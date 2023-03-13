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Во Владивостоке за сутки превышена месячная норма осадков - РИА Новости, 13.03.2023
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03:19 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/vladivostok-1857425355.html
Во Владивостоке за сутки превышена месячная норма осадков
Во Владивостоке за сутки превышена месячная норма осадков - РИА Новости, 13.03.2023
Во Владивостоке за сутки превышена месячная норма осадков
Месячная норма осадков превышена во Владивостоке за сутки снегопада, превышение зафиксировано и в других частях Приморского края, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T03:19
2023-03-13T03:19
происшествия
владивосток
дальнегорский городской округ
приморский край
константин шестаков
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ВЛАДИВОСТОК, 13 мар - РИА Новости. Месячная норма осадков превышена во Владивостоке за сутки снегопада, превышение зафиксировано и в других частях Приморского края, сообщили РИА Новости в Примгидромете. В воскресенье Приморье накрыл снежный циклон, во многих районах прошел сильный мокрый снег. Власти Владивостока сообщили об отмене занятий в младших классах школ 13 марта из-за снегопада, для старшеклассников и в детских садах города объявили свободное посещение. Мэр Владивостока Константин Шестаков призвал руководителей предприятий перевести сотрудников на удаленный режим работы 13 марта. "Во Владивостоке (месячная - ред.) норма немного превышена, и по краю количество выпавших осадков — от 0,5 до 1,5 нормы", - рассказали в Примгидромете. По сообщению пресс-службы правительства региона, на побережье и в центральной части Приморья выпало до 20-30 сантиметров осадков. В некоторых районах края шел дождь. На перевалах в Арсеньевском и Дальнегорском городских округах, Чугуевском муниципальном округе выпало свыше 30 сантиметров снега. На перевале в Дальнегорском городском округе зафиксировано выпадение до 50 сантиметров снега.
https://ria.ru/20230313/pereval-1857424782.html
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владивосток
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происшествия, владивосток, дальнегорский городской округ, приморский край, константин шестаков
Происшествия, Владивосток, Дальнегорский городской округ, Приморский край, Константин Шестаков
Во Владивостоке за сутки превышена месячная норма осадков

Примгидромет: во Владивостоке за сутки снегопада превышена месячная норма осадков

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПрохожая на улице Владивостока
Прохожая на улице Владивостока - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Прохожая на улице Владивостока. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 мар - РИА Новости. Месячная норма осадков превышена во Владивостоке за сутки снегопада, превышение зафиксировано и в других частях Приморского края, сообщили РИА Новости в Примгидромете.
В воскресенье Приморье накрыл снежный циклон, во многих районах прошел сильный мокрый снег. Власти Владивостока сообщили об отмене занятий в младших классах школ 13 марта из-за снегопада, для старшеклассников и в детских садах города объявили свободное посещение. Мэр Владивостока Константин Шестаков призвал руководителей предприятий перевести сотрудников на удаленный режим работы 13 марта.
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В Дальнегорском округе Приморья закрыли перевал из-за снегопада
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"Во Владивостоке (месячная - ред.) норма немного превышена, и по краю количество выпавших осадков — от 0,5 до 1,5 нормы", - рассказали в Примгидромете.
По сообщению пресс-службы правительства региона, на побережье и в центральной части Приморья выпало до 20-30 сантиметров осадков. В некоторых районах края шел дождь. На перевалах в Арсеньевском и Дальнегорском городских округах, Чугуевском муниципальном округе выпало свыше 30 сантиметров снега. На перевале в Дальнегорском городском округе зафиксировано выпадение до 50 сантиметров снега.
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ПроисшествияВладивостокДальнегорский городской округПриморский крайКонстантин Шестаков
 
 
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