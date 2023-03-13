https://ria.ru/20230313/vykhod-1857430872.html
Документальная картина якутских режиссеров "Выход" не получила "Оскар"
Документальная картина якутских режиссеров "Выход" не получила "Оскар" - РИА Новости, 13.03.2023
Документальная картина якутских режиссеров "Выход" не получила "Оскар"
Индийско-американская лента "Заклинатели слонов" обошла российский "Выход" в борьбе за "Оскар" в категории "Лучший короткометражный документальный фильм", 95-я... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T05:26
2023-03-13T05:26
2023-03-13T05:26
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Индийско-американская лента "Заклинатели слонов" обошла российский "Выход" в борьбе за "Оскар" в категории "Лучший короткометражный документальный фильм", 95-я церемония вручения наград Киноакадемии США проходит в воскресенье в Лос-Анджелесе. "Выход" - лента якутских режиссеров Максима и Евгении Арбугаевых о морском биологе Максиме Чакилеве, который наблюдает за жизнью моржей на мысе Сердце-Камень в Чукотском море, конкурировала в этой категории с "Заклинатели слонов", а также американскими фильмами "Как измеряется год?", "Эффект Марты Митчелл" и "Незнакомец у ворот".
https://ria.ru/20230313/oskar-1857429596.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, россия
Культура, США, В мире, Россия
Документальная картина якутских режиссеров "Выход" не получила "Оскар"
Документальная картина якутских режиссеров "Выход" уступила "Оскар" "Заклинателям слонов"
ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Индийско-американская лента "Заклинатели слонов" обошла российский "Выход" в борьбе за "Оскар" в категории "Лучший короткометражный документальный фильм", 95-я церемония вручения наград Киноакадемии США проходит в воскресенье в Лос-Анджелесе.
"Выход" - лента якутских режиссеров Максима и Евгении Арбугаевых о морском биологе Максиме Чакилеве, который наблюдает за жизнью моржей на мысе Сердце-Камень в Чукотском море, конкурировала в этой категории с "Заклинатели слонов", а также американскими фильмами "Как измеряется год?", "Эффект Марты Митчелл" и "Незнакомец у ворот".
"На Западном фронте без перемен" завоевал "Оскар"