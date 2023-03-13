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Родители туляков–участников СВО получат выплаты на догазификацию
Родители туляков–участников СВО получат выплаты на догазификацию - РИА Новости, 13.03.2023
Родители туляков–участников СВО получат выплаты на догазификацию
Власти Тульской области внесли изменения в региональное законодательство, установив для родителей участников специальной военной операции единовременную выплату РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T16:39
2023-03-13T16:39
2023-03-13T16:39
тульская область
жилье
алексей дюмин
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ТУЛА, 13 мар — РИА Новости. Власти Тульской области внесли изменения в региональное законодательство, установив для родителей участников специальной военной операции единовременную выплату на догазификацию домов, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.Как отметил собеседник агентства, по поручению губернатора Алексея Дюмина внесено изменение в постановление правительства Тульской области "Об установлении дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде единовременной выплаты на догазификацию домовладений"."Всего такую выплату могут получить 13 категорий граждан, в их числе участники специальной военной операции, их супруги, дети, а также их родители, даже если они не проживают совместно с ними", – сообщили в пресс-службе.Выплата предоставляется в размере понесенных расходов на организацию газоснабжения внутри границ своего земельного участка, в том числе на приобретение газового оборудования, в размере до 120 тысяч рублей.Программа социальной догазификации реализуется с октября 2021 года. Газ до границ земельных участков жителям области проводят бесплатно.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, алексей дюмин
Тульская область, Жилье, Алексей Дюмин
ТУЛА, 13 мар — РИА Новости. Власти Тульской области внесли изменения в региональное законодательство, установив для родителей участников специальной военной операции единовременную выплату на догазификацию домов, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
Как отметил собеседник агентства, по поручению губернатора Алексея Дюмина
внесено изменение в постановление правительства Тульской области "Об установлении дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде единовременной выплаты на догазификацию домовладений".
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"Всего такую выплату могут получить 13 категорий граждан, в их числе участники специальной военной операции, их супруги, дети, а также их родители, даже если они не проживают совместно с ними", – сообщили в пресс-службе.
Выплата предоставляется в размере понесенных расходов на организацию газоснабжения внутри границ своего земельного участка, в том числе на приобретение газового оборудования, в размере до 120 тысяч рублей.
Программа социальной догазификации реализуется с октября 2021 года. Газ до границ земельных участков жителям области проводят бесплатно.