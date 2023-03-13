https://ria.ru/20230313/volnovakha-1857634838.html

Родственник рассказал о погибших при обстреле Волновахи в ДНР

Родственник рассказал о погибших при обстреле Волновахи в ДНР - РИА Новости, 13.03.2023

Родственник рассказал о погибших при обстреле Волновахи в ДНР

Погибшие при обстреле в Волновахе в ДНР были племянницей и тетей, рассказал РИА Новости отец погибшей девушки Сергей. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T19:50

2023-03-13T19:50

2023-03-13T19:54

специальная военная операция на украине

волноваха

донецк

донецкая народная республика

валерий ковалев

происшествия

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ВОЛНОВАХА, 13 мар - РИА Новости. Погибшие при обстреле в Волновахе в ДНР были племянницей и тетей, рассказал РИА Новости отец погибшей девушки Сергей. "Это моя 18-летняя дочь Даниэлла Коваль и ее тетя, Валерия Коваль, сестра моей жены", - рассказал Сергей. По его словам, Даниэлла училась в медицинском колледже, а ее тетя, которой было 32 года, работала на скорой помощи. Семья специально переехала в Волноваху и сняла дом из окрестностей Угледара, так как там продолжаются боевые действия. От обстрела украинских войск пострадала также 14-летняя девушка и две сотрудницы супермаркета, их госпитализировали в Донецк. Волноваха - стратегически важный райцентр к югу от Донецка. Он находится приблизительно в 50 километрах от столицы ДНР. Автомобильный и железнодорожный маршрут из Донецка в Мариуполь проходит через Волноваху.

https://ria.ru/20230202/naryshkin-1849120143.html

волноваха

донецк

донецкая народная республика

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Последствия обстрела Волновахи со стороны ВСУ Последствия обстрела Волновахи со стороны ВСУ 2023-03-13T19:50 true PT0M14S

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волноваха, донецк, донецкая народная республика, валерий ковалев, происшествия