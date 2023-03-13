https://ria.ru/20230313/vystavka-1857602456.html

Компании из 10 стран мира стали участниками выставки "Инлегмаш-2023"

Компании из 10 стран мира стали участниками выставки "Инлегмаш-2023" - РИА Новости, 13.03.2023

Компании из 10 стран мира стали участниками выставки "Инлегмаш-2023"

Более 100 компаний из 10 стран мира стали участниками 22-й выставки "Инлегмаш 2023", которая проходит в столичном Экспоцентре с 13-16 марта. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T17:36

2023-03-13T17:36

2023-03-13T17:36

россия

экспоцентр

торгово-промышленная палата рф

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

дмитрий курочкин

андрей разбродин

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Более 100 компаний из 10 стран мира стали участниками 22-й выставки "Инлегмаш 2023", которая проходит в столичном Экспоцентре с 13-16 марта."По традиции "Инлегмаш" является частью "Российской текстильной недели" (РТН), на площадке которой проходит насыщенная деловая программа, международный форум легкой промышленности "Легпромфорум", встречи и переговоры, подписание соглашений, а также 13 международная выставка тканей и текстильных материалов "Интерткань-2023.Весна", - сказал на пленарной сессии "Потребности рынка- мотивация к развитию отрасли" первый заместитель генерального директора АО "Экспоцентр" Сергей Селиванов.Он отметил, что в этом году "Российская текстильная неделя" превзошла "масштабы не только по сравнению с прошлым годом, но даже показатели допандемийных годов". Со своими новинками гостей познакомят представители Австрии, Германии, Индии, Испании, Италии и другие. Российское оборудование на выставке представят 55 компаний.Все мероприятия РТН будут проходить параллельно на нескольких площадках в гибридном формате, организаторами выставок выступают АО "Экспоцентр", Союзлегпром при поддержке Минпромторга РФ, ТПП РФ и РСПП.Вектор развитияГоворя о развитии международного сотрудничества в отношении выставочной деятельности, представитель "Экспоцентра"сообщил, что текущая обстановка санкционного давления ставит перед выставочниками задачу по активному содействию отечественному бизнесу, а также в кротчайшие сроки необходимо переориентировать направление и вектор своего развития на новые рынки.Так, впервые на выставочном пространстве РТН при поддержке Ассоциации производителей текстильного оборудования и аксессуаров (Temsad) организована национальная экспозиция Турции.Уже в ходе пленарный сессии состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между турецкой компанией Temsad и Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром).Президент Союзлегпрома Андрей Разбродин отметил, что "технический уровень предприятий у турецких коллег высокий и подписание договора о сотрудничестве принесёт России реальные результаты, которые помогут успешному развитию отечественной отрасли легкой промышлености"."Рад подписанию соглашения и это серьезный шаг вперед", - подчеркнул он.От швейной машинки до компьютерной печатиНа полях выставки гости познакомятся с новейшими технологическими разработками и оборудованием, а также смогут увидеть демонстрацию новейшей технологии компьютерного проектирования выкроек, цифровой печати на ткани и ее раскроя, а также пошива разработанных моделей готового платья.Трендом выставки 2023 года стал технический текстиль - одно из стратегически важных направлений развития текстильных материалов, который широко используется практически во всех отраслях.Представитель легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Вера Хмырова рассказала, что новые условия диктуют свои правила и "если раньше многие предприятия заказывали одежду из Китая, то сегодня они переводят свои заказы на отечественные мощности"."Идет рост производства отечественной промышленности и мы видим это в цифрах - увеличено производство текстиля на 7%, трикотажных изделий на 15%. Для производителей созданы меры поддержки, то самое "окно возможностей", помогающее развитию бизнеса. Сегодня для Минпромторга важно создавать крупные предприятия, которые позволят не только замещать сегмент готовых изданий, но и сырье", - подчеркнула она.Проекты легпрома станут приоритетомВице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин во время пленарной сессии отметил, что текстильная промышленность является одной из базовых и высокотехнологичных отраслей отечественной экономики, именно поэтому одним из предложений системы ТПП при обсуждении проекта Концепции технологического развития РФ было ее включение в список отраслей, которые обеспечивают устойчивость и безопасность всей страны."Важнейшим инструментом выявления потребностей рынка и реализации потенциала легкой промышленности являются цифровые платформы, среди которых следует отметить успешный проект Фонда "Сколково" и члена Томской ТПП компании SaplBiz - это крупнейшая в СНГ цифровая платформа и площадка для коммуникации производителей, поставщиков и оптовых покупателей по таким сегментам экономики как легкая и пищевая промышленность, стройматериалы, металлопрокат, оборудование", - сказал Курочкин.Он рассказал, что ТПП РФ совместно с палатами стран ЕАЭС активно поддерживает развитие промышленных кооперационных проектов в ЕАЭС. Проекты в сфере легкой промышленности будут рассматриваться в приоритетном порядке.

https://ria.ru/20230216/vystavki-1852466884.html

https://ria.ru/20221206/ekspotsentr-1836737984.html

https://ria.ru/20230206/prodekspo-2023-1850116462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, экспоцентр, торгово-промышленная палата рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дмитрий курочкин, андрей разбродин