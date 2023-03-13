https://ria.ru/20230313/volnovakha-1857633981.html

Киев продолжает обстрел Волновахи

Киев продолжает обстрел Волновахи - РИА Новости, 13.03.2023

Киев продолжает обстрел Волновахи

Украинские силовики продолжают обстрел Волновахи, где ранее погибли молодые женщины, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T19:44

2023-03-13T19:44

2023-03-13T19:44

специальная военная операция на украине

в мире

волноваха

киев

донецк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854370424_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_9763ffc5a49eec01b952431fc0fb11c6.jpg

ВОЛНОВАХА, 13 мар - РИА Новости. Украинские силовики продолжают обстрел Волновахи, где ранее погибли молодые женщины, передаёт корреспондент РИА Новости. Ещё одна ракета, предположительно, РСЗО HIMARS попала по территории локомотивного депо. Также над Волновахой работает ПВО, которая пытается сбивать украинские ракеты. Ранее в понедельник в результате обстрела Волновахи погибли 18-летняя девушка и ее 32-летняя тетя. Как сообщалось, семья специально переехала из окрестностей Угледара в Волноваху и сняла дом. От обстрела украинских войск пострадала также 14-летняя девушка и две сотрудницы супермаркета, их госпитализировали в Донецк.

https://ria.ru/20230313/donetsk-1857435139.html

волноваха

киев

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, волноваха, киев, донецк