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В Москве состоится встреча делегаций МИД Турции, России, Ирана и Сирии - РИА Новости, 13.03.2023
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11:39 13.03.2023 (обновлено: 11:54 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/vstrecha-1857480328.html
В Москве состоится встреча делегаций МИД Турции, России, Ирана и Сирии
В Москве состоится встреча делегаций МИД Турции, России, Ирана и Сирии - РИА Новости, 13.03.2023
В Москве состоится встреча делегаций МИД Турции, России, Ирана и Сирии
Встреча делегаций МИД Турции, РФ, Ирана и Сирии состоится в Москве 15-16 марта, сообщил турецкий гостелеканал TRT Haber. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T11:39
2023-03-13T11:54
в мире
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россия
иран
сирия
мевлют чавушоглу
башар асад
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АНКАРА, 13 мар – РИА Новости. Встреча делегаций МИД Турции, РФ, Ирана и Сирии состоится в Москве 15-16 марта, сообщил турецкий гостелеканал TRT Haber.Встреча глав МИД Турции, России, Ирана и Сирии готовится, российская сторона предложила техвстречу на следующей неделе в Москве, сообщил ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."Срочные новости: встреча по Сирии между Турцией, Россией, режимом Асада и Ираном на уровне заместителей министров иностранных дел пройдет в Москве 15-16 марта", - сообщил телеканал.В декабре в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации.Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планировалась встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции. В январе Чавушоглу предполагал, что такая встреча может пройти в начале февраля. Позже президент Турции Тайип Эрдоган допустил, что Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, РФ и Сирии на высшем уровне.
https://ria.ru/20230309/iran-1856798998.html
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в мире, турция, россия, иран, сирия, мевлют чавушоглу, башар асад
В мире, Турция, Россия, Иран, Сирия, Мевлют Чавушоглу, Башар Асад
В Москве состоится встреча делегаций МИД Турции, России, Ирана и Сирии

В Москве 15-16 марта состоится встреча делегаций МИД Турции, России, Ирана и Сирии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
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АНКАРА, 13 мар – РИА Новости. Встреча делегаций МИД Турции, РФ, Ирана и Сирии состоится в Москве 15-16 марта, сообщил турецкий гостелеканал TRT Haber.
Встреча глав МИД Турции, России, Ирана и Сирии готовится, российская сторона предложила техвстречу на следующей неделе в Москве, сообщил ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Посол Ирана в России Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Тегеран подтвердил участие во встрече России, Турции, Сирии в Москве
9 марта, 16:09
"Срочные новости: встреча по Сирии между Турцией, Россией, режимом Асада и Ираном на уровне заместителей министров иностранных дел пройдет в Москве 15-16 марта", - сообщил телеканал.
В декабре в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации.
Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планировалась встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции. В январе Чавушоглу предполагал, что такая встреча может пройти в начале февраля. Позже президент Турции Тайип Эрдоган допустил, что Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, РФ и Сирии на высшем уровне.
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
От ШОС пытаются отвадить партнеров, заявил дипломат
6 марта, 07:15
 
В миреТурцияРоссияИранСирияМевлют ЧавушоглуБашар Асад
 
 
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