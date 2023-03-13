https://ria.ru/20230313/vykhod-1857430872.html

Документальная картина якутских режиссеров "Выход" не получила "Оскар"

Документальная картина якутских режиссеров "Выход" не получила "Оскар" - РИА Новости, 13.03.2023

Документальная картина якутских режиссеров "Выход" не получила "Оскар"

Индийско-американская лента "Заклинатели слонов" обошла российский "Выход" в борьбе за "Оскар" в категории "Лучший короткометражный документальный фильм", 95-я... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T05:26

2023-03-13T05:26

2023-03-13T05:26

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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Индийско-американская лента "Заклинатели слонов" обошла российский "Выход" в борьбе за "Оскар" в категории "Лучший короткометражный документальный фильм", 95-я церемония вручения наград Киноакадемии США проходит в воскресенье в Лос-Анджелесе. "Выход" - лента якутских режиссеров Максима и Евгении Арбугаевых о морском биологе Максиме Чакилеве, который наблюдает за жизнью моржей на мысе Сердце-Камень в Чукотском море, конкурировала в этой категории с "Заклинатели слонов", а также американскими фильмами "Как измеряется год?", "Эффект Марты Митчелл" и "Незнакомец у ворот".

https://ria.ru/20230313/oskar-1857429596.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, в мире, россия