https://ria.ru/20230313/vladivostok-1857425355.html

Во Владивостоке за сутки превышена месячная норма осадков

Во Владивостоке за сутки превышена месячная норма осадков - РИА Новости, 13.03.2023

Во Владивостоке за сутки превышена месячная норма осадков

Месячная норма осадков превышена во Владивостоке за сутки снегопада, превышение зафиксировано и в других частях Приморского края, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T03:19

2023-03-13T03:19

2023-03-13T03:19

происшествия

владивосток

дальнегорский городской округ

приморский край

константин шестаков

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ВЛАДИВОСТОК, 13 мар - РИА Новости. Месячная норма осадков превышена во Владивостоке за сутки снегопада, превышение зафиксировано и в других частях Приморского края, сообщили РИА Новости в Примгидромете. В воскресенье Приморье накрыл снежный циклон, во многих районах прошел сильный мокрый снег. Власти Владивостока сообщили об отмене занятий в младших классах школ 13 марта из-за снегопада, для старшеклассников и в детских садах города объявили свободное посещение. Мэр Владивостока Константин Шестаков призвал руководителей предприятий перевести сотрудников на удаленный режим работы 13 марта. "Во Владивостоке (месячная - ред.) норма немного превышена, и по краю количество выпавших осадков — от 0,5 до 1,5 нормы", - рассказали в Примгидромете. По сообщению пресс-службы правительства региона, на побережье и в центральной части Приморья выпало до 20-30 сантиметров осадков. В некоторых районах края шел дождь. На перевалах в Арсеньевском и Дальнегорском городских округах, Чугуевском муниципальном округе выпало свыше 30 сантиметров снега. На перевале в Дальнегорском городском округе зафиксировано выпадение до 50 сантиметров снега.

https://ria.ru/20230313/pereval-1857424782.html

https://ria.ru/20230313/primore-1857422984.html

владивосток

дальнегорский городской округ

приморский край

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происшествия, владивосток, дальнегорский городской округ, приморский край, константин шестаков