном формировании "Крымско-татарский добровольческий батальон им... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T11:47
2023-03-13T11:47
2023-03-13T11:47
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происшествия
севастополь
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости. Силовики задержали в Крыму гражданина Украины, подозреваемого в участии в вооруженном формировании "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Челебиджихана"*, сообщила пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю. По данным следствия, мужчина, вступивший в нацбат в 2016 году, принимал активное участие в его деятельности, а позднее добровольно не вышел из его состава. "В отношении задержанного следственным отделом управления ФСБ России по республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 208 УК РФ (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом)", - сообщили в ФСБ. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. В июне 2022 года Верховный суд РФ признал "Батальон имени Номана Челебиджихана"* террористической структурой и запретил его. Батальон имел своей целью нарушение территориальной целостности России и вооруженный захват Крыма, сообщили ранее в Генпрокуратуре.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230313/zaderzhanie-1857447573.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, севастополь, украина, фсб, генеральная прокуратура рф
Россия, Происшествия, Севастополь, Украина, ФСБ, Генеральная прокуратура РФ
В Крыму задержали участника террористического нацбата
В Крыму задержали гражданина Украины, состоящего в террористическом нацбате
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости. Силовики задержали в Крыму гражданина Украины, подозреваемого в участии в вооруженном формировании "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Челебиджихана"*, сообщила пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.
По данным следствия, мужчина, вступивший в нацбат в 2016 году, принимал активное участие в его деятельности, а позднее добровольно не вышел из его состава.
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"В отношении задержанного следственным отделом управления ФСБ
России по республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 208 УК РФ (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом)", - сообщили в ФСБ.
Санкция данной статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.
В июне 2022 года Верховный суд РФ признал "Батальон имени Номана Челебиджихана"* террористической структурой и запретил его. Батальон имел своей целью нарушение территориальной целостности России и вооруженный захват Крыма, сообщили ранее в Генпрокуратуре
.
*Запрещенная в России террористическая организация
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