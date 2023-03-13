https://ria.ru/20230313/vsu-1857440960.html

В ВСУ нет идейных военных, но много осужденных, рассказал пленный украинец

В ВСУ нет идейных военных, но много осужденных, рассказал пленный украинец - РИА Новости, 13.03.2023

В ВСУ нет идейных военных, но много осужденных, рассказал пленный украинец

В украинских войсках практически нет идейных военных, но много наркозависимых и осужденных, которые идут служить ради снятия судимости, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T08:09

2023-03-13T08:09

2023-03-13T08:09

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. В украинских войсках практически нет идейных военных, но много наркозависимых и осужденных, которые идут служить ради снятия судимости, рассказал РИА Новости украинский военнопленный. "Они (осужденные и наркозависимые - ред.) идут туда с тем расчетом, чтобы им сняли судимость. А хотят воевать или нет, я не знаю. Идейных нет. Один оформил себе троих детей, чтобы уйти оттуда (из войск - ред.) не через тюрьму. Просто по знакомым детей пособирал, оформил на себя, якобы он опекун. Потому что если троих детей опекаешь, то тебя списывают с армии", - сообщил РИА Новости военнопленный. Военнопленный был мобилизован, несмотря на заключение медкомиссии о том, что он непригоден. После двух дней подготовки на полигоне был отправлен под Авдеевку. Украинские офицеры запрещали ему и его сослуживцам отступать под угрозой расстрела. В плен попал в районе Водяного на Авдеевском направлении в первой декаде марта 2023 года.

https://ria.ru/20230313/rasstrel-1857428844.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, вооруженные силы украины, украина