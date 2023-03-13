https://ria.ru/20230313/volnovakha-1857633981.html
Киев продолжает обстрел Волновахи
Киев продолжает обстрел Волновахи - РИА Новости, 13.03.2023
Киев продолжает обстрел Волновахи
Украинские силовики продолжают обстрел Волновахи, где ранее погибли молодые женщины, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T19:44
2023-03-13T19:44
2023-03-13T19:44
специальная военная операция на украине
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волноваха
киев
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ВОЛНОВАХА, 13 мар - РИА Новости. Украинские силовики продолжают обстрел Волновахи, где ранее погибли молодые женщины, передаёт корреспондент РИА Новости. Ещё одна ракета, предположительно, РСЗО HIMARS попала по территории локомотивного депо. Также над Волновахой работает ПВО, которая пытается сбивать украинские ракеты. Ранее в понедельник в результате обстрела Волновахи погибли 18-летняя девушка и ее 32-летняя тетя. Как сообщалось, семья специально переехала из окрестностей Угледара в Волноваху и сняла дом. От обстрела украинских войск пострадала также 14-летняя девушка и две сотрудницы супермаркета, их госпитализировали в Донецк.
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волноваха
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в мире, волноваха, киев, донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Волноваха, Киев, Донецк
Киев продолжает обстрел Волновахи
Киев продолжает обстреливать Волноваху, где погибли женщина с племянницей
ВОЛНОВАХА, 13 мар - РИА Новости. Украинские силовики продолжают обстрел Волновахи, где ранее погибли молодые женщины, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ещё одна ракета, предположительно, РСЗО HIMARS попала по территории локомотивного депо. Также над Волновахой работает ПВО, которая пытается сбивать украинские ракеты.
Ранее в понедельник в результате обстрела Волновахи погибли 18-летняя девушка и ее 32-летняя тетя. Как сообщалось, семья специально переехала из окрестностей Угледара в Волноваху и сняла дом.
От обстрела украинских войск пострадала также 14-летняя девушка и две сотрудницы супермаркета, их госпитализировали в Донецк
.
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