https://ria.ru/20230313/vrachi-1857621630.html

Власти Подмосковья заявили о дефиците врачей

Власти Подмосковья заявили о дефиците врачей - РИА Новости, 13.03.2023

Власти Подмосковья заявили о дефиците врачей

Дефицит медицинских кадров в Московской области на текущий момент составляет около 1700 врачей общей практики и узких специалистов, при этом в 2022 году число... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T18:48

2023-03-13T18:48

2023-03-13T19:16

общество

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

россия

врачи

новости подмосковья

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Дефицит медицинских кадров в Московской области на текущий момент составляет около 1700 врачей общей практики и узких специалистов, при этом в 2022 году число медиков в области выросло почти на тысячу, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел в понедельник совещание, в котором участвовали члены регионального правительства, а также в режиме видеоконференцсвязи руководители городских округов и главврачи. "В прошлом году обеспечили заметный прорыв, у нас был положительный баланс – плюс 567 врачей и 390 медсестер. В этом году остается дефицит порядка 1700 врачей общей практики и узких специалистов. Наша задача - чтобы мы, каждый на своем месте, продолжали активно заниматься привлечением врачей", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении. По данным пресс-службы, сейчас в системе здравоохранения Подмосковья работает 113 тысяч человек, в том числе 25 тысяч врачей и 48 тысяч сотрудников среднего медицинского персонала. Самыми востребованными специальностями среди врачей являются, в частности, невролог, офтальмолог, врач ультразвуковой диагностики, оториноларинголог и детский стоматолог. "Если в 2021 году в "красной зоне" по укомплектованности у нас было 23 городских округа, то на сегодняшний день – 12. Причем, ряд из муниципалитетов дали существенный рост – это Мытищи, Волоколамск, Дзержинский, Наро-Фоминский, Долгопрудный. А вообще наиболее благополучные в части кадрового обеспечения - г.о. Шатура, Серебряные Пруды, Клин, Ступино, Люберцы, Коломна", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Алексей Сапанюка. Долгопрудненская центральная городская больница в числе лидеров по количеству мер поддержки медиков и динамике укомплектованности, отметили в пресс-службе. За год больница привлекла 30 врачей и 30 медсестер, а региональными мерами поддержки там воспользовались 165 сотрудников. Также дополнительную помощь медикам оказывает администрация городского округа, например, предоставляет единовременное пособие в 115 тысяч рублей участковым педиатрам и терапевтам и стипендии студентам целевого обучения.

https://ria.ru/20230310/rody-1857064465.html

https://ria.ru/20230308/putin-1856570698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, россия, врачи