https://ria.ru/20230313/vstrecha-1857480328.html

В Москве состоится встреча делегаций МИД Турции, России, Ирана и Сирии

В Москве состоится встреча делегаций МИД Турции, России, Ирана и Сирии - РИА Новости, 13.03.2023

В Москве состоится встреча делегаций МИД Турции, России, Ирана и Сирии

Встреча делегаций МИД Турции, РФ, Ирана и Сирии состоится в Москве 15-16 марта, сообщил турецкий гостелеканал TRT Haber. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T11:39

2023-03-13T11:39

2023-03-13T11:54

в мире

турция

россия

иран

сирия

мевлют чавушоглу

башар асад

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АНКАРА, 13 мар – РИА Новости. Встреча делегаций МИД Турции, РФ, Ирана и Сирии состоится в Москве 15-16 марта, сообщил турецкий гостелеканал TRT Haber.Встреча глав МИД Турции, России, Ирана и Сирии готовится, российская сторона предложила техвстречу на следующей неделе в Москве, сообщил ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."Срочные новости: встреча по Сирии между Турцией, Россией, режимом Асада и Ираном на уровне заместителей министров иностранных дел пройдет в Москве 15-16 марта", - сообщил телеканал.В декабре в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации.Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планировалась встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции. В январе Чавушоглу предполагал, что такая встреча может пройти в начале февраля. Позже президент Турции Тайип Эрдоган допустил, что Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, РФ и Сирии на высшем уровне.

https://ria.ru/20230309/iran-1856798998.html

https://ria.ru/20230306/shos-1856046293.html

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Екатерина Зайцева

в мире, турция, россия, иран, сирия, мевлют чавушоглу, башар асад