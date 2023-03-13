https://ria.ru/20230313/vsu-1857521003.html
СМИ сообщили о невиданных потерях среди украинских военных
СМИ сообщили о невиданных потерях среди украинских военных - РИА Новости, 13.03.2023
СМИ сообщили о невиданных потерях среди украинских военных
Медики на Украине сталкиваются с такими масштабами боевых потерь среди украинских военных и тяжестью ранений, с которыми НАТО не сталкивалась, пишет газета... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T13:32
2023-03-13T13:32
2023-03-13T18:24
специальная военная операция на украине
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нато
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Медики на Украине сталкиваются с такими масштабами боевых потерь среди украинских военных и тяжестью ранений, с которыми НАТО не сталкивалась, пишет газета Times. "Украинские медики становятся свидетелями таких масштабов и тяжести потери, которые не знакомы НАТО", — пишет издание. Как отмечается в статье, в декабре на конференции среди высшего медицинского персонала стран альянса в Эстонии "украинцы поняли, что теперь настала их очередь обучать войска НАТО всему".
https://ria.ru/20230313/poteri-1857471770.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ сообщили о невиданных потерях среди украинских военных
Times: украинские медики становятся свидетелями потерь, с которыми НАТО не сталкивалась