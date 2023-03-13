https://ria.ru/20230313/vsu-1857521003.html

СМИ сообщили о невиданных потерях среди украинских военных

СМИ сообщили о невиданных потерях среди украинских военных - РИА Новости, 13.03.2023

СМИ сообщили о невиданных потерях среди украинских военных

Медики на Украине сталкиваются с такими масштабами боевых потерь среди украинских военных и тяжестью ранений, с которыми НАТО не сталкивалась, пишет газета... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T13:32

2023-03-13T13:32

2023-03-13T18:24

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нато

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849509989_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_b33de58e2d64149e37592973e617d82e.jpg

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Медики на Украине сталкиваются с такими масштабами боевых потерь среди украинских военных и тяжестью ранений, с которыми НАТО не сталкивалась, пишет газета Times. "Украинские медики становятся свидетелями таких масштабов и тяжести потери, которые не знакомы НАТО", — пишет издание. Как отмечается в статье, в декабре на конференции среди высшего медицинского персонала стран альянса в Эстонии "украинцы поняли, что теперь настала их очередь обучать войска НАТО всему".

https://ria.ru/20230313/poteri-1857471770.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр