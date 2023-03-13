В Москве состоится встреча делегаций МИД Турции, России, Ирана и Сирии
В Москве 15-16 марта состоится встреча делегаций МИД Турции, России, Ирана и Сирии
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
АНКАРА, 13 мар – РИА Новости. Встреча делегаций МИД Турции, РФ, Ирана и Сирии состоится в Москве 15-16 марта, сообщил турецкий гостелеканал TRT Haber.
Встреча глав МИД Турции, России, Ирана и Сирии готовится, российская сторона предложила техвстречу на следующей неделе в Москве, сообщил ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Срочные новости: встреча по Сирии между Турцией, Россией, режимом Асада и Ираном на уровне заместителей министров иностранных дел пройдет в Москве 15-16 марта", - сообщил телеканал.
В декабре в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации.
Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планировалась встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции. В январе Чавушоглу предполагал, что такая встреча может пройти в начале февраля. Позже президент Турции Тайип Эрдоган допустил, что Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, РФ и Сирии на высшем уровне.