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Документальная картина якутских режиссеров "Выход" не получила "Оскар" - РИА Новости, 13.03.2023
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Культура
 
05:26 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/vykhod-1857430872.html
Документальная картина якутских режиссеров "Выход" не получила "Оскар"
Документальная картина якутских режиссеров "Выход" не получила "Оскар" - РИА Новости, 13.03.2023
Документальная картина якутских режиссеров "Выход" не получила "Оскар"
Индийско-американская лента "Заклинатели слонов" обошла российский "Выход" в борьбе за "Оскар" в категории "Лучший короткометражный документальный фильм", 95-я... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T05:26
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Индийско-американская лента "Заклинатели слонов" обошла российский "Выход" в борьбе за "Оскар" в категории "Лучший короткометражный документальный фильм", 95-я церемония вручения наград Киноакадемии США проходит в воскресенье в Лос-Анджелесе. "Выход" - лента якутских режиссеров Максима и Евгении Арбугаевых о морском биологе Максиме Чакилеве, который наблюдает за жизнью моржей на мысе Сердце-Камень в Чукотском море, конкурировала в этой категории с "Заклинатели слонов", а также американскими фильмами "Как измеряется год?", "Эффект Марты Митчелл" и "Незнакомец у ворот".
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сша, в мире, россия
Культура, США, В мире, Россия
Документальная картина якутских режиссеров "Выход" не получила "Оскар"

Документальная картина якутских режиссеров "Выход" уступила "Оскар" "Заклинателям слонов"

© AP Photo / Chris PizzelloЦеремония вручения награды киноакадемии США "Оскар"
Церемония вручения награды киноакадемии США Оскар - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Chris Pizzello
Церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар"
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Индийско-американская лента "Заклинатели слонов" обошла российский "Выход" в борьбе за "Оскар" в категории "Лучший короткометражный документальный фильм", 95-я церемония вручения наград Киноакадемии США проходит в воскресенье в Лос-Анджелесе.
"Выход" - лента якутских режиссеров Максима и Евгении Арбугаевых о морском биологе Максиме Чакилеве, который наблюдает за жизнью моржей на мысе Сердце-Камень в Чукотском море, конкурировала в этой категории с "Заклинатели слонов", а также американскими фильмами "Как измеряется год?", "Эффект Марты Митчелл" и "Незнакомец у ворот".
Церемония вручения награды киноакадемии США Оскар - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
"На Западном фронте без перемен" завоевал "Оскар"
04:56
 
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