https://ria.ru/20230313/vkontakte-1857533796.html
Во "ВКонтакте" заявили, что соцсеть работает в обычном режиме
Во "ВКонтакте" заявили, что соцсеть работает в обычном режиме - РИА Новости, 13.03.2023
Во "ВКонтакте" заявили, что соцсеть работает в обычном режиме
"ВКонтакте" работает в обычном режиме после сбоев у некоторых пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T14:01
2023-03-13T14:01
2023-03-13T16:08
россия
технологии
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происшествия
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. "ВКонтакте" работает в обычном режиме после сбоев у некоторых пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее в понедельник пресс-служба компании сообщила, что у некоторых пользователей в отдельных регионах могли возникнуть краткосрочные затруднения со входом в аккаунт. По состоянию на 12.00, по данным сервиса отслеживания таких сбоев - Downradar, было зафиксировано 1422 жалобы."ВКонтакте" работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230313/vkontakte-1857507397.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, вконтакте, происшествия
Россия, Технологии, ВКонтакте, Происшествия
Во "ВКонтакте" заявили, что соцсеть работает в обычном режиме
Во "ВКонтакте" заявили, что соцсеть работает в обычном режиме после сбоев
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. "ВКонтакте" работает в обычном режиме после сбоев у некоторых пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в понедельник пресс-служба компании сообщила, что у некоторых пользователей в отдельных регионах могли возникнуть краткосрочные затруднения со входом в аккаунт. По состоянию на 12.00, по данным сервиса отслеживания таких сбоев - Downradar, было зафиксировано 1422 жалобы.
"ВКонтакте" работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.
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