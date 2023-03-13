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В ВСУ нет идейных военных, но много осужденных, рассказал пленный украинец - РИА Новости, 13.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:09 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/vsu-1857440960.html
В ВСУ нет идейных военных, но много осужденных, рассказал пленный украинец
В ВСУ нет идейных военных, но много осужденных, рассказал пленный украинец - РИА Новости, 13.03.2023
В ВСУ нет идейных военных, но много осужденных, рассказал пленный украинец
В украинских войсках практически нет идейных военных, но много наркозависимых и осужденных, которые идут служить ради снятия судимости, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T08:09
2023-03-13T08:09
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. В украинских войсках практически нет идейных военных, но много наркозависимых и осужденных, которые идут служить ради снятия судимости, рассказал РИА Новости украинский военнопленный. "Они (осужденные и наркозависимые - ред.) идут туда с тем расчетом, чтобы им сняли судимость. А хотят воевать или нет, я не знаю. Идейных нет. Один оформил себе троих детей, чтобы уйти оттуда (из войск - ред.) не через тюрьму. Просто по знакомым детей пособирал, оформил на себя, якобы он опекун. Потому что если троих детей опекаешь, то тебя списывают с армии", - сообщил РИА Новости военнопленный. Военнопленный был мобилизован, несмотря на заключение медкомиссии о том, что он непригоден. После двух дней подготовки на полигоне был отправлен под Авдеевку. Украинские офицеры запрещали ему и его сослуживцам отступать под угрозой расстрела. В плен попал в районе Водяного на Авдеевском направлении в первой декаде марта 2023 года.
https://ria.ru/20230313/rasstrel-1857428844.html
украина
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в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
В ВСУ нет идейных военных, но много осужденных, рассказал пленный украинец

Пленный украинский военный: в составе ВСУ много наркозависимых и осужденных

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. В украинских войсках практически нет идейных военных, но много наркозависимых и осужденных, которые идут служить ради снятия судимости, рассказал РИА Новости украинский военнопленный.
"Они (осужденные и наркозависимые - ред.) идут туда с тем расчетом, чтобы им сняли судимость. А хотят воевать или нет, я не знаю. Идейных нет. Один оформил себе троих детей, чтобы уйти оттуда (из войск - ред.) не через тюрьму. Просто по знакомым детей пособирал, оформил на себя, якобы он опекун. Потому что если троих детей опекаешь, то тебя списывают с армии", - сообщил РИА Новости военнопленный.
Военнопленный был мобилизован, несмотря на заключение медкомиссии о том, что он непригоден. После двух дней подготовки на полигоне был отправлен под Авдеевку. Украинские офицеры запрещали ему и его сослуживцам отступать под угрозой расстрела. В плен попал в районе Водяного на Авдеевском направлении в первой декаде марта 2023 года.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Офицеры ВСУ под Авдеевкой грозят новобранцам расстрелом, заявил пленный
04:35
 
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