Рейтинг@Mail.ru
Власти Подмосковья заявили о дефиците врачей - РИА Новости, 13.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
18:48 13.03.2023 (обновлено: 19:16 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/vrachi-1857621630.html
Власти Подмосковья заявили о дефиците врачей
Власти Подмосковья заявили о дефиците врачей - РИА Новости, 13.03.2023
Власти Подмосковья заявили о дефиците врачей
Дефицит медицинских кадров в Московской области на текущий момент составляет около 1700 врачей общей практики и узких специалистов, при этом в 2022 году число... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T18:48
2023-03-13T19:16
общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
россия
врачи
новости подмосковья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101814/73/1018147363_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_f2576cd9f6691c3ada9fe0f88bbc815d.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Дефицит медицинских кадров в Московской области на текущий момент составляет около 1700 врачей общей практики и узких специалистов, при этом в 2022 году число медиков в области выросло почти на тысячу, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел в понедельник совещание, в котором участвовали члены регионального правительства, а также в режиме видеоконференцсвязи руководители городских округов и главврачи. "В прошлом году обеспечили заметный прорыв, у нас был положительный баланс – плюс 567 врачей и 390 медсестер. В этом году остается дефицит порядка 1700 врачей общей практики и узких специалистов. Наша задача - чтобы мы, каждый на своем месте, продолжали активно заниматься привлечением врачей", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении. По данным пресс-службы, сейчас в системе здравоохранения Подмосковья работает 113 тысяч человек, в том числе 25 тысяч врачей и 48 тысяч сотрудников среднего медицинского персонала. Самыми востребованными специальностями среди врачей являются, в частности, невролог, офтальмолог, врач ультразвуковой диагностики, оториноларинголог и детский стоматолог. "Если в 2021 году в "красной зоне" по укомплектованности у нас было 23 городских округа, то на сегодняшний день – 12. Причем, ряд из муниципалитетов дали существенный рост – это Мытищи, Волоколамск, Дзержинский, Наро-Фоминский, Долгопрудный. А вообще наиболее благополучные в части кадрового обеспечения - г.о. Шатура, Серебряные Пруды, Клин, Ступино, Люберцы, Коломна", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Алексей Сапанюка. Долгопрудненская центральная городская больница в числе лидеров по количеству мер поддержки медиков и динамике укомплектованности, отметили в пресс-службе. За год больница привлекла 30 врачей и 30 медсестер, а региональными мерами поддержки там воспользовались 165 сотрудников. Также дополнительную помощь медикам оказывает администрация городского округа, например, предоставляет единовременное пособие в 115 тысяч рублей участковым педиатрам и терапевтам и стипендии студентам целевого обучения.
https://ria.ru/20230310/rody-1857064465.html
https://ria.ru/20230308/putin-1856570698.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101814/73/1018147363_245:0:2378:1600_1920x0_80_0_0_96436dfce400866b695d5392846f97a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, россия, врачи
Общество, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Россия, врачи, Новости Подмосковья
Власти Подмосковья заявили о дефиците врачей

Губернатор Подмосковья Воробьев: дефицит медицинских кадров составляет около 1700 врачей

© Fotolia / yahyaikizВрач держит стетоскоп
Врач держит стетоскоп - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© Fotolia / yahyaikiz
Врач держит стетоскоп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Дефицит медицинских кадров в Московской области на текущий момент составляет около 1700 врачей общей практики и узких специалистов, при этом в 2022 году число медиков в области выросло почти на тысячу, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел в понедельник совещание, в котором участвовали члены регионального правительства, а также в режиме видеоконференцсвязи руководители городских округов и главврачи.
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Онлайн-сервис с информацией для беременных и родивших женщин запустили в МО
10 марта, 16:44
"В прошлом году обеспечили заметный прорыв, у нас был положительный баланс – плюс 567 врачей и 390 медсестер. В этом году остается дефицит порядка 1700 врачей общей практики и узких специалистов. Наша задача - чтобы мы, каждый на своем месте, продолжали активно заниматься привлечением врачей", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
По данным пресс-службы, сейчас в системе здравоохранения Подмосковья работает 113 тысяч человек, в том числе 25 тысяч врачей и 48 тысяч сотрудников среднего медицинского персонала. Самыми востребованными специальностями среди врачей являются, в частности, невролог, офтальмолог, врач ультразвуковой диагностики, оториноларинголог и детский стоматолог.
"Если в 2021 году в "красной зоне" по укомплектованности у нас было 23 городских округа, то на сегодняшний день – 12. Причем, ряд из муниципалитетов дали существенный рост – это Мытищи, Волоколамск, Дзержинский, Наро-Фоминский, Долгопрудный. А вообще наиболее благополучные в части кадрового обеспечения - г.о. Шатура, Серебряные Пруды, Клин, Ступино, Люберцы, Коломна", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Алексей Сапанюка.
Долгопрудненская центральная городская больница в числе лидеров по количеству мер поддержки медиков и динамике укомплектованности, отметили в пресс-службе. За год больница привлекла 30 врачей и 30 медсестер, а региональными мерами поддержки там воспользовались 165 сотрудников. Также дополнительную помощь медикам оказывает администрация городского округа, например, предоставляет единовременное пособие в 115 тысяч рублей участковым педиатрам и терапевтам и стипендии студентам целевого обучения.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград по случаю Международного женского дня - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Путин назвал женщин-врачей, которые работают в Донбассе, настоящими героями
8 марта, 13:14
 
Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевРоссияврачи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала