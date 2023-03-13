https://ria.ru/20230313/vsu-1857466343.html

В Астраханской области задержали мужчину, пытавшегося уехать воевать за ВСУ

В Астраханской области задержали мужчину, пытавшегося уехать воевать за ВСУ - РИА Новости, 13.03.2023

В Астраханской области задержали мужчину, пытавшегося уехать воевать за ВСУ

Силовики задержали у границы с Казахстаном жителя Петрозаводска, который планировал выехать на территорию Украины, чтобы там воевать против российской армии,... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T10:55

2023-03-13T10:55

2023-03-13T10:55

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

астраханская область

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ситуация в днр и лнр

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мар – РИА Новости. Силовики задержали у границы с Казахстаном жителя Петрозаводска, который планировал выехать на территорию Украины, чтобы там воевать против российской армии, сообщает УФСБ РФ по Астраханской области. "Пресечена противоправная деятельность жителя Петрозаводска 1989 года рождения", - говорится в сообщении. Оперативники установили, что фигурант, являясь ярым противником проведения спецоперации, решил выехать на территорию Украины, чтобы вступить в ряды вооруженных формирований, противостоящих России. Он купил медикаменты и специальную амуницию и нашел тех, кто мог бы ему помочь добраться до Украины. Его задержали при попытке пересечения границы России с Казахстаном в пункте пропуска "Караузек" в Астраханской области. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, статье 275 УК РФ (приготовление к государственной измене).

https://ria.ru/20230303/ukraina-1855560851.html

россия

астраханская область

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

происшествия, россия, астраханская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр