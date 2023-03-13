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В Астраханской области задержали мужчину, пытавшегося уехать воевать за ВСУ - РИА Новости, 13.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:55 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/vsu-1857466343.html
В Астраханской области задержали мужчину, пытавшегося уехать воевать за ВСУ
В Астраханской области задержали мужчину, пытавшегося уехать воевать за ВСУ - РИА Новости, 13.03.2023
В Астраханской области задержали мужчину, пытавшегося уехать воевать за ВСУ
Силовики задержали у границы с Казахстаном жителя Петрозаводска, который планировал выехать на территорию Украины, чтобы там воевать против российской армии,... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T10:55
2023-03-13T10:55
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
астраханская область
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ситуация в днр и лнр
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мар – РИА Новости. Силовики задержали у границы с Казахстаном жителя Петрозаводска, который планировал выехать на территорию Украины, чтобы там воевать против российской армии, сообщает УФСБ РФ по Астраханской области. "Пресечена противоправная деятельность жителя Петрозаводска 1989 года рождения", - говорится в сообщении. Оперативники установили, что фигурант, являясь ярым противником проведения спецоперации, решил выехать на территорию Украины, чтобы вступить в ряды вооруженных формирований, противостоящих России. Он купил медикаменты и специальную амуницию и нашел тех, кто мог бы ему помочь добраться до Украины. Его задержали при попытке пересечения границы России с Казахстаном в пункте пропуска "Караузек" в Астраханской области. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, статье 275 УК РФ (приготовление к государственной измене).
https://ria.ru/20230303/ukraina-1855560851.html
россия
астраханская область
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происшествия, россия, астраханская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Астраханская область, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ситуация в ДНР и ЛНР
В Астраханской области задержали мужчину, пытавшегося уехать воевать за ВСУ

ФСБ задержала в Астраханской области жителя Карелии, планировавшего воевать за Украину

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мар – РИА Новости. Силовики задержали у границы с Казахстаном жителя Петрозаводска, который планировал выехать на территорию Украины, чтобы там воевать против российской армии, сообщает УФСБ РФ по Астраханской области.
"Пресечена противоправная деятельность жителя Петрозаводска 1989 года рождения", - говорится в сообщении. Оперативники установили, что фигурант, являясь ярым противником проведения спецоперации, решил выехать на территорию Украины, чтобы вступить в ряды вооруженных формирований, противостоящих России. Он купил медикаменты и специальную амуницию и нашел тех, кто мог бы ему помочь добраться до Украины.
Его задержали при попытке пересечения границы России с Казахстаном в пункте пропуска "Караузек" в Астраханской области. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, статье 275 УК РФ (приготовление к государственной измене).
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
В Крыму осудили мужчину, пытавшегося уплыть на Украину воевать с Россией
3 марта, 11:29
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияАстраханская областьУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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