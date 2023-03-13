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СМИ сообщили о невиданных потерях среди украинских военных - РИА Новости, 13.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:32 13.03.2023 (обновлено: 18:24 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/vsu-1857521003.html
СМИ сообщили о невиданных потерях среди украинских военных
СМИ сообщили о невиданных потерях среди украинских военных - РИА Новости, 13.03.2023
СМИ сообщили о невиданных потерях среди украинских военных
Медики на Украине сталкиваются с такими масштабами боевых потерь среди украинских военных и тяжестью ранений, с которыми НАТО не сталкивалась, пишет газета... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T13:32
2023-03-13T18:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Медики на Украине сталкиваются с такими масштабами боевых потерь среди украинских военных и тяжестью ранений, с которыми НАТО не сталкивалась, пишет газета Times. "Украинские медики становятся свидетелями таких масштабов и тяжести потери, которые не знакомы НАТО", — пишет издание. Как отмечается в статье, в декабре на конференции среди высшего медицинского персонала стран альянса в Эстонии "украинцы поняли, что теперь настала их очередь обучать войска НАТО всему".
https://ria.ru/20230313/poteri-1857471770.html
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в мире, украина, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ сообщили о невиданных потерях среди украинских военных

Times: украинские медики становятся свидетелями потерь, с которыми НАТО не сталкивалась

© AP Photo / LibkosУкраинские военные переносят раненого в Артемовске
Украинские военные переносят раненого в Артемовске - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные переносят раненого в Артемовске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Медики на Украине сталкиваются с такими масштабами боевых потерь среди украинских военных и тяжестью ранений, с которыми НАТО не сталкивалась, пишет газета Times.
"Украинские медики становятся свидетелями таких масштабов и тяжести потери, которые не знакомы НАТО", — пишет издание.
Как отмечается в статье, в декабре на конференции среди высшего медицинского персонала стран альянса в Эстонии "украинцы поняли, что теперь настала их очередь обучать войска НАТО всему".
Военнослужащий ВСУ копает траншею - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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