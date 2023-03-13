https://ria.ru/20230313/vkontakte-1857533796.html

Во "ВКонтакте" заявили, что соцсеть работает в обычном режиме

Во "ВКонтакте" заявили, что соцсеть работает в обычном режиме - РИА Новости, 13.03.2023

Во "ВКонтакте" заявили, что соцсеть работает в обычном режиме

"ВКонтакте" работает в обычном режиме после сбоев у некоторых пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T14:01

2023-03-13T14:01

2023-03-13T16:08

россия

технологии

вконтакте

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572055146_0:59:2560:1499_1920x0_80_0_0_f1e260d50fc3e3d74a391f28340ca521.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. "ВКонтакте" работает в обычном режиме после сбоев у некоторых пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее в понедельник пресс-служба компании сообщила, что у некоторых пользователей в отдельных регионах могли возникнуть краткосрочные затруднения со входом в аккаунт. По состоянию на 12.00, по данным сервиса отслеживания таких сбоев - Downradar, было зафиксировано 1422 жалобы."ВКонтакте" работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230313/vkontakte-1857507397.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, технологии, вконтакте, происшествия