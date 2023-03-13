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Киев продолжает обстрел Волновахи - РИА Новости, 13.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:44 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/volnovakha-1857633981.html
Киев продолжает обстрел Волновахи
Киев продолжает обстрел Волновахи - РИА Новости, 13.03.2023
Киев продолжает обстрел Волновахи
Украинские силовики продолжают обстрел Волновахи, где ранее погибли молодые женщины, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T19:44
2023-03-13T19:44
специальная военная операция на украине
в мире
волноваха
киев
донецк
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ВОЛНОВАХА, 13 мар - РИА Новости. Украинские силовики продолжают обстрел Волновахи, где ранее погибли молодые женщины, передаёт корреспондент РИА Новости. Ещё одна ракета, предположительно, РСЗО HIMARS попала по территории локомотивного депо. Также над Волновахой работает ПВО, которая пытается сбивать украинские ракеты. Ранее в понедельник в результате обстрела Волновахи погибли 18-летняя девушка и ее 32-летняя тетя. Как сообщалось, семья специально переехала из окрестностей Угледара в Волноваху и сняла дом. От обстрела украинских войск пострадала также 14-летняя девушка и две сотрудницы супермаркета, их госпитализировали в Донецк.
https://ria.ru/20230313/donetsk-1857435139.html
волноваха
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в мире, волноваха, киев, донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Волноваха, Киев, Донецк
Киев продолжает обстрел Волновахи

Киев продолжает обстреливать Волноваху, где погибли женщина с племянницей

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛНОВАХА, 13 мар - РИА Новости. Украинские силовики продолжают обстрел Волновахи, где ранее погибли молодые женщины, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ещё одна ракета, предположительно, РСЗО HIMARS попала по территории локомотивного депо. Также над Волновахой работает ПВО, которая пытается сбивать украинские ракеты.
Ранее в понедельник в результате обстрела Волновахи погибли 18-летняя девушка и ее 32-летняя тетя. Как сообщалось, семья специально переехала из окрестностей Угледара в Волноваху и сняла дом.
От обстрела украинских войск пострадала также 14-летняя девушка и две сотрудницы супермаркета, их госпитализировали в Донецк.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВолновахаКиевДонецк
 
 
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