https://ria.ru/20230313/vyplaty-1857582271.html

Родители туляков–участников СВО получат выплаты на догазификацию

Родители туляков–участников СВО получат выплаты на догазификацию - РИА Новости, 13.03.2023

Родители туляков–участников СВО получат выплаты на догазификацию

Власти Тульской области внесли изменения в региональное законодательство, установив для родителей участников специальной военной операции единовременную выплату РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T16:39

2023-03-13T16:39

2023-03-13T16:39

тульская область

жилье

алексей дюмин

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ТУЛА, 13 мар — РИА Новости. Власти Тульской области внесли изменения в региональное законодательство, установив для родителей участников специальной военной операции единовременную выплату на догазификацию домов, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.Как отметил собеседник агентства, по поручению губернатора Алексея Дюмина внесено изменение в постановление правительства Тульской области "Об установлении дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде единовременной выплаты на догазификацию домовладений"."Всего такую выплату могут получить 13 категорий граждан, в их числе участники специальной военной операции, их супруги, дети, а также их родители, даже если они не проживают совместно с ними", – сообщили в пресс-службе.Выплата предоставляется в размере понесенных расходов на организацию газоснабжения внутри границ своего земельного участка, в том числе на приобретение газового оборудования, в размере до 120 тысяч рублей.Программа социальной догазификации реализуется с октября 2021 года. Газ до границ земельных участков жителям области проводят бесплатно.

https://ria.ru/20230306/avtomobili-1856190769.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, алексей дюмин